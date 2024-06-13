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محكمة تغرم هنغاريا 200 مليون يورو لسياساتها الخاصة باللجوء

١٣ يونيو ٢٠٢٤

أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً بتغريم هنغاريا 200 مليون يورو، بالإضافة إلى مليون يورو يوميا لعدم تطبيقها لأحكام سابقة تقضي بتغيير سياساتها الخاصة باللجوء.

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بموجب القانون الحالي، لا يمكن تقديم طلبات اللجوء إلا من خارج حدود هنغاريا في سفارتيها في صربيا أو أوكرانيا المجاورتين
بموجب القانون الحالي، لا يمكن تقديم طلبات اللجوء إلا من خارج حدود هنغاريا في سفارتيها في صربيا أو أوكرانيا المجاورتينصورة من: DesignIt/Zoonar/picture alliance

قالت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس (13 يونيو/ حزيران 2024) إنه يتعين على  هنغاريا  دفع غرامة قدرها 200 مليون يورو (216 مليون دولار) لعدم إحداث تغييرات في سياستها المتعلقة بالتعامل مع  المهاجرين وطالبي اللجوء  على حدودها.

وفي أول ردود الفعل على القرار، قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في منشور على فيسبوك "القرار شائن وغير مقبول". وسيتعين على المجر التي رفضت من قبل تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة عام 2020، دفع غرامة يومية قدرها مليون يورو (1.08 مليون دولار) حتى تنفذ الإجراءات بالكامل.

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ويأتي الحكم في أعقاب صدور حكم قضائي سابق في كانون الأول/ ديسمبر 2020 يتعلق بإجراءات  منح الحماية الدولية  وإعادة مواطني الدول الثالثة. ووفقا لبيان المحكمة الذي صدر اليوم الخميس فإن الإخفاق في تطبيق هذا الحكم "يمثل خرقا غير مسبوق وخطير للغاية  لقانون الاتحاد الأوروبي".

وذكرت المحكمة في منطوق الحكم أن هنغاريا تقاعست عن اتخاذ تدابير "للامتثال لحكم 2020 فيما يتعلق بحق المتقدمين لنيل الحماية الدولية في البقاء بالمجر حتى صدور حكم نهائي بشأن طعنهم على رفض طلبهم وبشأن ترحيل رعايا دول أخرى مقيمين بشكل غير قانوني".

وقالت الحكومة من قبل إنها لم تعد مطالبة بتنفيذ الحكم الصادر في عام 2020 لأنها أغلقت بالفعل ما تسمى "بمناطق العبور" مع تشديد القواعد لمنع قدوم طالبي اللجوء في المستقبل.

وبموجب القانون الحالي، لا يمكن تقديم طلبات اللجوء إلا من خارج حدود هنغاريا في سفارتيها في صربيا أو أوكرانيا المجاورتين، ويتم بشكل روتيني إعادة كل من يحاول عبور الحدود.

ع.غ/ ع.ش (رويترز، د ب أ)

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