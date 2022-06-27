 العثور على جثث 46 مهاجراً على الأقلّ داخل شاحنة في تكساس | DW الأخبار | DW | 28.06.2022

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DW الأخبار

العثور على جثث 46 مهاجراً على الأقلّ داخل شاحنة في تكساس

أعلنت السلطات الأميركية الاثنين العثور على 46 جثة في مقطورة شاحنة تقل مهاجرين في سان أنطونيو بولاية تكساس في جنوب البلاد بعد يوم حار

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