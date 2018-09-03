 العثور على قاتل الفتاة ميا مشنوقا في زنزانته | أخبار | DW | 10.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

العثور على قاتل الفتاة ميا مشنوقا في زنزانته

قاتل الفتاة الألمانية ميا، عثر عليه مشنوقا في زنزانته، وفق إدارة السجن، حيث كان يقضي حكم المؤبد الصادر بحقه.

Deutschland | Mordprozess gegen afghanischen Asylbewerber (picture-alliance/dpa/C. Rehder)

عثر موظفو سجن الأحداث ببلدة "شيفلرشتات"، على لاجئ أفغاني متورط في قضية قتل صديقته طعنا بالسكين، مشنوقا في زنزانته، وفق ما أعلنت عنه إدارة السجن اليوم الخميس (العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول).

مختارات

مازال الغموض يكتنف الدوافع الفعلية لمنفذ هجوم هاله، إلا أن خبراء أمنيين يعتقدون أن المعلومات المتوفرة تكفي لرسم صورة لذهنية المهاجم العنصرية الذي يبدو أن مثله الأعلى كان مهاجم المسجدين في نيوزيلندا. (10.10.2019)

هل كان حادث تصادم الشاحنة المسروقة، التي قادها سوري حاصل على الحماية المؤقتة، في مدينة ليمبورغ الألمانية مجرد حادث مرور عادي أم هجوما إرهابيا؟ الشرطة تواصل تحقيقها وتتحفظ بشأن توصيفه. تقرير لـ DW يلقي المزيد من الأضواء. (08.10.2019)

وعرفت هذه القضية إعلاميا بقضية "ميا"، وحظيت باهتمام إعلامي وسياسي بالغ . وميا فتاة ألمانية كانت في 17 من العمر حين لقيت حتفها على يد صديقها، طالب لجوء من أصل أفغاني بطعنها 14 طعنة بالسكين.

وكانت محكمة الاستئناف في مدينة فلنسبورغ الألمانية قد قضت في الخامس من فبراير/ شباط الماضي، بالسجن المؤبد بحق الجاني بعد إدانته بتنفيذ جريمة القتل هذه. ووقعت الجريمة في مارس/ آذار من العام الماضي في مسكن الضحية. 

واعتبرت المحكمة آنذاك أن دوافع الجريمة لا تتمثل في "حزن" الشاب على قيام ميا بإنهاء علاقتها معه قبل شهرين، وإنما في شعوره بـ"فقدان السيطرة على صديقته".

يشار إلى أن الجاني قدم إلى ألمانيا كلاجئ قاصر دون مرافق في عام 2015، وكان تحديد عمره على وجه الدقة مختَلفا عليه، وافترض القضاة، استنادا إلى العديد من التقارير، أن عمره أكبر من 21 عاما، ومن ثم فقد استخدموا القانون الجنائي للبالغين، فيما اعتبر الدفاع أن عمر المتهم أقل من 21 عاما.

واستغلت القضية بشكل كبير من قبل مجموعات اليمين المتطرف والجهات المعادية للأجانب للتأكيد على "خطر" اللاجئين وعلى "ضرورة" إعادتهم إلى بلدانهم.

و.ب/ح.ج.ح (د ب أ، ا ب د)

مشاهدة الفيديو 23:26

مسائية DW : هل تحرك ألمانيا المياه الراكدة في ملف الهجرة واللجوء؟

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW : هل تحرك ألمانيا المياه الراكدة في ملف الهجرة واللجوء؟  

مواضيع ذات صلة

Urteil im Mordprozess von Kandel

السجن ثماني سنوات ونصف لأفغاني قتل صديقته الألمانية 03.09.2018

أصدرت محكمة ألمانية الحكم بالسجن على طالب لجوء أفغاني بتهمة قتل صديقته الألمانية التي كانت تبلغ الخامسة عشر عاماً طعناً بسكين في مدينة كاندل بولاية راينلاند بفالس الألمانية.

Seenotrettung Schiff

صحف أوروبية: اعتقال قبطان "سي ووتش" يكشف فشل سياسة اللجوء الأوروبية 01.07.2019

من جديد تواجه أوروبا أزمة توزيع أعباء طالبي اللجوء عبر المتوسط، إثر اعتقال قبطان سفينة "سي ووتش 3" التي دخلت المياه الإيطالية عنوة وعلى متنها عشرات المهاجرين. صحف أوروبية تسلط الضوء على محنة اللاجئين مع الأوروبيين.

Juliane Paulina Rita Hippel zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben

اختفاء يوليانه الألمانية وعلاقته بصورة المسلمين في الغرب! 11.01.2018

اختفاء فتاة ألمانية بعد اعتناقها الإسلام في هامبورغ أثار جدلا في ألمانيا. هل يمكن أن تؤثر وقائع مثل هذه على حياة المسلمين عامة واللاجئين خاصة في ألمانيا، لاسيما أنّ الفتاة كان لها علاقة بشاب جزائري رحّل لرفض لجوئه.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  