 العراق - المحكمة العليا تقرّ بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

العراق - المحكمة العليا تقرّ بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان

أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا حكماً بعدم دستورية عمل برلمان كردستان لنفسه لعام إضافي وقالت إن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة". القرار جاء رداً على دعوى تقدّم بها نواب معارضون في برلمان الإقليم.

مجلس القضاء الاعلى في العاصمة العراقية بغداد

أعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا أن المحكمة حكمت بالأكثرية "بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة في برلمان كردستان العراق"

أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الثلاثاء (30 مايو/أيار 2023) قراراً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدّد لنفسه في عام 2022، معتبرةً أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".

مختارات

ومدّد برلمان الإقليم المكوّن من 111 مقعداً في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مدة دورته لعام إضافي مرجئاً الانتخابات التي كان يفترض أن تحصل في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.

وبعد ذلك، حُددت الانتخابات أخيراً في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. 

وأعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود الثلاثاء في جلسة بثّت عبر القناة العراقية الرسمية أن المحكمة حكمت بالأكثرية "بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة في برلمان كردستان العراق رقم 12 لسنة 2022 الصادر عن برلمان كردستان العراق" في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

ويترتب على ذلك "اعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها" و"اعتبار كل ما صدر من برلمان إقليم كردستان العراق بعد تلك المدة القانونية باطلاً من الناحية الدستورية".

وجاء هذا القرار رداً على دعوى تقدّم بها نواب معارضون في برلمان الإقليم.

خلافات عميقة بين أكبر حزبين

 ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم. ويهيمن الحزب الديموقراطي الكردستاني خصوصاً في أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في عام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.

ويلعب البرلمان دوراً مهماً في الإقليم فهو يمنح الثقة للحكومة ورئيسها كما يقرّ القوانين المحلية في الإقليم الذي يملك أيضاً قواته الأمنية الخاصة.

وفي البرلمان الحالي، يملك الحزب الديموقراطي الكردستاني الأغلبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً.

صورة من الأرشيف لاقتحام مقر برلمان كردستان في إربيل (29/10/2017)

صورة من الأرشيف لاقتحام مقر برلمان كردستان في إربيل (29/10/2017)

يقدم إقليم كردستان نفسه كملاذ للاستقرار والأمن في بلد مزقته عقود من الصراعات. لكن ناشطين ومعارضين ينددون أحياناً بالفساد والتوقيفات التعسفية وبترهيب متظاهرين.

ومدّد برلمان الإقليم أكثر من مرّة في السنوات الماضية ولايته، على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت ذروتها في التسعينات، مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني. ويختلف الحزبان كذلك في العديد من القضايا لا سيما تلك المتعلقة بتوزيع تخصيصات الموازنة. 

وغالباً ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم. كما أن المنطقة ليست بمنأى عن تصفية حسابات إقليمية.

وتشنّ تركيا المجاورة مراراً هجمات عسكرية تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان قواعد خلفية له وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب) 

  • Irak Christen Pilgerreise

    في العراق .. البحث عن الطمأنينة قرب المقدس

    مدينة أور التاريخية

    زقورة أور في ذي قار جنوب العراق، حيث مسقط رأس النبي إبراهيم الخليل حسب ما ورد في العهد القديم. بنيت الزقورة حوالي سنة 2100 قبل الميلاد لعبادة إله القمر. يزور المسيحيون مدينة أور إحياء لذكرى أبو الأنبياء إبراهيم.

  • Millionen bei Aschura-Fest in Kerbela

    في العراق .. البحث عن الطمأنينة قرب المقدس

    كربلاء المقدسة

    ملايين الشيعة يحيون ذكرى أربعينية الإمام الحسين في كربلاء، والتي تسمى أحيانا "بمرد الرؤوس" أي عودة رؤوس الإمام الحسين وبعض من قُتل معه من أصحابه وأهل بيته لتدفن في كربلاء.

  • Flash-Galerie Ramadan Eid al Fitr 31. August 2011

    في العراق .. البحث عن الطمأنينة قرب المقدس

    الأعظمية في بغداد

    جامع الإمام أبو حنيفة النعمان في منطقة الأعظمية ببغداد، حيث مرقد أول الأئمة الأربعة عند المسلمين السنة ومؤسس المذهب الحنفي.

