العراق .. انسحاب أنصار الصدر من المنطقة الخضراء استجابة لدعوته

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انسحب أنصار مقتدى الصدر الثلاثاء من المنطقة الخضراء في بغداد بعد أن أمهلهم زعيمهم ستين دقيقة لوقف كل الاحتجاجات
بدأ أتباع التيار الصدري انسحابهم من المنطقة الخضراء بعد دعوة وجهها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لهم بفضّ الاعتصامات وإخلاء المنطقة خلال ستين دقيقة. وهي الدعوة التي لاقت ترحيباً لدى القوى السياسية العراقية.
ارتفعت حصيلة قتلى وجرحى المواجهات التي شهدتها المنطقة الخضراء في العراق مع تجدد المواجهات وسط أنباء عن سقوط قذائف، واستمرار اشتباكات متفرقة لليوم الثاني بين فصائل شيعية.
طالب الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر أتباعه بالانسحاب من أمام البرلمان وإلغاء الاعتصام. وقال في مؤتمر صحفي إن العراق بات الآن "أسيرا للفساد والعنف"، فيما ارتفعت حصيلة المواجهات المسلحة إلى ثلاثين قتيلا في عموم البلاد.
اقتحم اتباع التيار الصدري المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد وحاصروا القصر الجمهوري في ظل إجراءات أمنية مشددة. ويأتي ذلك بعد إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي "نهائيا".
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