 العراق - تدمير وطن، الجزء الأول: بلد النفط | تقارير جديدة | DW | 21.02.2022

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تقارير جديدة

العراق - تدمير وطن، الجزء الأول: بلد النفط

في أوائل عام 1980 شن العراق بقيادة صدام حسين حربا على إيران استمرت تبعاتها لعقود في منطقة الخليج واتسمت بالأكاذيب والتلاعب وراح ضحيتها الكثير من البشر.

Thema Krieg Irak Iran 1980

في ذلك الوقت رأت الدول الغربية في صدام حسين قائدا حداثيا ودرعا واقيا من ملالي إيران الشيعة المتطرفين. وهكذا أطلقوا العنان للنظام العراقي بمحاربة البلد الإسلامي إيران كما سُمح له باستخدام الأسلحة الكيميائية نفسها.

Saddam Hussein 1980

عندما انتهت حرب الخليج الأولى عام 1988 اعتقد صدام حسين أن واشنطن وباريس ولندن ستبقى حليفا إلى جانبه. لكنه أخطأ الظن في ذلك، فالمصالح الاقتصادية في منطقة الخليج كبيرة للغاية. للمرة الأولى، يحكي مسلسل وثائقي قصة الصراع المستمر منذ 40 عامًا والذي أدى في نهاية المطاف إلى الفوضى في العراق. حقبة زمنية رافقتها أكاذيب وخيانات وتلاعب بالحقائق. فيلم يتكلم فيه سياسيون وشهود معاصرون من الولايات المتحدة وفرنسا وكذلك نواب من الأمم المتحدة وعراقيون ليحكوا تجاربهم في الصراع المستمر منذ 40 عامًا والذي دمر العراق في نهايته بالكامل.

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 06 مارس/آذار 2022 – 03:15 UTC
الأحد 06 مارس/آذار 2022 – 11:15 UTC
الأحد 06 مارس/آذار 2022 – 16:15 UTC
الإثنين 07 مارس/آذار 2022 – 01:15 UTC
الإثنين 07 مارس/آذار 2022 – 05:15 UTC
الإثنين 07 مارس/آذار 2022 – 09:15 UTC
الإثنين 07 مارس/آذار 2022– 22:15 UTC
الثلاثاء 08 مارس/آذار 2022 – 15:15 UTC
الخميس 10 مارس/آذار 2022 – 07:15 UTC
الخميس 10 مارس/آذار 2022 – 13:15 UTC

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