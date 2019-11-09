 العراق - استقالة عبد المهدي تخفق في وقف نزيف الدم بالمظاهرات | أخبار | DW | 30.11.2019

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أخبار

العراق - استقالة عبد المهدي تخفق في وقف نزيف الدم بالمظاهرات

استمرت المظاهرات في العراق رغم إعلان عادل عبد المهدي استقالته، فيما سُجلت مواجهات جديدة خلفت عدة ضحايا، في وقت طالب فيه محافظ النجف لؤي الياسري بالتدخل الفوري لـ"وقف نزيف الدم".

العراق- استقالة عبد المهدي تخفق في وقف نزيف الدم بالمظاهرات

من الاحتجاجات في بغداد

لم يقنع إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقالته جموع المتظاهرين العراقيين، إذ واصلوا احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية مساء السبت (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019)، معتبرين الاستقالة غير مقنعة ومعبّرين عن عزمهم "تنحية جميع رموز الفساد".

وأشعل المتظاهرون الإطارات فوق ثلاثة جسور ممتدة على نهر الفرات، فيما تجمع المئات في ساحة الاحتجاج الرئيسية وسط المدينة، حسب مراسل وكالة فرانس برس. كما تجددت التظاهرات في الناصرية رغم "القمع الدموي" الذي مارسته قوات الأمن، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 متظاهراً خلال اليومين الماضيين في المدينة.

وسُجلت مواجهات جديدة أسفرت عن 25 جريحاً على الأقل، بحسب أطباء، فيما أفاد شهود عيان عن مقتل متظاهر وإصابة آخرين في اشتباكات اندلعت في مدينة النجف جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد.

مختارات

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنه يعتزم الاستقالة من منصبه، بعد إدانة المرجعية الشيعية للعنف ودعوتها لتغيير القيادة. لكن ماذا بعد الاستقالة؟ وما هي تداعياتها على الاحتجاجات؟ في لقاء مع المحلل هشام الهاشمي. (29.11.2019)

هزت ثلاث انفجارات مناطق متفرقة من مدينة كركوك شمالي بغداد ما أدى لإصابة 16 شخصاً بجراح، فيما تجددت الاحتجاجات في الجنوب مع مواصلة المحتجين ضغوطهم لتحقيق مطالبهم بإصلاح شامل رغم تعهد رئيس الوزراء بالاستقالة. (30.11.2019)

وقال الشهود إن "مجموعة مسلحة تطوّق بناية مرقد الحكيم في النجف استطاعت إحراق المكتبة الرئيسية وجميع أبواب مداخل البناية"، وأن "إطلاق نار أسفر عن مقتل متظاهر وجرح آخرين".

وكان مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاستثنائية السبت قد قبل استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء. وأكد عبد المهدي حسب بيان للحكومة العراقية  حرصه على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، متحدثاً عن أن "تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء"، لافتاً إلى أن الحكومة "بذلت كل جهودها للاستجابة لمطالب المتظاهرين".

وطالب محافظ النجف، لؤي الياسري، الأجهزة الأمنية العليا في بغداد بـ"التدخل الفوري لإيقاف نزيف الدم" في المحافظة، مشيراً في بيان إلى ضرورة "التحقيق في الأحداث الجارية ومحاسبة المقصرين وفق القانون، وإحالتهم للقضاء العراقي بشكل فوري".

كما حذرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية في بيان لها من خطورة تفاقم الأوضاع في محافظة النجف، وطالبت القوات الأمنية والسلطات المحلية بحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.

وكانت أعمال عنف قد اندلعت هذا الأسبوع في النجف إثر اقتحام متظاهرين للقنصلية الإيرانية وإحراقها. وقد اخترقت عناصر أمن بزي مدني المظاهرات في أعقاب إحراق القنصلية، ما أسفر عن مقتل اكثر من 20 محتجاً، بينما قُتل آخرون لدى محاولتهم الاقتراب من ضريح الشخصية السياسية الدينية محمد باقر الحكيم، مؤسس المجلس الأعلى الاسلامي الذي ينتمي لحزبه عادل عبد المهدي.

ويعدّ الحراك الشعبي الحالي الأكبر الذي يشهده العراق منذ سقوط نظام صدام حسين، والأكثر دموية، حيث قُتل أكثر من 420 شخصاً وجُرح 15 ألفاً في بغداد والجنوب ذي الأغلبية الشيعية، وفقاً لإحصاء لوكالة فرانس برس.

إ.ع/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب)

  • Protest in Bagdad (picture-alliance/dpa/H. Mizban)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    احتجاجات ضد البطالة

    بدأت المظاهرات العراقية في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بمشاركة أكثر من ألف محتجٍ، مطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، ونبذ الفساد، وتحسين نظام التعليم، وإصلاح واقع المؤسسات الحكومية، وركزت على ضرورة إيجاد فرص عمل والتخلص من البطالة المتفشية بين الشباب والمقدرة نسبتها بـ25%.

