العجوز ستالون يعود من جديد بالجزء الخامس لفيلم "رامبو"

تظهره أغلب أفلامه وهو يجري أو يقوم بتمارين رياضية قاسية استعداداً لنزالات ملاكمة أو مطاردة الأشرار. الحديث هنا عن الممثل الأمريكي سلفيستر ستالون الذي لازال الكثير من عشاق السينما الأمريكية يتذكرونه وهو شاب مفتول العضلات يرفع الأثقال. وحتى بعد تجاوزه لسن السبعين، يحاول النجم الأمريكي الحفاظ على هذه الصورة في مخيلة عشاقه، حيث أعلن عن بدء تصوير الجزء الخامس من سلسلة أفلامه "رامبو". ونشر نجم هوليوود على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام صورة، يبدو أنها من الجزء الرابع من فيلم "رامبو"، وعلق عليها بالقول: "سينطلق قريباً، أشعر بحماس كبير... قد يتغير العالم ولكن رامبو لا يتغير.. لا شيء ينتهي!"

وفي وقت سابق ذكرت مواقع إخبارية أن الممثل الأمريكي الشهير البالغ من العمر 72 عاماً، سيظهر في الجزء الخامس من "رامبو" كممثل وكاتب سيناريو وربما كمخرج للفيلم. كما أشارت إلى أن أحداث الفيلم الجديد ستجري في المكسيك، حيث يضطر البطل إلى مغادرة المزرعة التي يعمل فيها ويعبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لمواجهة كارتل مخدرات محلي.

كما ظهر سلفيستر ستالون في فيديو آخر نشره على حسابه في أنستغرام وهو يقوم بتقليب عجلة ضخمة داخل قاعة رياضية:

و"رامبو" سلسلة أفلام، مأخوذة عن رواية لديفيد موريل تحمل عنوان "الدم الأول"، وتدور القصة حول جون رامبو، أحد المحاربين القدامى في فيتنام وجندي سابق في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي يتمتع بمهارات عالية ويمتلك أسلحة تمكنه من دحر خصومه.

وحققت سلسلة "رامبو" مبيعات كبيرة في السينما ولاقت إقبالا واسعا من الجمهور، إذ بلغت إيرادات الجزء الرابع نحو 113 مليون دولار، في حين بلغت تكلفة تصوير أطواره قرابة 50 مليون دولار.

وبدأت السلسلة بفيلم "الدم الأول" عام 1982، وقدم الجزء الثاني في عام 1985 بعنوان "رامبو.. الدم الأول - الجزء الثاني" ، وقدم الجزء الثالث في عام 1988 بعنوان "رامبو 3" ، وقدم الجزء الرابع في عام 2008 بعنوان "رامبو".

س.آ/ع.ش