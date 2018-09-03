العثور على قاتل الفتاة ميا مشنوقا في زنزانته

عثر موظفو سجن الأحداث ببلدة "شيفلرشتات"، على لاجئ أفغاني متورط في قضية قتل صديقته طعنا بالسكين، مشنوقا في زنزانته، وفق ما أعلنت عنه إدارة السجن اليوم الخميس (العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول).

وعرفت هذه القضية إعلاميا بقضية "ميا"، وحظيت باهتمام إعلامي وسياسي بالغ . وميا فتاة ألمانية كانت في 17 من العمر حين لقيت حتفها على يد صديقها، طالب لجوء من أصل أفغاني بطعنها 14 طعنة بالسكين.

وكانت محكمة الاستئناف في مدينة فلنسبورغ الألمانية قد قضت في الخامس من فبراير/ شباط الماضي، بالسجن المؤبد بحق الجاني بعد إدانته بتنفيذ جريمة القتل هذه. ووقعت الجريمة في مارس/ آذار من العام الماضي في مسكن الضحية.

واعتبرت المحكمة آنذاك أن دوافع الجريمة لا تتمثل في "حزن" الشاب على قيام ميا بإنهاء علاقتها معه قبل شهرين، وإنما في شعوره بـ"فقدان السيطرة على صديقته".

يشار إلى أن الجاني قدم إلى ألمانيا كلاجئ قاصر دون مرافق في عام 2015، وكان تحديد عمره على وجه الدقة مختَلفا عليه، وافترض القضاة، استنادا إلى العديد من التقارير، أن عمره أكبر من 21 عاما، ومن ثم فقد استخدموا القانون الجنائي للبالغين، فيما اعتبر الدفاع أن عمر المتهم أقل من 21 عاما.

واستغلت القضية بشكل كبير من قبل مجموعات اليمين المتطرف والجهات المعادية للأجانب للتأكيد على "خطر" اللاجئين وعلى "ضرورة" إعادتهم إلى بلدانهم.

و.ب/ح.ج.ح (د ب أ، ا ب د)