 العثور على وثائق سرية جديدة مخبأة عند بايدن | DW الأخبار | DW | 12.01.2023

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العثور على وثائق سرية جديدة مخبأة عند بايدن

على الرغم من تشابه الحادثة مع الفضيحة التي لاحقت الرئيس السابق ترامب يرى الخبراء أن الحالتين مختلفان في عدة نقاط

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10.01.2023 U.S. President Joe Biden speaks at a joint news conference with Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador and Canadian Prime Minister Justin Trudeau, at the conclusion of the North American Leaders' Summit in Mexico City, Mexico, January 10, 2023. REUTERS/Henry Romero

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FILE - President Joe Biden participates in a briefing on winter storms across the United States in the Oval Office of the White House, Dec. 22, 2022, in Washington. Biden on Thursday, Dec. 29, signed a $1.7 trillion spending bill that will keep the federal government operating through the end of the federal budget year in September 2023, and provide tens of billions of dollars in new aid to Ukraine for its fight against the Russian military. (AP Photo/Patrick Semansky, File)

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22.12.2022, USA, Washington: Joe Biden, Präsident der USA, spricht im East Room des Weißen Hauses vor den Weihnachtsfeiertagen. Foto: Patrick Semansky/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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