العثور على جراء صغيرة نافقة على متن طائرة أوكرانية!

قررت السلطات الكندية فتح تحقيق بعد العثور الإسبوع الماضي على 38 جرو نافق على متن طائرة بضائع قادمة من أوكرانيا. ووفقا للوكالة الكندية للرقابة على الأغذية (CFIA)، كانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية تحمل على متنها 500 جرو من فصيلة بولدوغBulldog الفرنسية، والتي تتمتع بشهرة كبيرة في كندا وتحقق مبيعاتها أرباحا كبيرة.

وأشارت الوكالة، إلى أن باقي الكلاب بالشحنة، التي وصلت مطار بيرسون بمدينة تورنتو يوم 13 حزيران/ يونيو الجاري، في حالة صحية سيئة حيث تعاني من الجفاف والضعف والإعياء.

وتحقق السلطات الكندية حاليا في الواقعة، على أن يتم اتخاذ قرارات لاحقة فور الانتهاء من التحقيق، كما ذكرت محطة CBC الكندية.

ووصفت أبي لورينزين، التي عثرت على الكلاب النافقة، الواقعة بكونها "مشهد مرعب أشبه بالكابوس"، مطالبة كندا والحكومة الفيدرالية بتغيير القوانين الخاصة باستيراد هذه الحيوانات.

من جانبها، أصدرت الخطوط الجوية الأوكرانية بيانا تبدى فيه حزنها على "خسارة حيوان لحياته على متن إحدى رحلاتها". ووفقا لموقع صحيفة الغارديان البريطانية، تتعاون شركة الطيران الأوكرانية مع السلطات الكندية في التحقيق بالواقعة.

د.ب/ ع.ج