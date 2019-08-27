 العثور على جسيمات بلاستيكية في براز البشر! | عالم المنوعات | DW | 04.09.2019

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منوعات

العثور على جسيمات بلاستيكية في براز البشر!

عثر علماء على أجزاء من البلاستيك في براز عدة أشخاص من مناطق متفرقة حول العالم. ولا يُعرف من أين جاءت المواد البلاستيكية الدقيقة أو كيف تم ابتلاعها، فيما يشك الباحثون في وجود مصادر متعددة لذلك.

PET-Flakes und Regranulat (Starlinger & Co GmbH)

صورة رمزية.

تشير دراسة جديدة إلى أن أجزاء صغيرة من البلاستيك قد تدخل أجسامنا عبر الهواء، الذي نستنشقه والطعام الذي نتناوله. ووجد الباحثون الذين فحصوا عينات براز من ثمانية أشخاص من مواقع جغرافية متنوعة أن جميعها تحتوي على أجزاء من البلاستيك وفقا لتقرير نشر في دورية (سجلات الطب الباطني).

وكتب فريق من العلماء بقيادة الدكتور فيليب شوابل من جامعة فيينا الطبية، أن "العديد من المواد البلاستيكية الدقيقة كانت موجودة في البراز البشري، ولم تكن أي عينة خالية من هذه الجسيمات".

مختارات

وأشار العلماء إلى ضرورة إجراء دراسات إضافية للتحقق من صحة هذه النتائج، علاوة على "إجراء بحوث على منشأ الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، التي يبتلعها البشر واحتمال امتصاصها في الأمعاء والآثار المترتبة على صحة الإنسان".

وجاء المتطوعون في الدراسة من اليابان وروسيا وهولندا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا والنمسا. وأظهر طعامهم أن جميعهم تعرضوا للبلاستيك عن طريق أغلفة الطعام والزجاجات. ولم يكن هناك شخص نباتي بين المتطوعين. وكان ستة من الثمانية قد تناولوا الأسماك التي تعيش في المحيطات.

وتم اختبار عينات البراز في وكالة البيئة النمساوية وعثر على ما يصل إلى تسعة أنواع مختلفة من البلاستيك يتراوح حجمها بين 50 و500 ميكرومتر في عينات البراز. وتضمنت العينات في المتوسط 20 جزيئة بلاستيكية لكل عشرة غرامات من البراز.

ومن غير المعروف من أين جاءت المواد البلاستيكية الدقيقة أو كيف تم ابتلاعها. ولكن نظرا لوجود أنواع مختلفة من البلاستيك يشك الباحثون في وجود مصادر متعددة تتنوع بين تصنيع المنتجات الغذائية وتعبئتها وتناول القشريات وملح البحر.

ر.م/و.ب ( رويترز)

  • Brasilien Waldbrände (AFP/C. de Souza)

    الرئة الخضراء لكوكبنا الأزرق تأكلها النيران

    أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يريد عقد قمة حول الوضع في الأمازون أكبر غابة استوائية في العالم، فيما وقع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، وتحت ضغط دولي كبير، مرسوما يمنع عمليات الإحراق لأغراض زراعية لستين يوما من أجل محاولة وقف اندلاع الحرائق فيها.

  • Brasilien Waldbrände (Imago Images/Agencia EFE/J. Alves)

    الرئة الخضراء لكوكبنا الأزرق تأكلها النيران

    الدخان الكثيف يلف مساحات شاسعة من منطقة الأمازون. من الجو فقط يمكن للمرء أن يرى حجم الكارثة الحقيقي، إذ دمرت الحرائق الغابات المطيرة بشكل يبعث على الرعب. جدران النار الضخمة تشق طريقها الملتهبة خلال مناطق الغابات الضخمة، محيلة كل شيء إلى رماد.

