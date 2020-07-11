 العدل الدولية تحكم لصالح قطر في قضية الحظر الجوي المفروض عليها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.07.2020

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العدل الدولية تحكم لصالح قطر في قضية الحظر الجوي المفروض عليها

رفضت محكمة العدل الدولية طعناً قدمته دول مقاطعة لقطر ضد قرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي لصالح الدوحة، في حكم رحبت به قطر وقللت الإمارات من شأنه. فيما أعلنت السعودية إلغاء ترخيص شبكة بي إن سبورت القطرية.

طائرة قطرية تهبط في مطار حمد الدولي في الدوحة (أرشيف)

العدل الدولية أيدت قرار منظمة الطيران المدني الدولي بأن المنظمة لها الصلاحية القانونية للبت في الحظر الجوي المفروض على قطر. (أرشيف)

حكمت محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء (14 تموز/ يوليو 2020) لصالح قطر في خلافها القائم منذ 2017 مع دول خليجية فرضت عليها حظراً جوياً لاتهامها بدعم متطرفين إسلاميين وإيران.

مختارات

يقال إن واشنطن كانت قد اقتربت من حل جزئي للأزمة الخليجية يتم بموجبه إنهاء مقاطعة قطر، تمهيداً لحل الأزمة؛ لكن بحسب تقرير لفوكس نيوز فإن الإمارات تدخلت في اللحظات الأخيرة وأحبطت الخطة الأمريكية. فهل حدث ذلك فعلا؟ (11.07.2020)

ورفض قضاة المحكمة "بالإجماع" طعناً قدمته السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة ضد قرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي عام 2018 لصالح قطر. ويتناول قرار المحكمة التي مقرها في لاهاي، عنصراً أساسياً في الخلاف الذي اندلع قبل ثلاثة أعوام بين قطر والدول الأربع.

ففي حزيران/ يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة. وترافق قطع العلاقات الدبلوماسية مع تدابير اقتصادية شملت إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

وطلبت الدول الأربع من المحكمة إبطال قرار لصالح الدوحة صدر عن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة. وكانت المنظمة قررت في 2018 أن لها الصلاحية القانونية للبت في الخلاف بعد تلقي طلب من قطر التي اتهمت الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية. 

وعبرت الدول الأربع فوراً عن معارضتها هذا القرار مؤكدة أن منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة البت في هذا الخلاف وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران "باطلاً ولاغياً"، وهو ما رفضته المحكمة الدولية.

قطر ترحب بالقرار والإمارات تقلل من أهميته
وسارعت قطر إلى الترحيب بقرار المحكمة، معتبرة أنه سيضع الدول المقاطعة لها أمام "ميزان العدالة والمساءلة الدولية". وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي: "نرحب بالقرار الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية، والذي سيضع دول الحصار أمام ميزان العدالة والمساءلة الدولية لانتهاكها أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بالطيران المدني الدولي".

وأكد الوزير القطري بعد قرار المحكمة أنهم "على ثقة بأن منظمة الطيران المدني الدولي سوف تقر بأن هذه الإجراءات غير قانونية"، وتابع: "يعد حكم محكمة العدل الدولية جزءاً من سلسلة الأحكام التي تكشف إصرار دول الحصار على تجاهل القانون الدولي، ولكنه في كل مرة يتم دحض حججها والتأكيد على صحة موقف دولة قطر".

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من جانبها، قالت الإمارات تعقيباً على القرار إن "قرار محكمة العدل الدولية كان قراراً تقنياً ومقتصراً على المسائل الإجرائية والولاية القضائية لمعالجة النزاع، وقد نظر في الأسس الإجرائية للقضية فحسب"، وأكدت أبو ظبي أنها "ستتجه لطرح القضية القانونية على الإيكاو، للدفاع عن قرارها بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية".

السعودية تلغي ترخيص بي.إن سبورت
وفي سياق متصل بالأزمة الخليجية، قالت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية اليوم الثلاثاء إنها ألغت بشكل نهائي ترخيص شبكة قنوات "بي.إن سبورت" والتي مُنع بثها في المملكة منذ منتصف 2017 بسبب الخلافات مع قطر. وأوضحت الهيئة في بيان عبر موقعها على الانترنت أنها فرضت غرامة على بي.إن سبورت بقيمة عشرة ملايين ريال (2.67 مليون دولار) بسبب الممارسات "التي تخالف نظام المنافسة".

