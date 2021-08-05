العديد من القتلى والجرحى في حادث مروري مروع في سيناء

لقي 17 مصريا حتفهم وأصيب 17 آخرون في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس نقل عام على الطريق الدولي الطور- نفق الشهيد أحمد حمدي، بمحافظة جنوب سيناء، صباح اليوم السبت (08 كانون الثاني/ يناير 2022). وفيما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن عدد القتلى 14 على الأقل، أكدت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن عدد القتلى 17 نقلا عن مصادر مطلعة.

وقد وقع الحادث بالقرب من مدينة الطور (400 كم جنوب شرق القاهرة) بين حافلة لنقل الركاب كانت متوجهة من القاهرة إلى منتجع شرم الشيخ (على البحر الأحمر) والحافلة الصغيرة، بسبب الضباب الكثيف والسرعة الكبيرة للسائقين.

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وقال اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء لوكالة الأنباء الألمانية إنه تلقي إخطارا من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم مروع على الطريق الدولي قبل مدينة الطور بنحو 13 كيلومترا، بين أتوبيس غرب ووسط الدلتا والذي كان في طريقه إلى مدينة شرم الشيخ، وسيارة ميكروباص مما أسفر عن وفاة 17 شخصا وإصابة 17 آخرين.

وأشار إلى وصول 21 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث حيث تم نقل الجثث إلى مستشفى الطور العام، والمصابين إلى مستشفى الزهراء بطور سيناء. وأصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قرارا بتشكيل غرفة عمليات ومتابعة الحادث.

وصرح الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء لـ "د.ب.أ"، بأن المصابين يتلقون العلاج في مستشفى الزهراء، وقد تم نقل سبعة مصابين لمستشفي أبورديس. وتقع كثير من حوادث السير في مصر بسبب عدم صيانة الطرق او عدم التزام السائقين بتعليمات المرور. ووفق الأرقام الرسمية، لقي سبعة آلاف شخص مصرعهم في حوادث طرق في مصر في العام 2020.

ع.أ.ج / ع ج (د ب ، أ ف ب)