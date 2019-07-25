 العثور على وحش ″بحيرة نس″ الأسطوري يعود للواجهة | عالم المنوعات | DW | 25.07.2019

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منوعات

العثور على وحش "بحيرة نس" الأسطوري يعود للواجهة

يبدو أن فكرة العثور على أطباق طائرة ومخلوقات أسطورية نادرة ما تزال تستهوي كثيراً من الناس في أرجاء متفرقة حول العالم. وينتظر أن تبدأ بعد أسابيع مهمة البحث عن وحش "بحيرة نس"، فيما حذرت إحدى المؤسسات من القيام بذلك.

Film Nessie, das verrückteste Monster der Welt (picture-alliance/United Archives/IFTN)

صورة من الأرشيف.

كثيراً ما سيطرت فكرة، العثور على أطباق طائرة ومخلوقات فضائية، على بال الكثير من الناس في أرجاء متفرقة حول العالم. وقد أخذت هذه الفكرة زخماً كبيراً في العقود الأخيرة، بفعل التقدم التكنولوجي الكبير في مجال البحث والتنقيب عن الأشياء النادرة.

وقبيل أيام، استنفرت "مزحة" على "فيسبوك" الجيش الأمريكي، الذي أبدى استعداده للدفاع عن أمريكا وممتلكاتها. أما عن هذه "المزحة"، فهي تفاعل أكثر من مليوني شخص مع فكرة اقتحام "المنطقة 51" الأكثر غموضاً في أمريكا، وذلك من أجل رؤية هذه المخلوقات الفضائية المزعومة، حسب ما تناقلته وسائل إعلام أمريكية.

ويبدو الآن أن دائرة هذه "المزحة" ستتسع لتشمل عدة بلدان آخرى، فقد أورد موقع "swr3" الألماني أن حوالي 23 ألف شخص أبدوا استعدادهم للمشاركة في العثور على وحش ضخم ( يعتقد أنه من سلالة البلصورات، وغير مؤكد الوجود حتى الآن) في بحيرة "لوخ نس" الشهيرة في اسكتلندا.

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أكد طيار أميركي متقاعد أنه قد شاهد جسما فضائيا غريبا (أوفو) خلال إحدى مهامه، وشرح أن هذا الجسم الغامض كان مستطيلا وأبيضا، وسريع التحرك بشكل جنوني. ويظهر الجسم في الفيديو، الذي كشف عنه الجيش الأميركي مؤخراً. (20.12.2017)

وينتظر أن تبدأ حملة البحث عن الوحش الضخم في شهر (سبتمبر/ أيلول) من هذه السنة، إذ يرى هؤلاء الأشخاص أن الوحش "لن يستطيع الاختباء منا" وبالتالي يمكن العثور عليه في بحيرة "لوح نس"، التي يبلغ عمقها أكثر من 200 متر، حسب ما أشار إليه نفس المصدر الألماني.

في المقابل، حذرت المؤسسة الوطنية الملكية للقوارب في بريطانيا من خطورة البحث عن ذلك الوحش في بحيرة "لوخ نس"، بسبب الظروف الطبيعية المُتقلبة هناك طيلة فترات السنة، مما قد يعرض حياة الناس إلى خطر حقيقي.

وأشارت نفس المؤسسة، في تصريحات نقلها موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن درجة حرارة الماء باردة طيلة السنة، ما يعني إمكانية التعرض لصدمة الماء البارد، وكذلك خطر انخفاض درجة الحرارة.

ر.م/ع.ش

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