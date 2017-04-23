العثور على قائد الأسطول الأمريكي الخامس ميتا في البحرين

أعلن الجيش الأميركي العثور على قائد عمليات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط نائب الأميرال سكوت ستيرني جثة هامدة في مقر إقامته في البحرين، واستبعد الجيش أي شبهة جنائية حول موته.
قالت البحرية الأمريكية السبت (ألأول من ديسمبر/ كانون الأول 2018)، إن الأميرال الأمريكي، سكوت ستيرني قائد الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين عُثر عليه ميتا بمقر إقامته في
البحرين. وأضافت البحرية أنها لا ترى شبهة جنائية في الوفاة.
وقال الأميرال جون ريتشاردسون قائد العمليات البحرية إن "جهاز التحقيقات الجنائية بالبحرية ووزارة الداخلية البحرينية يتعاونان في التحقيق لكن في الوقت الحالي لا توجد شبهة جنائية". وتابع أن
نائب ستيرن الأميرال بول شلايز تولى القيادة مكانه.
وبانتظار تعيين خلف لستيرني، تمّ تكليف نائب قائد الأسطول الخامس مساعد نائب الأدميرال بول شليز تولي مهام الضابط الراحل مؤقتاً.
و.ب/ح.ز (رويترز، أ ف ب)
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