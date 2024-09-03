العثور على 30 مهاجرا في شاحنة بين براغ ودريسدن ووفاة أحدهم

أعلنت الشرطة التشيكية أنها عثرت على شاحنة في داخلها 30 مهاجرا على طريق سريع بين العاصمة التشيكية ومدينة دريسدن الألمانية. وقالت خدمة الطوارئ إن الطبيب أعلن لاحقا وفاة امرأة منهم في الثلاثينيات من عمرها كانت فاقدة للوعي.

أعلنت الشرطة التشيكية يوم الإثنين (الثاني من سبتمبر / أيلول 2024) أنه تم العثور على طريق سريع بين العاصمة التشيكية براغ ومدينة دريسدن الواقعة في جنوب شرق ألمانيا على شاحنة بداخلها 30 مهاجراً، توفي أحدهم لاحقا. وقالت الشرطة إنها أرسلت مروحية للبحث عن عدد من المهاجرين الذين تمكنوا من الفرار من الشاحنة التي تحمل لوحات ترخيص أجنبية قبل أن تنجح في إلقاء القبض عليهم جميعاً لاحقاً.

وأغلقت الشرطة الطريق السريع دي18 الواقع على بعد 18 كيلومترا شمال العاصمة براغ. وقالت الشرطة عبر منصة إكس إنه "تم احتجاز جميع هؤلاء الأشخاص. ليست لدينا معلومات تشير إلى احتمال هروب أي شخص". وأضافت: "يبدو أن كل شيء يشير إلى أنهم مهاجرون عابرون، ولسوء الحظ فإن المعلومات الأولى التي تلقيناها من الموقع تشير إلى وفاة شخص".

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من جهتها أفادت خدمة إنقاذ خاصة كانت في الموقع بأنها اعتنت بامرأة في الثلاثينيات من عمرها كانت فاقدة للوعي. وقالت خدمة الطوارئ إن "الطبيب أعلن وفاتها بعد عشرات الدقائق من الإنعاش".

وبحسب خدمة الطوارئ، فإن حالة بقية المهاجرين لم تستدعِ نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنهم "في حالة صحية سيئة". وجمهورية التشيك -العضوة في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي- هي دولة يبلغ عدد سكانها 10,9 مليون نسمة وتعتبر بلد عبور للمهاجرين الذين يتجهون عبر أراضيها إلى دول أوروبية أكثر ثراء، مثل ألمانيا.

ع.م / ع.ش (د ب أ)