 العثور على قطعة فرعونية عمرها خمسة آلاف عام في علبة سجائر | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 17.12.2020

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منوعات

العثور على قطعة فرعونية عمرها خمسة آلاف عام في علبة سجائر

قادت عملية فصح روتينية داخل متحف بجامعة أبردين الأسكتلندية إلى اكتشاف قطعة أثرية مصرية عريقة. وهو اكتشاف قد يساعد الباحثين على حلّ بعض ألغاز الأهرامات الفرعونية.

قطع خشبية عمرها 5000 عام

قطع خشبية عمرها 5000 عام

بمحض الصدفة؛ تمّ العثورعلى قطعة أثرية عمرها 5000 عام من هرم خوفو الأكبر في مصر. واكتشف هذا الكنز داخل علبة خشبية (صندوق) للسجائر في جامعة أبردين، حسبما أعلنت عنه الجامعة الأسكتلندية يوم أمس الأربعاء 16 ديسمبر /كانون الأول الجاري. وقالت الجامعة إن القطعة مصنوعة من خشب الأرز ويرجح أنها تعود إلى ما بين 3341 و3094 ق. م.، ومن المرجح أنها استخدمت في بناء المقابر، نقلا عن الموقع الألماني "أر تي إل".

الصندوق الخشبي الذي تمّ العثور عليه

الصندوق الخشبي الذي تمّ العثور عليه

صاحبة هذا الاكتشاف هي عبير العداني؛ الباحثة الأثرية المصرية في جامعة أبردين الأسكتلندية. وكانت بصدد القيام بعملية فحص ومراقبة للمجموعة الآسيوية من مقتنيات المتحف؛ حيث لاحظت أن أصل صندوق السجائر هو شمال إفريقيا وتحديدا مصر ما يعني أن تواجده في مجموعة آسيا ليس مناسبا. ذلك دفعها للتتبع الأرقام التسلسلية للصندوق والتحقق منها، لتجد أن الأمر يتعلق بالقطعة المفقودة "ذات الأهمية الكبرى"؛ حسب تعبير الباحثة المصرية عبير العدناني، نقلا عن الموقع الألماني.

أما القطعتين الأخريين فهما عبارة عن كرة وخطّاف. وكلاهما موجود في المتحف البريطاني بلندن، ويرجح أن الكرة كانت تستعمل في أعمال البناء لتكسير الحجارة. والقطع الثلاث أخذت من غرفة الملكة داخل الهرم، تقول الجامعة الأسكتلندية.

ويعود الفضل في اكتشاف تلك القطع الأثرية لمهندس السكك الحديدية الاسكتلندي واينمان ديكسون؛ حيث نجح عام 1872 في اكتشاف ممرات مجهولة حتى اليوم في الهرم الأكبر، يضيف الموقع  الألماني. ووجد الجزء الخشبي طريقة إلى جامعة في أبردين بسبب الطبيب جيمس غرانت الذي درس الطب في تلك الجامعة وكانت تجمعه صداقة في وقت لاحق بالمهندس ديكسون في مصر. وسافر حينها غرانت إلى مصر بسبب انتشار وباء الكوليرا.

ع.ع /و.ب

  • Goldene Statuette des Königs Chephren in der Ausstellung Pharaonen Gold – 3.000 Jahre altägyptische Hochkultur. (Weltkulturerbe Völklinger Hütte/Archiv)

    ذهب الفراعنة في معرض أثري ألماني فريد من نوعه

    معروضات أثرية

    من بين 170 من المقتنيات الأثرية في معرض Pharaonen-Gold "ذهب الفراعنة 3000 عام من الثقافة المصرية القديمة"، هناك تمثال الحاكم خفرع من المملكة القديمة (2522 - 2496 قبل الميلاد) والذي يعد أقدم تمثال صغير معروف للملك وهو مصنوع من الذهب الخالص. ويعرض هذا التمثال للمرة الأولى أمام الجمهور.

  • Goldener Siegelring mit Darstellung der thronenden Nofretete aus der Ausstellung PharaonenGold in der Völklinger Hütte. (picture-alliance/dpa/O. Dietze)

    ذهب الفراعنة في معرض أثري ألماني فريد من نوعه

    الذهب من أجل الخلود

    لم يتم صنع الخاتم هذا من أجل تزين الفرعون أو شخصية رفيعة بالذهب، بل كانت الأهمية بالنسبة لمصر القديمة تكمن في القيمة الرمزية والدينية للمادة. وكان يعتقد أن المتعلقات الجنائزية المصنوعة من الذهب ستبقى خالدة. في الصورة خاتم من الأسرة الثامنة عشرة (1350-1333 قبل الميلاد) ونقش على الخاتم صورة الملكة نفرتيتي.

  • Goldener Halskragen vor rotem Hintergrund in der Ausstellung Pharaonen Gold – 3.000 Jahre altägyptische Hochkultur in der Völklinger Hütte. (Weltkulturerbe Völklinger Hütte/Archiv)

    ذهب الفراعنة في معرض أثري ألماني فريد من نوعه

    تميمة الحظ والحماية

    تمثل القلادة المصنوعة من الذهب والخرز القاسي والتي تعود إلى (حوالي عام 1550 قبل الميلاد) مثالًا رئيسيًا على فن الصياغة المصرية القديمة الدقيقة والمفصلة. تم ارتداؤها من قبل الملوك وكانت بمثابة رمزا للحماية أو تميمة للحظ.

  • Königliche Kette mit Darstellung eines Geiers in der Ausstellung PharaonenGold in der Völklinger Hütte. (picture-alliance/dpa/O. Dietze)

    ذهب الفراعنة في معرض أثري ألماني فريد من نوعه

    حماية الآلهة

    من عهد رمسيس السادس. (1140 - 1132 قبل الميلاد) أتت هذه السلسلة الثمينة. تتكون الجوهرة من صفوف مزدوجة من حبات الذهب والخرز واللازورد. في نهايته تم تعليق نسر مصنوع من الذهب، وفقًا للاعتقاد الفرعوني القديم فإن هذه السلسة تضمن حماية الآلهة.

  • Goldener Stabaufsatz der Göttin Hathor in der Ausstellung PharaonenGold in Völklingen. (picture-alliance/dpa/O. Dietze)

    ذهب الفراعنة في معرض أثري ألماني فريد من نوعه

    حتحور - إلهة الحب

    حتحور هي الهة الحب والجمال بحسب المعتقد الفرعوني، ولقد أظهرها أصحابها تارة في صورة امرأة وتارة أخرى في صورة بقرة تظهر الشمس من بين قرنيها، وهي التي أوت حوروس إبن إيزيس وأرضعته وحمته.

  • Statue des Merimose in der Ausstellung Pharaonengold in der Völklinger Hütte. (picture-alliance/dpa/O. Dietze)

    ذهب الفراعنة في معرض أثري ألماني فريد من نوعه

    عطر عمره ألف عام

    بالإضافة إلى العديد من القطع الذهبية، يُظهر العرض في فولكلينغر هوته أشياء مختلفة تمامًا عن مصر القديمة، مثل تمثال ميريموس الرسمي (حوالي 1388 - 1351 قبل الميلاد). في عهد الملك أمنحتب الثالث. وكان نائب الملك من كوش، وبالتالي حكم العديد من المحافظات، كما يوجد من بين المعروضات زجاجة عطر مختومة مصنوعة من الطين الغامق ومعجونة بالعطور. (بيتينا باومان / علاء جمعة )


 

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