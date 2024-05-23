"العدل الدولية" تحدد موعد إصدار قرارها بشأن الحرب في غزة

حددت محكمة العدل الدولية موعد إصدار قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح. يأتي ذلك بالتوازي مع تحرك للمحكمة الجنائية الدولية.

قالت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس (23 مايور/ أيار 2024) إنها ستصدر حكمها غدا الجمعة بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح بشكل خاص ووقف جميع العمليات العسكرية في قطاع غزة بشكل عام. وقالت المحكمة في بيان إن "جلسة عامة ستعقد في الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر السلام في لاهاي".

وكانت المحكمة قد أمرت إسرائيل في كانون الثاني/ يناير الماضي ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر بوقف إطلاق النار .

وترى بريتوريا أن تطور الوضع على الأرض وخصوصا العمليات في رفح ، يتطلب أمرا جديدا من محكمة العدل الدولية. وقالت جنوب إفريقيا في جلسات الاستماع الأسبوع الماضي إن "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل وصلت إلى "مستوى مروع"، مشيرة إلى العثور على مقابر جماعية وتسجيل أعمال تعذيب وعرقلة المساعدات الإنسانية.

ونددت إسرائيل باتهامات جنوب أفريقيا وقالت بأنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، قائلة إن القضية تستهزئ بجريمة الإبادة الجماعية. وقالت إسرائيل أمام قضاة المحكمة بأن اتهامها بارتكاب "إبادة جماعية... منفصل تماما" عن الواقع.

وتبت محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة قانونا لكن ليست لديها آليات لتنفيذها.

ومع ذلك، فإن اتخاذ قرار لصالح بريتوريا سيكون بمثابة ضربة جديدة لإسرائيل بعدما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، إلى جانب ثلاثة من قادة حماس هم رئيس الحركة في غزة يحيي السنوار رئيس الجناح العسكري للحركة محمد دياب إبراهيم المصري (محمد الضيف)، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ع.ج.م/ع.غ (أ ف ب، رويترز)