 العراق.. استمرار الاحتجاجات والأمم المتحدة تعرب عن قلقها | أخبار | DW | 04.10.2019

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أخبار

العراق.. استمرار الاحتجاجات والأمم المتحدة تعرب عن قلقها

رغم دعوة رئيس الوزراء العراقي إلى الهدوء، تستمر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد وإن بوتيرة أقل، مع ارتفاع في أعداد القتلى. المرجعية الشيعية العليا إلى تجنب ستخدام العنف، فيما عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الأوضاع.

Irak Proteste in Bagdad - Ausgangssperre (Reuters/K. Al-Mousily)

أطلقت الشرطة العراقية النار على عدد من المحتجين في بغداد اليوم الجمعة (الرابع من تشرين الأول/أكتوبر) حسب ما نقلت وكالة رويترز. يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة. ورغم دعوة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي "لإعادة الحياة إلى طبيعتها"، تجمع المتظاهرون اليوم قرب ميدان التحرير وسط العاصمة بغداد، في حين تجمعت قوات الأمن حول الميدان لمنعهم من الحركة، على حد قول المتظاهرين. كما تجمع آخرون في ميدان الطيران المحاط بالأسلاك الشائكة والمركبات المدرعة، حسبما قال محتجون لوكالة الأنباء الألمانية. (د ب أ).

وانتشر أفراد الجيش والقوات الخاصة في الميادين والشوارع الرئيسية في بغداد، في ظل حظر التجول الذي فرضته الحكومة وانتهكه آلاف المحتجين أمس الخميس. 

وذكر علي البياتي عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية اليوم الجمعة أن حصيلة القتلى في الاحتجاجات بلغت 38 شخصاً، بينهم 3 من رجال الأمن، فيما وصل عدد المصابين إلى 1610 منهم 359 من رجال الأمن. أما بالنسبة للمعتقلين، بحسب البياتي، فقد تم اعتقال 257 شخصاً والإفراج عن 209 شخصاً.

لكن وكالة رويترز نقلت عن الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاضطرابات في العراق وصل إلى 44 شخصاً. ولم تصدر الحكومة العراقية حتى الآن بياناً رسمياً بشأن القتلى والإصابات خلال المظاهرات.

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قتلى وجرحى في الاحتجاجات المستمرة في العراق

من جانبه حث الزعيم الأعلى لشيعة العراق آية الله علي السيستاني اليوم الجمعة  قوات الأمن على عدم استخدام القوة وانتقد زعماء العراق لتقاعسهم عن القضاء على الفساد وخص باللوم نواب البرلمان. 

وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها نيابة عنه ممثله أحمد الصافي في مدينة كربلاء إن الحكومة والقوى السياسية لم تستجب لمطالب الشعب في مكافحة الفساد أو تحقق أي شيء على أرض الواقع، وتابع: "مجلس النواب بما له من صلاحيات تشريعية ورقابية يتحمل المسؤولية الأكبر في هذا المجال".

وفي السياق نفسه عبر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء التقارير التي تقول إن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين. ودعا المكتب الحكومة إلى ضمان أن يتمكن الناس من إبداء شكاويهم دون التعرض للخطر.

كما طالب المكتب الحكومة العراقية بأخذ مطالب المحتجين على محمل الجد، مشيراً إلى أن على الحكومة تأمين المزيد من فرص العمل. وأكد المكتب وقوع 12 قتيلاً خلال الاحتجاجات، مشيراً إلى أنه يتم التحقق من حالات أخرى.

وتشهد عدة محافظات عراقية منذ الثلاثاء الماضي مظاهرات احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية والفساد في البلاد.

م.ع.ح/ع.ج.م (رويترز – د ب أ)

  • Geese walk across dry, cracked land next to a shallow river. A canoe is on the river and basic structures can be seen in the distance (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    أرض عطشى

    منطقة الأهوار في جنوب العراق هي منطقة رطبة نادرة وسط بحر من الصحاري المحيطة وتغذيها مياه نهريّ دجلة والفرات. وبسبب الموقع الجغرافي، فإن الجفاف غالباً ما يكون مشكلة في العراق إلا أن نقص الأمطار والتناحر السياسي وإقامة السدود في مناطق المنبع بتركيا فاقم من الوضع وجعله أكثر خطورة من أي وقت آخر.

