العدل الأوروبية: لا يجوز تفتيش سفن إنقاذ المهاجرين دون سبب خطير

قالت محكمة العدل الأوروبية في بيان لها اليوم الاثنين (الأول من أغسطس/آب 2022) إن سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الإنسانية تخضع لعمليات تفتيش في موانئ الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، "ومع ذلك، يجب أن تثبت الدولة التي يوجد بها الميناء، بطريقة محددة ومفصلة، أن هناك مؤشرات خطيرة على وجود خطر على الصحة أو السلامة أو البيئة أو على ظروف العمل على متن السفينة".

وتركز القضية على الطعن القانوني الخاص بمنظمة إنقاذ "سي ووتش" الألمانية على قرار صدر من مينائي باليرمو وبورتو إمبيدوكلي الإيطاليين، بتفتيش سفينتي إنقاذ في صيف عام 2020.

وبعد أن قامت السفينتان "سي ووتش 3" و"سي ووتش 4" بإنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم في المينائين، أمرت سلطات الميناء بتفتيشهم واحتجازهم في وقت لاحق.

وقالت مكاتب رؤساء الميناء في الموانئ المعنية، إن السفينتين لم تكونا معتمدتين لأنشطة البحث والإنقاذ وإنهما حملتا على متنهما أشخاص بأعداد أكبر بكثير من تلك المصرح بها.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)