  • Irak Anti-Regierungsproteste | Ausschreitungen & Gewalt in Bagdad (Reuters/W. al-Okili)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    استقلالية الاحتجاجات

    نأت الأحزاب السياسية بنفسها عن الاحتجاجات، إذ كان الشباب هم المحرك الأساسي لموجة المظاهرات، وذلك بعد قيام شاب بحرق نفسه في سبتمبر/ أيلول الماضي بسبب مصادرة عربته للبيع المتجول. فيما أشارت مصادر إلى أن المتظاهرين في العراق أحرقوا مقرات أحزاب سياسية وفصائل من الحشد الشعبي.

  • Irak Proteste in Bagdad (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    وقف التدخلات الإيرانية

    تطورت المظاهرات لتصبح الأكبر منذ تولي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منصبه، وامتدت لتصل إلى مناطق شرق وجنوب العاصمة، وشملت اغلب محافظات جنوب العراق. ورفعت شعارات تطالب بوقف التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي.

  • Irak gewaltsame Proteste (picture-alliance/AP Photo/H. Mizban)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    في تحدٍ ضد منع التجول

    فرضت الحكومة العراقية حظر تجول ما بين 3-5 تشرين الأول/أكتوبر، بدعوى الحفاظ على الأمن العام. فيما تحدى المحتجون القرار وخرجوا بالآلاف في بغداد والمدن الجنوبية، وذلك على الرغم من استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. وقد ارتفعت حصيلة القتلى حتى هذه اللحظة لتصل إلى اكثر من 100 قتيل، ونحو 6000 مصاب.

  • Irak Baghdad gewaltsame Proteste gegen Regierung (AFP/A. Al-Rubaye)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    حزمة إصلاحات عاجلة

    القيادة العراقية تقر باستخدام ما أسمته "القوة المفرطة" ضد المحتجين، بعد أن نفت في وقت سابق اطلاق الرصاص الحي مباشرة على المتظاهرين. وكانت الحكومة قد أعلنت عن حزمة قرارات عاجلة بشأن أزمتي السكن والبطالة من أجل احتواء المظاهرات، فيما تعهد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، بالعمل على إجراء إصلاحات واسعة ومحاسبة الفاسدين.

  • Irak Proteste in Bagdad (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    انقطاع عن العالم

    قامت السلطات العراقية بفصل خدمة الإنترنت، كما حجبت بعض مواقع التواصل الاجتماعي في معظم المحافظات باستثناء إقليم كردستان العراق، وذكرت تقارير أن معدل الاتصال مع الانترنت انخفض بما يقارب 70%. وقد وردت تقارير إعلامية تفيد بأن مسلحين مجهولون هاجموا مقرات ووسائل إعلام عربية ودولية في العاصمة العراقية.، كما جرى اعتقال عدد من ناشطي وناشطات منظمات المجتمع المدني.

  • Österreich OPEC | Adil Abd Al-Mahdi, Ölminister Irak (picture-alliance/dpa/H. Neubauer)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    رئيس الوزارء أمام معادلة مستحيلة

    رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، والذي استلم منصبه منذ ما يعادل السنة، يواجه انتقادات عديدة، وعلى الرغم من ظهوره في كلمة لمحاولة امتصاص غضب المحتجين، إلا أنه وجد نفسه أمام معادلة سياسية صعبة، في ظل سيطرة الفصائل السياسية وشبه العسكرية على السلطة.

  • Irak Symbolbild Ölfeld bei Basra (Getty Images/AFP/H. Mohammed)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    عجز مالي هو الأسوأ منذ 16 عاماً

    المرجعية الدينية العليا في العراق طالبت بضرورة قيام الحكومة بتحسينات وتشكيل لجنة مستقلة لمحاسبة الفاسدين، وضرورة محاورة ممثلين عن المتظاهرين، وذلك بعد أن فشلت السلطات في تكليف وزير للتربية خلال عام كامل، وأخفقت في توفير فرص عمل، وفي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد أشارت تقارير مالية إلى أن العجز المالي في العراق، هو الأسوأ منذ 16 عاماً، ووصل إلى 30 مليار دولار.

  • Köln Demonstration von Irakern (DW/Maram Shahatit)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    تظاهرات العراقيين وصلت ألمانيا

    امتدت الاحتجاجات إلى عراقيي دول مهجر، الذين تظاهروا عبر العالم مرددين ذات الشعارات لتحقيق إصلاحات اقتصادية وسياسية، ولوقف التدخل الإيراني، وقد نظمت منظمات عراقية تظاهرات في لندن وستوكهولم وسدني احتجاجاً على قمع السلطات العراقية للمتظاهرين السلميين.كما شهدت مدن ألمانية عدة تظاهرات ووقفات تضامنية مع العراقيين، كان أكبرها في مدينة كولونيا غرب ألمانيا.


مختارات

مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

تجددت الاحتجاجات الواسعة في العراق بعد أن تلقى المتظاهرون الشباب العزل الرصاص بصدورهم وهم يبحثون عن فرص عمل ويرومون تحسين الخدمات ومحاربة الفساد، فيما أقرت السلطات باستخدام القوة ضد المتظاهرين. ملف صور من حراك أكتوبر. (07.10.2019)  

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