  • Irak Lalish Yezidis religion

    في العراق .. البحث عن الطمأنينة قرب المقدس

    منطقة لالش المقدسة

    منطقة لالش المقدسة لدى الأيزيدية. يُحتم على الايزيدية زيارة لالش على الأقل مرة واحدة في حياتهم للحج وتستمر فترة الزيارة ستة أيام، أما الايزيدية الساكنين بالقرب من لالش فيحجون سنويا خلال فصل الخريف.

  • Irak Christen Pilgerreise

    في العراق .. البحث عن الطمأنينة قرب المقدس

    قداس مسيحي في أور

    أقيم قداس مسيحي برعاية المونسنيور اندرياتا ليبريو رئيس مؤسسة حجيج العالمية في دولة الفاتيكان ورجال دين مسيحيين عراقيين في مدينة أور. قال ليبيريو في كلمته "من الجميل أن تتزامن زيارتنا إلى أور الأثرية مع رحلة المسلمين في العراق إلى زيارة "أربعينية الإمام الحسين في كربلاء. رأينا الزائرين وهم يتوجهون مشيا على الإقدام إلى كربلاء، وبذلك نكون معا على نفس الخطوات".

  • Schiiten in Baghdad

    في العراق .. البحث عن الطمأنينة قرب المقدس

    الطرق المؤدية إلى كربلاء

    أعداد كبيرة من الزوار يتجهون مشيا على الأقدام إلى مدينة كربلاء المقدسة، في حين تنتشر سرادق العزاء على امتداد الطرق المؤدية إلى كربلاء والتي تقدم فيها الطعام والشراب مجانا للزوار.

  • Islam - Grab von Abdul Kader el Gilani in Bagdad

    في العراق .. البحث عن الطمأنينة قرب المقدس

    مرقد الكيلاني في بغداد

    مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني وسط بغداد، وهو إمام صوفي وفقيه حنبلي ومؤسس الطريقة القادرية الصوفية. يزور مرقده آلاف الإتباع من العراق وبلاد الشام وأفغانستان باكستان وغيرها من الدول.

  • Irak Lalish Yezidis religion

    في العراق .. البحث عن الطمأنينة قرب المقدس

    مرقد الشيخ عدي

    مرقد الشيخ عدي بن مسافر في لالش الذي تعتبره الديانة الأيزيدية منقذهم واحد أنبيائهم المهمين.

    الكاتب: زمن البدري


مواضيع ذات صلة

Irakische Soldaten stehen während der Parlamentswahlen vor einem Wahllokal im Stadtteil Habibiya Wache. Unter einem Großaufgebot an Sicherheitskräften hat im Irak die Parlamentswahl begonnen. +++ dpa-Bildfunk +++

العراق.. قصف على المنطقة الخضراء قبيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية 13.10.2022

تعرضت المنطقة الخضراء في بغداد لقصف صاروخي أسفر عن 10 جرحى، قبيل جلسة برلمانية لانتخاب رئيس للجمهورية في خطوة تهدف إلى إخراج البلاد من مأزق سياسي عميق متواصل منذ عام، وتخللته مراحل من العنف والتوتر.

13.10.2022, Bagdad, Irak, Presidential candidate Abdul Latif Rashid attends a parliamentary session to vote for a new head of state president in Baghdad, Iraq, October 13, 2022. Iraqi Parliament Media Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

نهاية النفق؟.. رشيد رئيسا للعراق وتكليف السوداني بتشكيل الحكومة 13.10.2022

نجح العراق في الخروج من نفق استمر لأكثر من عام بعد انتخابات لم تشكل بعدها حكومة ولا انتخب رئيس للجمهورية. البرلمان نجح في اختيار عبد اللطيف رشيد رئيسا؛ والذي كلف محمد شياع السوادني بتشكيل الحكومة. فمن هو الرئيس الجديد؟

Iraqi Shi'ite cleric Muqtada al-Sadr speaks after preliminary results of Iraq's parliamentary election were announced in Najaf, Iraq October 11, 2021. REUTERS/Alaa Al-Marjani

ما بعد الانتخابات في العراق.. الصدر على المحك! 14.10.2021

يعزو مراقبون فوز التيار الصدري في الانتخابات إلى فهمه "مزاج الشارع العراقي" واستفادته من سلبية الأغلبية الصامتة. ولكن لماذا خسرت قوى شيعية أخرى؟ وكيف سيكون شكل الحكومة القادمة وما هي حظوظ الكاظمي للبقاء في منصبه؟