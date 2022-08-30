العراق .. انسحاب أنصار الصدر من المنطقة الخضراء استجابة لدعوته

العراق تجدد المواجهات في المنطقة الخضراء ومناشدات دولية للتهدئة

ارتفعت حصيلة قتلى وجرحى المواجهات التي شهدتها المنطقة الخضراء في العراق مع تجدد المواجهات وسط أنباء عن سقوط قذائف، واستمرار اشتباكات متفرقة لليوم الثاني بين فصائل شيعية.