  • A small herd of buffalo look for food in the dry grass surrounding a narrow and shallow strip of water. An empty canoe is lying in the stream (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    شح الغذاء

    تواجه الجواميس صعوبات متزايدة في بحثها اليومي عن الماء والغذاء الكافي وسط مناطق الأهوار التي عمّها الجفاف قرب بلدة الجبايش. وترتفع درجة الحرارة في تلك المنطقة صيفاً إلى أكثر من 50 درجة مئوية. وكإحدى تداعيات التغيير المناخي. فإن الجفاف يعصف بتلك المنطقة ما أدى إلى زيادة رقعة التصحر وقلة الأراضي الخصبة.

  • A canoe-shaped boat travels down a stretch of water. A man is standing at the end of the boat holding an oar, while a woman sits in the middle of the boat (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    تنوع ثقافي

    تشتهر مناطق الأهوار بالتنوع الثقافي، إذ ينحدر عرب الأهوار أو "المعدان" باللهجة العراقية من مختلف القبائل. وعلى مر العصور، شكّل عرب الأهوار تنوعاً ثقافياً فريداً اعتمد في الأساس على التنوع البيئي للمناطق التي يقطنوها. وكانت الزراعة وتربية الأبقار والجواميس والصيد مصادر عيش عرب الأهوار لقرون عدة.

  • A woman pours a long, white stream a milk into a bucket (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    دعم الاقتصاد المحلي

    تقوم العراقية أم حسن بصناعة "القيمر" من حليب الجاموس في بيتها بهدف بيعه، وهو ما يمثل حلقة في سلسلة الاقتصاد المحلي في مناطق أهوار العراق. فالألبان تُنقل من بيوت مربي الجواميس على متن قوارب لكن وفي ظل قلة أماكن الرعي الجيدة أصاب الجواميس الهزال وقل ما تنتجه من ألبان.

  • A traditional canoe-like boat sits on the dry and cracked marshland (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    أرض مسمّمة

    قارب بدائي يجد مكاناً له على وسط الأهوار التي ضربها الجفاف. ويعتقد كثيرون أن تلك المنطقة هي "جنة عدن" التي ذكرت في التوارة. وتمتد الأهوار على مساحة تزيد عن 15 ألف كيلومتر مربع. وخلال انتفاضات 1991 قام الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين بتجفيف الأهوار وتسمًيمها ما دفع العديد من الأهالي إلى العيش في مناطق مكتظة وسط معاناة كبيرة.

  • The corpose of a water buffalo lies on the dry earth of the marshes (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    ضحية الجفاف

    بقايا جاموسة نافقة ملقاة بعيدا عن مياه الأهوار. ومنذ عهد السومريين عمد سكان الأهوار على تربية الجواميس. وخلال الحقبة السومرية تطورت الزراعة والري وتربية الحيوانات ما أدى إلى وجود حضارة كانت من بين الأسباب التي دفعت إلى إطلاق اسم "مهد الحضارة" على بلاد الرافدين.

  • Three children sort through their catch of fish on the banks of the marsh (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    شح الأسماك

    هبة وزينت وحسن ينظرون إلى حصيلة صيدهم من الأسماك. وأدى انخفاض مستوى المياه إلى تراجع كميات الأسماك. في الماضي كان يستخدم عرب الأهوار أدوات بدائية كـ "الفالة" لصيد الأسماك بسبب وفرتها لكن الآن ومع قلة الأسماك يلجأ البعض إلى أساليب غير قانونية كالصيد بالكهرباء لذا اختفت أنواع عديدة من الأسماك.

  • A boy stares at the camera and puts his hand on the back of a large, black water buffalo (photo: John Wreford)

    بالصور: أهوار جنوب العراق تموت عطشاً

    البحث عن مرعى

    صبي من عرب الأهوار يضع يده على إحدى الجواميس التي يرعاها إذ يمتلك عائلته قرابة 15 رأس جاموس لكنها فقدت العديد من الجواميس بسبب قلة الغذاء والأمراض. في الماضي كانت الجواميس تخرج إلى المراعي عند شروق الشمس وتعود عند الغروب والآن لا تمتد فترات الرعي لأكثر من الظهيرة لتعود الجواميس وهي ما تزال جائعة.


 

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