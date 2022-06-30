العثور على رأس رجل مقطوعة أمام إحدى المحاكم الألمانية

أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة بون العثور على رأس بشرية أمام محكمة ترجع لرجل (44عاما) ويجلس رجل بالقرب من الرأس المقطوعة.

وأبلغ المارة الشرطة مساء الثلاثاء (28 يونيو/حزيران 2022) عن وجود جزء من جسم بشري أمام مدخل المحكمة، حسبما أفاد متحدث باسم الشرطة.

وفي أعقاب ذلك، تم العثور على جذع يفترض أنه من نفس الجثة في مكان قريب على ضفاف نهر الراين بالقرب من مبنى الجمارك التاريخي. وتفصل مسافة نحو كيلومتر واحد بين الموقعين اللذين عثر فيهما على الأشلاء.

واعتقلت الشرطة الرجل المشتبه به (38 عاما) الذي كان يجلس بالقرب من الرأس، وقالت إنه معروف بتورطه في جرائم مخدرات، ولم يقاوم الرجل الشرطة عند اعتقاله. وأضافت الشرطة أنها تعتقد أن الجاني المشتبه به والضحية مجهولة الهوية من المشردين.

وذكرت الشرطة أن فصل الرأس عن بقية الجثة لم يكن سبب الوفاة، وفي ذلك الوقت، توفى الرجل لأسباب طبيعية بسبب مرض خطير.

وقد تولت لجنة خاصة بجرائم القتل لدى الشرطة مع النيابة العامة التحقيق في الحادث.

ع.ج.م/ع.ج (د ب أ)