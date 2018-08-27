العثور على دمية ترمز للجوء معلقة على رافعة في برلين

ذكر موقع صحيفة "برلين تسايتونغ" أن قوات الإطفاء بالعاصمة الألمانية برلين أنزلوا أمس الأحد (26 أغسطس/آب)، دمية مُعلقة في رافعة بساحة "هيرمان بلاتس"، وأضاف الموقع الألماني أن الدمية المعلقة تمثل لاجئا.

وأشار موقع "برلين تسايتونغ" إلى أن الدمية ترتدي سترة نجاة برتقالية اللون وتم تعليقها على حبل مشنقة. وأضاف أنه إلى جانب ذلك كانت هناك لافتة كُتب عليها كلمة "إنسانية"، وهو ما قد يُعد إشارة محتملة إلى الأحداث الجارية في إيطاليا.

وتابع نفس المصدر أن الشرطة اتصلت بقوات الإطفاء، بسبب صعوبة وصول الشرطة إلى المكان العالي، الذي عُلقت فيه الدمية. وأضاف أن رجلاً من قوات الإطفاء استطاع إنزال الدمية من الرافعة، والتي كانت على ارتفاع 23 متراً.

ر.م/ف.ي