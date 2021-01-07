العراق.. المؤبد بحق أربعة أشخاص أدينوا باستهداف مطار بغداد

أصدرت محكمة عراقية حكماً بالسجن المؤبد بحق أربعة أشخاص أدينوا باستهداف مطار بغداد بالصواريخ مطلع العام، في هجوم أوقع أضراراً مادية بطائرتين تابعتين للخطوط الجوية العراقية، كما أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي الأحد (07 أغسطس/آب 2022).

وهذا أوّل حكم يصدر في قضايا تتعلّق بهجمات استهدفت المطار ومواقع تضمّ مصالح أمريكية في العراق، أو تتواجد فيها قوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية.

ويتعلّق الحكم بهجوم استهدف مطار بغداد الدولي في 28 كانون الثاني/يناير 2022، وألحق أضرارا مادية بمدرج وطائرتين فارغتين كانتا متوفقتين على أرض المطار، كما أفادت سلطة الطيران المدني العراقي حينها.

وأفاد بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى الأحد أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق أربعة مجرمين اشتركوا في جريمة استهداف مطار بغداد بالصواريخ بتاريخ 28/ 1/ 2022". وصدر الحكم استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

واستهدفت عشرات الهجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة قواعد عسكرية عراقية تضمّ قوات من التحالف الدولي، أو محيط السفارة الأمريكية في بغداد.

وكان الأمريكيون قد أعلنوا سحب قواتهم من العراق منذ صيف 2020، على أن يبقى نحو 2500 جندي أميركي وألف جندي من قوات التحالف في العراق لتقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية.

وتكثفت الهجمات منذ اغتيال رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس قوات الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في كانون الثاني/يناير 2020، بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد.

ولا تتبنى أي جهة هذه الهجمات، لكن واشنطن تنسبها لفصائل مسلحة موالية لإيران تطالب مراراً بانسحاب كامل للقوات الأميركية الموجودة في العراق في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية.

ع.ا /ع.ج.م (أ ف ب، دب أ)