 العثور على قائد الأسطول الأمريكي الخامس ميتا في البحرين | أخبار | DW | 02.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

العثور على قائد الأسطول الأمريكي الخامس ميتا في البحرين

أعلن الجيش الأميركي العثور على قائد عمليات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط نائب الأميرال سكوت ستيرني جثة هامدة في مقر إقامته في البحرين، واستبعد الجيش أي شبهة جنائية حول موته.

Scott A. Stearney (Reuters)

قالت البحرية الأمريكية السبت (ألأول من ديسمبر/ كانون الأول 2018)، إن الأميرال الأمريكي، سكوت ستيرني قائد الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين عُثر عليه ميتا بمقر إقامته في

البحرين. وأضافت البحرية أنها لا ترى شبهة جنائية في الوفاة.

وقال الأميرال جون ريتشاردسون قائد العمليات البحرية إن "جهاز التحقيقات الجنائية بالبحرية ووزارة الداخلية البحرينية يتعاونان في التحقيق لكن في الوقت الحالي لا توجد شبهة جنائية". وتابع أن

نائب ستيرن الأميرال بول شلايز تولى القيادة مكانه.

وبانتظار تعيين خلف لستيرني، تمّ تكليف نائب قائد الأسطول الخامس مساعد نائب الأدميرال بول شليز تولي مهام الضابط الراحل مؤقتاً.

و.ب/ح.ز (رويترز، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 02:45
بث مباشر الآن
02:45 دقيقة

عمل شاق على متن حاملة الطائرات الأمريكية "ثيودور روزفيلت"

مختارات

خبير ألماني: أيام صعبة بانتظار إسرائيل إذا حدث التالي!

لا شك أن تراجع المكانة القيادية لأمريكا في العالم، ستستفيد منها قوى أخرى مثل روسيا والصين. الخبير العسكري الألماني، أولريش كون، يرى أن ذلك التراجع سيكون مصحوباً بمرحلة حرجة من عدم الاستقرار للشرق الأوسط وبالأخص لإسرائيل. (15.11.2018)  

فكرة الجيش الأوروبي هل تنقذ العرب من الهيمنة الأمريكية؟

طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد، ورغم غموض ملامح هذه الفكرة الجديدة القديمة، فإن الخيال لا يمنع من تصور التداعيات المحتملة لقوة عسكرية عالمية جديدة ومدى إمكانية استفادة العرب منها. (15.11.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

عمل شاق على متن حاملة الطائرات الأمريكية "ثيودور روزفيلت"  

مواضيع ذات صلة

US-Flugzeugträger USS Carl Vinson

كوريا الشمالية تهدد بتدمير حاملة الطائرات الأمريكية 23.04.2017

مع اقتراب حاملة الطائرات الأمريكية "يو.إس.إس.كارل فينسون"، إلى شبه الجزيرة الكورية، بيونغ يانغ تهدد بتدمير الأسطول الأمريكي، ملوحة بإمكانية استخدام قبلة هيدروجينية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  