العثور على جثة رضيعة نيجيرية بألمانيا في ظروف غامضة

أعلنت الشرطة الألمانية الاثنين (العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2018) العثور على جثة رضيعة نيجيرية في مركز لإيواء اللاجئين بمدينة كولونيا. وذكر متحدث باسم الشرطة أن هناك "أدلة على أن وفاة الصغيرة لم تكن طبيعية".

وذكر المتحدث أن جثة الصغيرة، التي تبلغ من العمر عامين، كان بها إصابات خطيرة، ما يدل على وجود شُبهة جنائية، وتابع أن السلطات المختصة تولت التحقيق في الواقعة، مشيراً إلى أنه لم يتم القبض على أي شخص بعد. وذكر المتحدث أن والدي الصغيرة المنحدرين من نيجيريا موجودان تحت حماية الشرطة في إحدى المستشفيات ويجري استجوابهما.

وكانت والدة الفتاة قد قدمت للسلطات معلومات عن وفاة ابنتها، بعد أن عثرت صباح اليوم على جثتها خارج منزل شريكها في حي مولهايم بمدينة كولونيا، وكانت الأم في حالة مضطربة. ومن المنتظر أن توضح عملية تشريح الجثة الملابسات الدقيقة للوفاة.

س.إ/ ي.أ (د ب أ)