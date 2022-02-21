العراق - تدمير وطن، الجزء الأول: بلد النفط

في ذلك الوقت رأت الدول الغربية في صدام حسين قائدا حداثيا ودرعا واقيا من ملالي إيران الشيعة المتطرفين. وهكذا أطلقوا العنان للنظام العراقي بمحاربة البلد الإسلامي إيران كما سُمح له باستخدام الأسلحة الكيميائية نفسها.

عندما انتهت حرب الخليج الأولى عام 1988 اعتقد صدام حسين أن واشنطن وباريس ولندن ستبقى حليفا إلى جانبه. لكنه أخطأ الظن في ذلك، فالمصالح الاقتصادية في منطقة الخليج كبيرة للغاية. للمرة الأولى، يحكي مسلسل وثائقي قصة الصراع المستمر منذ 40 عامًا والذي أدى في نهاية المطاف إلى الفوضى في العراق. حقبة زمنية رافقتها أكاذيب وخيانات وتلاعب بالحقائق. فيلم يتكلم فيه سياسيون وشهود معاصرون من الولايات المتحدة وفرنسا وكذلك نواب من الأمم المتحدة وعراقيون ليحكوا تجاربهم في الصراع المستمر منذ 40 عامًا والذي دمر العراق في نهايته بالكامل.





مواعيد البث

DW عربية

الأحد 06 مارس/آذار 2022 – 03:15 UTC

الأحد 06 مارس/آذار 2022 – 11:15 UTC

الأحد 06 مارس/آذار 2022 – 16:15 UTC

الإثنين 07 مارس/آذار 2022 – 01:15 UTC

الإثنين 07 مارس/آذار 2022 – 05:15 UTC

الإثنين 07 مارس/آذار 2022 – 09:15 UTC

الإثنين 07 مارس/آذار 2022– 22:15 UTC

الثلاثاء 08 مارس/آذار 2022 – 15:15 UTC

الخميس 10 مارس/آذار 2022 – 07:15 UTC

الخميس 10 مارس/آذار 2022 – 13:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4

UTC تعني توقيت عالمي منسق