العراق.. السفارة الأمريكية تحث على حماية الطواقم الدبلوماسية

بعد تعرّضها في بغداد لهجوم صاروخي لم يسفر عن ضحايا، طالبت السفارة الأميركية السلطات العراقية إلى حماية المنشآت الدبلوماسية. واستهدفت ثلاثة صواريخ على الأقلّ فجر الجمعة السفارة الأميركية، فيما ولم يتم تبني هذا الهجوم بعد.

دعا متحدّث باسم السفارة الأميركية في بغداد الجمعة (الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2023)، الحكومة العراقية إلى "حماية" الطواقم والمنشآت الدبلوماسية ومنشآت التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش"، وذلك في بيان أكّد فيه تعرّض السفارة الأميركية لهجوم صاروخي لم يسفر عن ضحايا.

وقال المتحدّث في بيان أرسله إلى وكالة فرانس برس "ندعو حكومة العراق مجدداً، كما فعلنا في مناسبات سابقة، أن تفعل ما بوسعها لحماية الطواقم والمنشآت الدبلوماسية ومنشآت شركائنا في التحالف"، مضيفاً "نكرر أننا نحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس وحماية طواقمنا في أي مكان في العالم".

واستهدفت ثلاثة صواريخ على الأقلّ فجر الجمعة السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء في بغداد قبل أن تسقط في محيط هذا الحيّ المحصّن الذي يضمّ سفارات أجنبية ومؤسسات حكومية عراقية، كما أفاد مسؤول أمني عراقي لوكالة فرانس برس.

وأكّد مسؤول عسكري أميركي بدوره، رداً على سؤال من فرانس برس، انطلاق صفارات الإنذار وسماع ما يعتقد أنها أصوات "ارتطام" في محيط مجمّع السفارة الأميركية وقاعدة "يونيون 3" المجاورة التي تضمّ قوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش".

وقال المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته "ننتظر معلومات رسمية حول طبيعة الهجوم". وأضاف "نحن بانتظار التقارير الرسمية بخصوص الإصابات أو الأضرار في البنى التحتية، إن وجدت". ولم يتم تبني هذا الهجوم بعد. ويعدّ أوّل هجوم على السفارة الأميركية في بغداد منذ أن بدأت فصائل متحالفة مع إيران منتصف تشرين الأول/أكتوبر شنّ هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا.

في المقابل، دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قوات الأمن اليوم الجمعة، إلى ملاحقة المسؤولين عن الهجوم على السفارة الأمريكية وقال إنه لا يوجد أي مبرر للهجوم. وأضاف في بيان أن زعزعة استقرار العراق وأمنه الداخلي وسمعته السياسية هي "أعمال إرهابية".

ع.ش/و.ب (أ ف ب)