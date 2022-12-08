 العثور على 18 مهاجراً ميتين داخل شاحنة في بلغاريا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.02.2023

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أخبار

العثور على 18 مهاجراً ميتين داخل شاحنة في بلغاريا

عثر على جثث 18 مهاجراً داخل شاحنة على بعد حوالي عشرين كلم من العاصمة صوفيا. علماً بأن بلغاريا تواجه منذ أشهر تدفقاً غير مسبوق للمهاجرين منذ أزمة 2015.

شاحنات في هانوفر

العثور على جثث المهاجرين في شاحنة في بلغاريا، يأتي في خضم تجدد الجدل حول الهجرة غير القانونية نحو دول الاتحاد الأوروبي

قال مسؤولون، اليوم الجمعة (17 شباط/فبراير 2023)، إن 18 شخصاً على الأقل، بينهم طفل، عُثر عليهم ميتين في شاحنة كانت متروكة بالقرب من العاصمة صوفيا.

مختارات

تعتزم الحكومة الفرنسية تقديم مشروع قانون جديد للهجرة أمام البرلمان، يسعى للسيطرة على أعداد الوافدين وتنظيم أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني ورفع نسب عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية. التعديلات تثير جدلا واسعا بفرنسا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الشاحنة كانت تنقل أخشاباً وتحمل مهاجرين غير قانونيين مختبئين في مقصورة، مضيفة أنه تم العثور على الشاحنة بالقرب من قرية لوكورسكو.

وقال وزير الصحة أسين ميدجيديف إن 34 مهاجراً، بينهم خمسة أطفال، نُقلوا إلى المستشفيات في صوفيا، بعضهم في حالات حرجة لكن مستقرة.

وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة تسعى للتعرف على سائقي الشاحنة الهاربين.

وتقع بلغاريا على طريق يستخدمه المهاجرون من الشرق الأوسط وأفغانستان لدخول الاتحاد الأوروبي. وفي 2015، أُلقي القبض على ثلاثة من سائقي الشاحنات البلغاريين واتُهموا فيما بعد في واقعة مقتل 71 مهاجراً عُثر عليهم ميتين بالقرب من طريق سريع بالنمسا.

وفي كانون الأول/ديسمبر، منعت النمسا وهولندا بلغاريا من دخول منطقة شنغن التي لا تتطلب جوازات سفر، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن وسيادة القانون، لكن البلاد تعتزم محاولة العودة مرة أخرى هذا العام.

خ.س/ف.ي (أ ف ب، رويترز)

  • Mexiko Migrantin Erly Marcial, Geburt eines Babys während der Flucht (Reuters/C. Garcia Rawlins)

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  • Australien Flüchtlingspolitik | Lager auf Manus (picture alliance/AP Photo/Hass Hassaballa)

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    الإبعاد إلى خارج البلد المنشود

    الحكومة الأسترالية المحافظة ترفض فتح الأبواب أمام اللاجئين، وأولئك الذين يتمكنون فعلا من الوصول إلى القارة الخامسة بعد مسار شاق وطويل؛ يتم إبعادهم بكل صرامة. وأبرمت الحكومة اتفاقيات مع عدد من بلدان المحيط الهادئ لاستقبال اللاجئين في مخيمات خاصة في هذه البلدان. المراقبون يصفون أوضاع تلك المخيمات بالكارثية.

  • Jordanien Palästinensischer Flüchtling (Getty Images/AFP/A. Abdo)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    لاجئون منسيون

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  • Kolumbien venezolanische Flüchtlinge in Bogotá | Flüchtlingslager El Camino (DW/F. Abondano)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    اللجوء إلى الجيران

    يرى الكثير من الفنزويليين في كولومبيا فرصتهم الأخيرة، حيث يعيشون في مخيمات مثل "إلكامينون" على أبواب العاصمة بوغوتا. فسياسة الرئيس نيكولاس مادورو أدت إلى عجز الدولة في فنزويلا عن إطعام سكانها وتوفير العيش الكريم لهم. هناك عجز كبير في المواد الغذائية والأدوية، فيما تبدو آفاق العودة للوطن ضئيلة جدا.

  • Migranten in Bosnien an der Grenze zu Kroatien (picture-alliance/A. Emric)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الهروب في ظل البرد القارس

    في لعبة فر وكر، يحاول اللاجئون اجتياز الحدود البوسنية الكرواتية. الملاذ المرتجى للمهاجرين هو كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي. هذا الطريق محفوف بالمخاطر، خاصة في فصل الشتاء، فصل الأمطار والثلوج والعواصف.

  • Bangladesch Cox's Bazaar Rohingya-Flüchtlingslager ( Jibon Ahmed)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الهروب من البطش إلى الفقر

    فصل الأمطار في مخيم للاجئين في كوتوبالونغ في بنغلادش. هنا هاربات من ميانمار بمظلات تحميهن من الأمطار. بطش النظام العسكري في ميانمار دفع بأكثر من مليون من مسلمي الروهينغا للهروب إلى البلد الجار بنغلادش، الذي لا يقل فقرا عن ميانمار. كوتوبالونغ يعتبر حاليا أكبر مخيم للاجئين في العالم.

  • Zentralafrikanische Republik Flüchtlingslager (picture-alliance/dpa/R. Blackwell)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الحياة بدون مفر

    تملك جمهورية إفريقيا الوسطى الكثير من الثروات المعدنية وأراضي خصبة شاسعة؛ لكن عوامل كثيرة عصفت باستقرار هذا البلد، منها الحرب الأهلية والنزاعات مع البلدان المجاورة، إضافة إلى توالي الحكومات الفاسدة وتنامي الإرهاب الإسلاموي. كل هذا دفع بالكثيرين للبحث عن ملاذات، كما يظهر هنا في العاصمة بانغي.

  • Migranten in Spanien (picture-alliance/ZUMA Wire/J. Merida)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الوصول إلى إسبانيا

    بأغطية حمراء يُستقبل لاجؤون في ميناء مالاغا الإسباني من قبل الصليب الأحمر الدولي. 246 مهاجراً تم انقاذهم في عملية تتكرر يومياً. الكثير من الأفارقة يتجنبون حالياً الطريق لأوروبا عبر ليبيا ويتوجهون بدل ذلك غرباً إلى الجزائر أو المغرب.

  • Uganda Sudaneische Flüchtlinge (Imago/ZUMA Press/G. So)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    لاجئون سودانيون في أوغندا

    لفترة طويلة كانت أوغندا نفسها دولة مزقتها الحرب الأهلية؛ إلا أن الوضع تغير وأصبح مستقراً، بالمقارنة مع بلدان إفريقية أخرى. في الصورة هنا لاجئون قادمون من جنوب السودان. وصولهم إلى كولوبا، يعني لهم الوصول إلى بر أمان. هناك اليوم مئات الآلاف من سكان جنوب السودان، الذين لجأوا إلى أوغندا، هربا من أعمال العنف في بلدهم. اعداد: كارستن جرين/ حسن زنيند


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