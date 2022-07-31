العراق: استمرار الاحتجاجات والاعتصام من جانب أنصار التيار الصدري

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لليوم الرابع على التوالي يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم في البرلمان العراقي. ودعت أطراف سياسية الكتل الشيعية لانهاء المظاهرات الشعبية والتغلب على حالة الانقسام.
دعا التيار الصدري إلى "إخلاء" مبنى البرلمان العراقي، ونقل اعتصام مناصريه، الذين يتواجدون داخله منذ أربعة أيام، إلى باحاته الخارجية، فيما تتوالى الدعوات إلى الحوار من أجل حل الأزمة.
بعد اقتحام أنصار الصدر مبنى البرلمان العراقي للمرة الثانية وإعلان اعتصام مفتوح داخله، تم تعليق جلسات مجلس النواب "حتى إشعار آخر"، بينما دعا رئيس الوزراء الكاظمي إلى الحوار، وسط قلق دولي من الأحداث التي أوقعت 125 جريحًا.
في انعكاس للانقسام العميق الذي يعيشه العراق، تظاهر آلاف من مناصري الإطار التنسيقي، المنافس لزعيم التيار الصدري، على بوابات المنطقة الخضراء. وفيما يواصل مناصروه اعتصامهم في البرلمان، دعا الصدر إلى مظاهرات في عموم العراق.
على وقع المظاهرات والمظاهرات المضادة المعبرة عن حال انقسام القوى الشيعية في العراق، دعا عدد من الفاعلين السياسيين وجال الدين الفرقاء إلى الجلوس على طاولة الحوار لحلحلة الأزمة.
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