 العراق: استمرار الاحتجاجات والاعتصام من جانب أنصار التيار الصدري | DW الأخبار | DW | 03.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

العراق: استمرار الاحتجاجات والاعتصام من جانب أنصار التيار الصدري

لليوم الرابع على التوالي يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم في البرلمان العراقي. ودعت أطراف سياسية الكتل الشيعية لانهاء المظاهرات الشعبية والتغلب على حالة الانقسام.

المزيد من المركز الإعلامي

أزمة سياسية حادة في العراق ومخاوف من خروج الاحتجاجات عن نطاق السيطرة

اعتصام مفتوح لأنصار التيار الصدري في البرلمان العراقي 31.07.2022

أنصار التيار الصدري يواصلون اعتصامهم في البرلمان العراقي ويطالبون بالتغيير.

أنصار التيار الصدري يطالبون بتصحيح المسار وانهاء الفساد 01.08.2022

تأزم الوضع السياسي في العراق واحتجاج من جانب أنصار التيار الصدري

أنصار التيار الصدري يقتحمون المنطقة الخضراء 30.07.2022

Supporters of Iraqi Shi'ite cleric Moqtada al-Sadr protest against corruption inside the parliament building in Baghdad, Iraq July 27, 2022. REUTERS/Ahmed Saad

اقتحام الخضراء والبرلمان .. ماذا يريد الصدر؟ 28.07.2022

المزيد DW الأخبار

Formerly conjoined twins, Bernardo and Arthur Lima, lie in a hospital bed after a successful separation surgery, in Rio de Janeiro, Brazil July 2022. Gemini Untwined & Instituto Estadual do Cerebro Paulo Niemeyer/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

عبر تقنية الواضع الافتراضي.. فصل توأمين ملتصقين 03.08.2022

بدعم من بنك التمية الألماني تم بناء 121 شقة سكنية في قطاع غزة، من أجل توزيعها على اللاجئين الذين يسكنون في منازل متهالكة

ألمانيا تبني 121 شقة في غزة 03.08.2022

قالت الولايات المتحدة إنها قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة بطائرة مسيرة في أفغانستان.

مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية بطائرة مسيرة 03.08.2022

مؤتمر دولي في مقر الأمم المتحدة لمدة شهر لمناقشة التهديدات النووية.

ساسة من حول العالم يحذرون من مخاطر انتشار الأسلحة النووية 03.08.2022

اقرأ أيضا

Supporters of Iraqi Shi'ite cleric Moqtada al-Sadr react as they protest against corruption inside the parliament building in Baghdad, Iraq July 27, 2022. REUTERS/Ahmed Saad TPX IMAGES OF THE DAY

التيار الصدري يقرر إخلاء مبنى البرلمان والاعتصام خارجه 02.08.2022

دعا التيار الصدري إلى "إخلاء" مبنى البرلمان العراقي، ونقل اعتصام مناصريه، الذين يتواجدون داخله منذ أربعة أيام، إلى باحاته الخارجية، فيما تتوالى الدعوات إلى الحوار من أجل حل الأزمة.

People hold their cell phones outside of the parliament building as supporters of Iraqi Shi'ite cleric Moqtada al-Sadr protest against corruption inside, in Baghdad, Iraq July 27, 2022. REUTERS/Thaier Al-Sudani

بعد اعتصام مفتوح لأنصار الصدر- تعليق جلسات البرلمان العراقي 31.07.2022

بعد اقتحام أنصار الصدر مبنى البرلمان العراقي للمرة الثانية وإعلان اعتصام مفتوح داخله، تم تعليق جلسات مجلس النواب "حتى إشعار آخر"، بينما دعا رئيس الوزراء الكاظمي إلى الحوار، وسط قلق دولي من الأحداث التي أوقعت 125 جريحًا.

Supporters of the Coordination Framework take part in a counter-protest against Sadr's loyalists who have been occupying the parliament, outside the capital Baghdad's high-security Green Zone on August 1, 2022. - Iraqi security forces were on high alert in Baghdad as tensions soared after rivals of Shiite Muslim cleric Moqtada Sadr, whose supporters are occupying the parliament, called for counter-demonstrations. (Photo by Ahmad Al-rubaye / AFP) (Photo by AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images)

وسط توتر سياسي.. تظاهرات مضادة لأنصار الإطار التنسيقي المنافس للصدر 01.08.2022

في انعكاس للانقسام العميق الذي يعيشه العراق، تظاهر آلاف من مناصري الإطار التنسيقي، المنافس لزعيم التيار الصدري، على بوابات المنطقة الخضراء. وفيما يواصل مناصروه اعتصامهم في البرلمان، دعا الصدر إلى مظاهرات في عموم العراق.

Supporters of Iraqi populist leader Moqtada al-Sadr gather during a sit-in at the parliament building, amid political crises in Baghdad, Iraq July 31, 2022. REUTERS/Saba Kareem

وسط توتر متصاعد..دعوات لحوار وطني لحلّ الأزمة في العراق 02.08.2022

على وقع المظاهرات والمظاهرات المضادة المعبرة عن حال انقسام القوى الشيعية في العراق، دعا عدد من الفاعلين السياسيين وجال الدين الفرقاء إلى الجلوس على طاولة الحوار لحلحلة الأزمة.