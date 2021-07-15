 العراق: انفجار في سوق بمدينة الصدر يوقع عشرات القتلى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.07.2021

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العراق: انفجار في سوق بمدينة الصدر يوقع عشرات القتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار عبوة ناسفة في سوق بمدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد إلى أكثر من 28 شخصاً. وفيما لا تزال الجهة المسؤولة عنه مجهولة، أعلنت الشرطة العراقية إطلاق تحقيق.

التفجير استهدف سوق الوحيلات بمدينة الصدر

التفجير استهدف سوق الوحيلات بمدينة الصدر

قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن ما لا يقل عن 28 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب العشرات في انفجار وقع في سوق مزدحم في حي مدينة الصدر بالعاصمة بغداد الاثنين (19 يوليو/ تموز 2021). بيد أن مصادر إعلامية تحدثت عن ارتفاع عدد الضحايا ليصل إلى 31 قتيلا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن عبوة ناسفة انفجرت، فيما قال مصدر بالشرطة إن نساءً وأطفالاً بين القتلى، وإن بعض المتاجر احترق نتيجة الانفجار. وأصيب أكثر من 50 شخصاً.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي استهدف سوق الوحيلات بمدينة الصدر.

عراقيون يضيئون الشموع في مكان الانفجار بسوق ​​في مدينة الصدر العراقية.

عراقيون يضيئون الشموع في مكان الانفجار بسوق ​​في مدينة الصدر العراقية.

وذكرت مصادر طبية لوكالة رويترز أن عدد القتلى قد يرتفع لأن بعض المصابين في حالة حرجة. في المقابل أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية بأن تحقيقاً بدأ بشأن الواقعة.

يذكر أن هذه ثالث مرة يقع فيها انفجار بمدينة الصدر، التي تقطنها أغلبية شيعية، في الشهور القليلة الماضية، إذ أصيب 11 شخصاً في انفجار بالمنطقة في يونيو/ حزيران.

كما أدى هجوم انتحاري أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مسؤوليته عنه إلى سقوط ما لا يقل عن 32 قتيلاً في سوق ببغداد في يناير/ كانون الثاني.

وتوقفت التفجيرات الكبيرة، التي كانت تقع بوتيرة شبه يومية في العاصمة العراقية يوماً ما، في السنوات الماضية منذ هزيمة مقاتلي التنظيم المتشدد عام 2017. ويأتي ذلك في إطار تحسن الأمن بشكل عام مما أعاد الحياة إلى طبيعتها في بغداد.

ي.أ/ أ.ح (رويترز)

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