 العثور على مخبأ سري لداعش بداخله مليون دولار في شمال سوريا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.04.2023

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العثور على مخبأ سري لداعش بداخله مليون دولار في شمال سوريا

عثرت القوات الأمريكية وقوات "قسد" على مبلغ مليون دولار كان موجودا ضمن مخبأ لتنظيم داعش، بحسبما أفاد المرصد السوري. يأتي ذلك، في ظل ملاحقة خلايا التنظيم بعد تصعيد عملياتها في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

صورة أرشيفية لمخبئ سري تابع لداعش في الموصل

صورة أرشيفية لمخبئ سري تابع لداعش في الموصل

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت (22 أبريل/ نيسان)، بعثور القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية  (قسد) على مخبأ سري لتنظيم داعش وبداخله مليون دولار. ويعد المخبأ مركزا لانطلاق عمليات  خلايا التنظيم في جنوبي الرقة بشمال سوريا .

وقال المرصد،  الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحفي اليوم، إن قوة مشتركة بين قسد والقوات الأمريكية، داهمت خلال الأيام الفائتة، مزرعة واقعة بمنطقة كسرة فرج بأطراف الرقة الجنوبية، وتعرف باسم مزرعة البغدادي وذلك لأن أبو بكر البغدادي كان يمكث فيها إبان سيطرة تنظيم  داعش على المنطقة.

مختارات

قال الجيش الأمريكي إنه قتل المسؤول عن التخطيط لهجمات في أوروبا في تنظيم "الدول الإسلامية" في عملية نفذها في شمال غرب سوريا، مشيرا إلى أن مقتل خالد أحمد الجبوري "سيعطل مؤقتاً قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات خارجية".

قالت القيادة المركزية الأميركي إن قواتها "شنّت غارة بمروحية في شمال سوريا فجر اليوم استهدفت قيادياً بارزاً" في التنظيم. ورجحت أن تكون الغارة أدت إلى مقتل المسؤول عنن التخطيط لهجمات للتنظيم في الشرق الأوسط وأوروبا

ووفق  المرصد، جاءت المداهمة بعد معلومات للأمريكيين وقسد بوجود مخبأ سري، حيث عُثر عليه بالفعل وبداخله ثلاث  غرف مموهة بشكل دقيق تضم  أربعة  براميل مملوءة بكميات كبيرة من الذهب وأموال تقدر بنحو مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أن القسم الثاني من المخبأ وُجِدت فيه أسلحة وأموال كان يستعين بها التنظيم للقيام بعملياته الانتحارية والهجمات المباغتة ضمن مناطق سيطرة قسد، لافتا إلى أنه  تم نقل الأموال والأسلحة إلى أحد المستودعات المشتركة بين "قسد" والقوات الأمريكية.

وطبقا للمرصد ، يأتي ذلك، في ظلملاحقة خلايا تنظيم داعش بعد أن صعدت من عملياتها في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وكان تنظيم  داعش قد سيطر على الرقة عام 2014 قبل أن ينهزم بعملية عسكرية شاملة للتحالف الدولي وقسد في عام .2017

ع.أج/ هـ د (د ب ا)

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