العثور على وثائق سرية جديدة مخبأة عند بايدن

بايدن ينفي علمه بوثائق سرية عُثر عليها في مكتبه السابق

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّ لا علم له بمحتوى وثائق رسمية سرّية تعود إلى الفترة التي كان يتولّى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما وعُثر عليها أخيراً في مركز أبحاث بواشنطن كان أحياناً يعمل منه.