  • Brasilien Waldbrände (picture-alliance/dpa/AP/E. Peres)

    الرئة الخضراء لكوكبنا الأزرق تأكلها النيران

    جذوع أشجار متفحمة لكنها تواصل الاحتراق من الداخل. يحاول الآلاف من رجال الإطفاء، معرضين حياتهم للخطر، السيطرة على النيران. لكن يبدو أن جهودهم وإمكانياتهم لم تعد كافية. وبعد الضغط من المجتمع الدولي، قررت الحكومة البرازيلية أخيراً إرسال الجيش لمساعدة رجال الإطفاء في السيطرة على الحرائق الضخمة.

  • Brasilien Waldbrände (picture-alliance/dpa/Greenpeace Brazil/V. Moriyama)

    الرئة الخضراء لكوكبنا الأزرق تأكلها النيران

    الوقت بدأ ينفد، فقد أعلنت سبعة من أصل 26 إقليماً في البرازيل منذ ذلك الحين حالة الطوارئ وطلبت المساعدة من الحكومة المركزية. معطيات الإحصاء مثيرة للقلق بشكل كبير، فوفق معلومات معهد أبحاث الفضاء البرازيلي فقد شبت أكثر من 75 ألف حريق في الأمازون منذ بداية العام الجاري، أي بزيادة قدرها 84 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

  • Brasilien Waldbrände (picture-alliance/dpa/AP/L. Correa)

    الرئة الخضراء لكوكبنا الأزرق تأكلها النيران

    لسوء الحظ، فإن الحرائق الضخمة ليست استثناء في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. إذ تتكرر الحرائق خلال موسم الجفاف مراراً. ولكن هناك أيضاً أسباب من صنع الإنسان لهذا الجحيم الملتهب. وبحسب حماة البيئة فإن المزارعين مسؤولون عن الزيادة الأخيرة في الحرائق لرغبتهم في تحويل أماكن الغابات الكثيفة إلى مراعي الماشية.

  • Brasilien Waldbrände (picture-alliance/dpa/AP/a. Penner)

    الرئة الخضراء لكوكبنا الأزرق تأكلها النيران

    هذه الحرائق لا تشكّل خطراً على مناطق الغابات النائية فحسب، وإنما راحت تنتشر بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان أيضاً. وتظهر هذه الصورة الملتقطة بالقرب من مدينة كويابا في الجنوب الشرقي من البلاد، وصول ألسنة اللهب إلى حافة الطريق السريع 070، الذي يربط المنطقة ببوليفيا المجاورة، ما يهدد البنى التحتية في المنطقة.

  • Brasilien Rio Protest gegen Ausbeutung des Amazonas-Regenwaldes (Imago Images/Agencia EFE/M. Sayao)

    الرئة الخضراء لكوكبنا الأزرق تأكلها النيران

    في الكثير من أنحاء البلاد بدأت تتشكّل معارضة للحكومة المركزية البرازيلية، على وجه الخصوص بسبب السياسية البيئية للرئيس جاير بولسونارو، الذي صرح مراراً وتكراراً بأنه يؤيد استغلال حوض نهر الأمازون اقتصادياً. كما واجه انتقادات دولية متعددة بسبب رد فعله المتردد في محاولات السيطرة على الحرائق.

  • Brasilien Waldbrände Löschflugzeug (picture-alliance/AP Photo/Brazil Ministry of Defense)

    الرئة الخضراء لكوكبنا الأزرق تأكلها النيران

    بسبب حجم الحرائق المتزايد، عرض المجتمع الدولي الدعم والمساعدة على البرازيل الآن الدعم من المجتمع الدولي. وتعهدت دول مجموعة السبع بتقديم حوالي 20 مليون يورو كمساعدات طارئة. وأعلنت البرازيل أنها "منفتحة" على المساعدة المالية شرط أن تتحكم بهذه الأموال. الكاتب: دانييل هاينريش/ فريدمان بورشرت.


مختارات

الرئة الخضراء لكوكبنا الأزرق تأكلها النيران

في البرازيل تلتهم الحرائق الضخمة غابات الأمازون في أسوأ كارثة منذ سنوات، مخلفة الدمار في "رئة الأرض" الخضراء. صور تظهر حجم الكارثة التي تتجاوز تداعياتها البرازيل وحدها. (29.08.2019)  

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