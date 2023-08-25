العثور على جثث قتلى طائرة بريغوجين وعلى الصندوقين الأسودين

قالت لجنة التحقيق الروسية في تحطم الطائرة، التي كانت تقل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، على تلغرام: "تم العثور على جثث القتلى العشرة في مكان حادث (تحطم) الطائرة. يتم إجراء فحوص جينية لتحديد هويتهم. ضبط المحققون مسجلي الرحلة ويتم إجراء معاينة دقيقة للمكان".

ومنذ تحطم الطائرة قرب العاصمة الروسية، الأربعاء، وتأكيد السلطات مقتل عشرة أشخاص كانوا على متنها بينهم بريغوجين، سرت تكهّنات وتحليلات بأن زعيم المجموعة الذي كان مقربا من الرئيس فلاديمير بوتين حتى تمرده المسلح في حزيران/يونيو، قد يكون ضحية عملية اغتيال دبّرها الكرملين ثأرا على تحديه لسلطة الرئيس الروسي. ونفى الكرملين الجمعة ضلوعه في الحادث، معتبرا أن ذلك "كذب محض".

ولم يكشف المحققون الفرضيات التي يعملون عليها أو الأسباب المحتملة للحادث، والتي قد تشمل زرع قنبلة على متن الطائرة أو إصابتها بصاروخ أرض-جو أو ارتكاب ربانها خطأ. وأكد بوتين الخميس أن التحقيق في الحادث "سيستغرق بعض الوقت"، لكن "سيتم المضي به حتى النهاية والتوصل إلى نتيجة. لا شك في ذلك".

صورة بالأقمار الصناعية لمعسكر مرتزقة فاغنر في بيلاروس

من جانب آخر، يرى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أنه لا يوجد احتمال لتورط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القتل المزعوم ليفغيني بريغوجين، الذي لا تزال قوة مرتزقة "فاغنر" التي أسسها متواجدة في بيلاروس. ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية عن لوكاشينكو قوله إن بوتين لا يمكن أن يكون وراء تحطم الطائرة الخاصة. وقال لوكاشينكو: "إنه عمل قاس للغاية وغير احترافي".

جاءت تعليقات رئيس بيلاروس في معرض رده على اتهامات، من جانب الغرب في المقام الأول، بأن بوتين تخلص من بريغوجين. وينفي الكرملين التلميحات إلى أن للرئيس أي علاقة بحادث تحطم الطائرة التي كانت تقل بريغوجين شمال موسكو. ويعتمد لوكاشينكو نفسه سياسيا واقتصاديا وماليا على بوتين.

ف.ي/ع.ش (د.ب.ا، ا.ف.ب)