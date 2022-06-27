العثور على جثث 46 مهاجراً على الأقلّ داخل شاحنة في تكساس

عشرات القتلى والمصابين نتيجة تحطم شاحنة مهاجرين في المكسيك

لقي ما لا يقل عن 53 شخصا، معظمهم مهاجرون من أمريكا الوسطى، حتفهم عندما انقلبت شاحنة كانوا يستقلونها في جنوب المكسيك في واحد من أسوأ الحوادث التي يتعرض لها المهاجرون الذين يخاطرون بحياتهم للوصول إلى الولايات المتحدة.