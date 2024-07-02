العداء الألماني أوين أنساه: التعليقات العنصرية تحفزني

في ظل التحديات التي تواجه الرياضيين في عالم مليء بالتعليقات السلبية على الإنترنت، يبرز العداء الألماني أوين أنساه كنجم جديد في سباق 100 متر، مؤكدًا أن التعليقات العنصرية الموجه له لا تؤثر عليه بل تحفزه لمواصلة النجاح.

يعتقد العداء أوين أنساه، نجم ألمانيا الجديد في سباق 100 متر، أن التعليقاتالعنصرية الموجهة له على الإنترنت تظهر أنه يقوم بشيء صحيح.

فاز أنساه بلقب بطولة ألمانيا في براونشفيغ يوم السبت الماضي (29/6/2024) بعد تحقيق زمن قدره 9.99 ثانية، ليصبح أول ألماني يكسر حاجز العشر ثواني في ظروف الرياح العادية. لكن بعد هذا الإنجاز، لم تخلُ منصات الإنترنت منالتعليقات العنصرية، والتي قابلها العداء البالغ من العمر 23 عامًا بروح عالية وثقة بالنفس.

وقال أنساه لشبكة "إن.دي.إر": "حقًا لا أبالي. هذا الكلام يدخل من أذن ويخرج من الأخرى. لدي أصدقائي وعائلتي معي والناس التي تدعمني. بالطبع، يوجد دائمًا كارهون، ولكن هذا لا يزعجني على الإطلاق".

وأضاف: "تعليقات مثل هذه تحفزني على الاستمرار في نفس الطريق. هذه التعليقات تظهر أنني أسير على الطريق الصحيح. الآن، أحظى بالاهتمام الذي يستحقه كل الرياضيين الألمان".

يطمح أنساه، المولود لأب غاني، إلى التركيز على أولمبياد باريس المقبلة والتي ستقام من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس / آب المقبلين. ويدرس اتحاد ألعاب القوى الألماني توجيهاتهامات جنائية ضد المتصيدين عبر الإنترنت، حيث يؤكد أنساه: "هذا هو النهج الصحيح، لأن هذه أشياء لا يمكنك القيام بها".

ع.أ.ج/ ص.ش (د ب ا)