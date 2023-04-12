العثور على مخبأ سري لداعش بداخله مليون دولار في شمال سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت (22 أبريل/ نيسان)، بعثور القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على مخبأ سري لتنظيم داعش وبداخله مليون دولار. ويعد المخبأ مركزا لانطلاق عمليات خلايا التنظيم في جنوبي الرقة بشمال سوريا .

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحفي اليوم، إن قوة مشتركة بين قسد والقوات الأمريكية، داهمت خلال الأيام الفائتة، مزرعة واقعة بمنطقة كسرة فرج بأطراف الرقة الجنوبية، وتعرف باسم مزرعة البغدادي وذلك لأن أبو بكر البغدادي كان يمكث فيها إبان سيطرة تنظيم داعش على المنطقة.

ووفق المرصد، جاءت المداهمة بعد معلومات للأمريكيين وقسد بوجود مخبأ سري، حيث عُثر عليه بالفعل وبداخله ثلاث غرف مموهة بشكل دقيق تضم أربعة براميل مملوءة بكميات كبيرة من الذهب وأموال تقدر بنحو مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أن القسم الثاني من المخبأ وُجِدت فيه أسلحة وأموال كان يستعين بها التنظيم للقيام بعملياته الانتحارية والهجمات المباغتة ضمن مناطق سيطرة قسد، لافتا إلى أنه تم نقل الأموال والأسلحة إلى أحد المستودعات المشتركة بين "قسد" والقوات الأمريكية.

وطبقا للمرصد ، يأتي ذلك، في ظلملاحقة خلايا تنظيم داعش بعد أن صعدت من عملياتها في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وكان تنظيم داعش قد سيطر على الرقة عام 2014 قبل أن ينهزم بعملية عسكرية شاملة للتحالف الدولي وقسد في عام .2017

ع.أج/ هـ د (د ب ا)