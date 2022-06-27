العثور على جثث 46 مهاجراً على الأقلّ داخل شاحنة في تكساس

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أعلنت السلطات الأميركية الاثنين العثور على 46 جثة في مقطورة شاحنة تقل مهاجرين في سان أنطونيو بولاية تكساس في جنوب البلاد بعد يوم حار
لقي 46 مهاجرا مصرعهم بسبب اختناقهم داخل مقطورة شاحنة بولاية تكساس الأمريكية في ظل ارتفاع درجات الحرارة. ويلقي الحادث الضوء على استمرار تهريب البشر من المكسيك إلى الولايات المتحدة.
تسعى جماعات تزعم بـ"تفوق البيض" إلى استغلال المخاوف البيئية لتبرير جرائمها في إطار ما يُطلق عليه "الفاشية البيئية"، فما هي حركات "الفاشية البيئية" وما أهدافها؟
لقي ما لا يقل عن 53 شخصا، معظمهم مهاجرون من أمريكا الوسطى، حتفهم عندما انقلبت شاحنة كانوا يستقلونها في جنوب المكسيك في واحد من أسوأ الحوادث التي يتعرض لها المهاجرون الذين يخاطرون بحياتهم للوصول إلى الولايات المتحدة.
مهاجرون محتجزون ومنظمات إنسانية غائبة وسكان محليون غاضبون من الحكومة. تلك بعض ملامح معاناة المهاجرين في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
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