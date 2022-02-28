العراق - تدمير وطن، الجزء الأول: بلد النفط

عندما انتهت حرب الخليج الأولى عام 1988 اعتقد صدام حسين أن واشنطن وباريس ولندن ستبقى حليفا إلى جانبه. لكنه أخطأ الظن في ذلك، فالمصالح الاقتصادية في منطقة الخليج كبيرة للغاية. للمرة الأولى، يحكي مسلسل وثائقي قصة الصراع المستمر منذ 40 عامًا والذي أدى في نهاية المطاف إلى الفوضى في العراق. حقبة زمنية رافقتها أكاذيب وخيانات وتلاعب بالحقائق. فيلم يتكلم فيه سياسيون وشهود معاصرون من الولايات المتحدة وفرنسا وكذلك نواب من الأمم المتحدة وعراقيون ليحكوا تجاربهم في الصراع المستمر منذ 40 عامًا والذي دمر العراق في نهايته بالكامل.