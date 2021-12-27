العثور على رضيع أنجبته أمه المسافرة داخل حمام طائرة وتخلت عنه

كشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن مجموعة من موظفي المطار في موريشيوس عثروا صدفة على مولود حديث الولادة في صندوق القمامة في حمام طائرة، وذلك أثناء القيام بفحص جمركي روتيني للطائرة.

وتابع نفس المصدر أن الطائرة التابعة لشركة موريشيوس والقادمة من مدغشقر حطت الرحال، في الأول من يناير/كانون الثاني الحالي، في مطار سير سيووساغور رامغولام الدولي في موريشيوس، حيث يشتبه في أن الرضيع رأى النور على متن الرحلة.

وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن السلطات ألقت القبض على الأم المشتبه فيها، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تخضع هناك إلى مراقبة الشرطة. وأضافت أن الأمر يتعلق بامرأة تبلغ من العمر 20 عاماً وقد وصلت إلى موريشيوس بتصريح عمل لمدة عامين.

وفي نفس السياق، أفادت شبكة "بي بي سي" أن المرأة حاولت في البداية إنكارها أنها أم الرضيع، إلا أنها خضعت لفحص طبي أكد أنها ولدت للتو. وتتمتع الأم ورضيعها بصحة جيدة، وسيتم استجواب الأم فور خروجها من المستشفى، وتوجيه اتهام لها بالتخلي عن مولود جديد، حسب نفس المصدر.

ر.م