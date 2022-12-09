العثور على وثائق سرية جديدة مخبأة عند بايدن

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على الرغم من تشابه الحادثة مع الفضيحة التي لاحقت الرئيس السابق ترامب يرى الخبراء أن الحالتين مختلفان في عدة نقاط
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّ لا علم له بمحتوى وثائق رسمية سرّية تعود إلى الفترة التي كان يتولّى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما وعُثر عليها أخيراً في مركز أبحاث بواشنطن كان أحياناً يعمل منه.
في تطورات يرى محللون أنها قد تضيف اعتبارات سياسية حساسة على التحقيقات الجارية مع الرئيس السابق دونالد ترامب، تتدفق الأسئلة على البيت الأبيض بعد العثور على وثائق سرية تعود لفترة تولي جو بايدن منصب نائب الرئيس.
رغم فترته الرئاسية الأولى العصيبة، إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يفكر جدياً في الترشح لفترة رئاسية ثانية مع عدد من الإنجازات شهدتها نهاية العام الحالي. ويبقى موضوع تقدم بايدن في العمر هو الأكثر إثارة للجدل.
لم يكن الهجوم على الحي الحكومي في العاصمة البرازيلية مفاجئا. ولكن ما حدث ستكون له تبعات مريحة للرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا، كما يرى مراسل دويتشه فيله (DW) في أمريكا الجنوبية، توماس ميلتس.
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