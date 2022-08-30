 العراق .. انسحاب أنصار الصدر من المنطقة الخضراء استجابة لدعوته | DW الأخبار | DW | 30.08.2022

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العراق .. انسحاب أنصار الصدر من المنطقة الخضراء استجابة لدعوته

انسحب أنصار مقتدى الصدر الثلاثاء من المنطقة الخضراء في بغداد بعد أن أمهلهم زعيمهم ستين دقيقة لوقف كل الاحتجاجات

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Anhänger des irakischen Schiitenführers Muktada al-Sadr schwenken während einer Demonstration eine Nationalflagge auf dem Dach des Regierungspalastes. Anhänger des einflussreichen Schiitenführers Muktada al-Sadr haben den Regierungspalast in Bagdad erstürmt. Das berichteten Augenzeugen. Zuvor hatte der 48 Jahre alte Geistliche seinen Rückzug aus der Politik erklärt. +++ dpa-Bildfunk +++

بغداد ـ أتباع الصدر يبدأون الانسحاب من المنطقة الخضراء 30.08.2022

بدأ أتباع التيار الصدري انسحابهم من المنطقة الخضراء بعد دعوة وجهها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لهم بفضّ الاعتصامات وإخلاء المنطقة خلال ستين دقيقة. وهي الدعوة التي لاقت ترحيباً لدى القوى السياسية العراقية.

Sadr's Peace Brigades fighters fire their weapons during clashes with the Iraqi security forces near the Green Zone, in Baghdad, Iraq August 30, 2022. REUTERS/Thaier Al-Sudani

العراق تجدد المواجهات في المنطقة الخضراء ومناشدات دولية للتهدئة 30.08.2022

ارتفعت حصيلة قتلى وجرحى المواجهات التي شهدتها المنطقة الخضراء في العراق مع تجدد المواجهات وسط أنباء عن سقوط قذائف، واستمرار اشتباكات متفرقة لليوم الثاني بين فصائل شيعية.

A supporter of Iraqi Shiite cleric Moqtada Sadr carries the Iraqi flag as he walks down a road blocked by burning tyres during a demonstration in Iraq's southern city of Basra on August 29, 2022. - Dozens of angry supporters of the powerful cleric stormed the Republican Palace, a ceremonial building in the fortified Green Zone, a security source said, shortly after Sadr said he was quitting politics. The army has announced a Baghdad-wide curfew to start from 3:30 pm (1230 GMT). (Photo by Hussein Faleh / AFP)

العراق ـ رفع حظر التجوال بعد دعوة الصدر لأنصاره بالانسحاب 30.08.2022

طالب الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر أتباعه بالانسحاب من أمام البرلمان وإلغاء الاعتصام. وقال في مؤتمر صحفي إن العراق بات الآن "أسيرا للفساد والعنف"، فيما ارتفعت حصيلة المواجهات المسلحة إلى ثلاثين قتيلا في عموم البلاد.

Followers of Shiite cleric Muqtada al-Sadr, displayed in a poster, chant pro-peace slogans in Basra, Iraq, Monday, Aug. 1, 2022. Iraqi security forces erected concrete barriers as panic took hold of the Iraqi street Monday ahead of counter-protests planned by Shiite political rivals that many feared could escalate to civil strife. (AP Photo/Nabil al-Jurani)

أنصار الصدر يحاصرون القصر الجمهوري والأمن يحظر التجول ببغداد 29.08.2022

اقتحم اتباع التيار الصدري المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد وحاصروا القصر الجمهوري في ظل إجراءات أمنية مشددة. ويأتي ذلك بعد إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي "نهائيا".