 "العدل الأوروبية" تقضي بإمكانية اسقاط الحماية عن لاجئين بشروط | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.07.2023

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"العدل الأوروبية" تقضي بإمكانية اسقاط الحماية عن لاجئين بشروط

قضت محكمة العدل الأوروبية بإمكانية حرمان لاجئ من وضع الحماية ضمن دول الاتحاد إذا أدين بارتكاب جريمة ذات خطورة بالغة، وأوضح الحكم أنه يجب أن تشكل الجريمة خطرا على المجتمع، بيد أنها اعتبرت أن القرار غير ملزم للدول الأعضاء.

مقر محكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ (15.06.2019)

جاء الحكم ردا على استفسارات من محاكم في بلجيكا والنمسا وهولندا التي تنظر في قضايا سحب الحماية

أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس (السادس من تموز/ يوليو) حكما يقضي بإمكانية حرمان لاجئ منوضع الحماية في الاتحاد الأوروبي إذا أدين بارتكاب جريمة ذات خطورة بالغة وتم اعتباره على نحو منفصل خطرا على المجتمع.

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مكتب دولي مكلّف بالتحقيق في الغزو الروسي لأوكرانيا في لاهاي، يُنظر إليه على أنه خطوة أولى نحو إنشاء محكمة لمحاكمة القادة الروس، وكييف تقرّ لأول مرة منذ انطلاق "الهجوم المضاد" بـ"صعوبات" في أربع جبهات.

جاء الحكم ردا على استفسارات من محاكم في بلجيكا والنمسا وهولندا التي تنظر في طعون على قرارات من الدولة بسحب أو رفض الحمايةبناء على حق اللجوء لأجانب أدينوا بمثل تلك الجرائم.

بيدا أن المحكمة الأوروبيةقالت في بيان "وجود خطر على المجتمع... لا يمكن أن نعده مثبتا فقط بمجرد أنه أدين بحكم نهائي بارتكاب جريمة بالغة الخطورة".

وشددت المحكمة التي مقرها لكسمبورغ على ضرورة اجتماع الشرطين في نفس الوقت ليكون هناك مبرر قانوني لإلغاء وضع اللجوء. وقالت في حكم صدر بهدف الإيضاح لمحاكم الدول الأعضاء وهي تتخذ قراراتها في قضايا ذات صلة، إنه إذا كان الأمر كذلك فيسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء تلك الحماية، لكنها ليست ملزمة بذلك.

ع.أ.ج/ ع ج م (رويترز)

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