وقالت الهيئة العامة للمنافسة إنه تبين لها "إساءة استغلال بي.إن سبورت لوضعها المهيمن متمثلاً ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات بطولة أوروبا لكرة القدم 2016".

وفي 2018، قدمت قطر شكوى أمام منظمة التجارة العالمية قائلة إن السعودية تمنع بث بي.إن سبورت في المملكة، مضيفة أنها رفضت اتخاذ إجراءات فعالة ضد القرصنة المزعومة على محتواها من قبل شبكة "بي.أوت كيو". 

وقضت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية الشهر الماضي بأن السعودية انتهكت اللوائح العالمية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بعدم اتخاذها إجراءات ضد (بي.أوت كيو)، وفي المقابل أيدت  وجهة النظر السعودية بأن باستطاعتها منع الشبكة القطرية من الحصول على استشارات قانونية في المملكة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ويتوفر بث (بي.أوت كيو) على نطاق واسع في السعودية لكن الرياض قالت مراراً وتكراراً إن هذه الشبكة لا تتخذ من السعودية مقراً لها وإنها ملتزمة بحماية الملكية الفكرية.
م.ع.ح/ص.ش (أ ف ب – رويترز)

  • Symbolbild - Al-Dschasira (picture-alliance/dpa/M. Ulmer)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    إغلاق "شبكة الجزيرة الإعلامية"

    تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.

  • Screenshot Webseite Al-Araby - arabisch (alaraby.co.uk)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    إغلاق الإعلام "الممول" قطرياً

    كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.

  • Katar Außenminister Iran Mohammad Javad Zarif & Scheich Hamad Al Thani (Irna)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران

    تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.

  • Türkei Soldaten in der Armee (picture alliance/AA/M. Aktas )

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    الإنهاء الفوري للوجود العسكري التركي في قطر

    إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.

  • Symbolbild Rakka Kämpfer der IS (picture-alliance/dpa)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    قطع كل الروابط مع "المنظمات الإرهابية"

    وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.

  • Yusuf al-Qaradawi (picture alliance/AA/Munir Zakiroglu)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    تسليم الشخصيات التي تصفها الدول الأربع بـ"الإرهابية"

    إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.

  • Katar - Doha Skyline (Imago)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    قطع العلاقات السياسية مع المعارضات لتلك الدول

    قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.

  • Katar Doha - Passagiere warten am Flughafen (Getty Images/AFP/K. Jaafar)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    وقف تجنيس مواطني تلك الدول

    إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.

  • Logo Kooperationsrat der Arabischen Staaten des Golfes

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    الانحياز للدول الخليجية والعربية

    حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.

  • Katar - Doha Skyline im Sandsturm (picture-alliance/Photoshot/Nikku)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    الموافقة على جميع المطالب

    كما طالبت اللائحة الدوحة بالموافقة على جميع المطالب والشروط، وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لها. ولم تحدد تلك الدول ماذا ستفعل في حال رفضت قطر ذلك.

  • U.S. Dollarnoten (picture alliance/J. Greve)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    دفع تعويضات

    تضمنت المطالب أيضاً دفع تعويضات لتلك البلدان الأربعة عما تسببت به السياسات القطرية في السنوات الأخيرة من أضرار بشرية ومادية. سيتم التنسيق مع الدوحة بخصوص المبالغ التي يتوجب عليها دفعها.

  • Katar - Doha (DW/M. Kos)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    الموافقة على "التدقيق" على امتثال الدوحة

    طالبت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطر بقبول أن تقوم تلك البلدان بـ"التدقيق" بمدى التزامها بالتنفيذ. في السنة الأولى يجب أن يجري التدقيق مرة واحدة شهرياً، وفي الثانية مرة كل ثلاثة شهور وفي العشر سنوات اللاحقة مرة كل عام. (إعداد: خ. س)


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