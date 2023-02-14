العثور على جثة اللاعب الغاني أتسو تحت الأنقاض في تركيا

عُثر على لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو ميتاً تحت أنقاض مبنى كان يعيش فيه بمدينة هاتاي بعد الزلزال القوي الذي ضرب تركيا، بحسب ما نقلت السبت وكالة "دي اتش ايه" عن وكيل أعماله.

وانضم أتسو إلى قائمة ضحايا زلزال بقوة 7.8 درجات ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط/فبراير وأسفر عن مقتل أكثر من 43 ألف شخص في البلدين.

وكانت تقارير أولية إشارت إلى إن اللاعب تم إنقاذه بعد يوم من الزلزال، لكن تبيّن انها خاطئة. وقال وكيل اللاعب في تركيا مراد أوزون محمد إنه عُثر على جثة أتسو تحت انقاض مبنى في مقاطعة هاتاي الجنوبية "وصلنا إلى جثته. عُثر أيضاً على أغراضه وهاتفه".

وقال مدير نادي هاتاي سبور إن أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة مؤخراً بعدما سجل هدف الفوز لفريقه في الدوري التركي لكرة القدم.

وقال مدير هاتاي سبور إن اللاعب لم يكن سعيداً قبل اللقاء لأنه شارك في مباراتين فقط بالدوري منذ بداية الموسم وقرر الرحيل لكنه أجله عقب تسجيل هدف الفوز في مباراة قاسم باشا.

وكان اللاعب البالغ 31 عامًا انتقل في أيلول/سبتمبر الماضي من نادي الرائد السعودي إلى هاتاي سبور، الذي يقع في مقاطعة هاتاي الجنوبية بالقرب من مركز الزلزال المدمّر.

وأمضى أتسو خمسة مواسم في نيوكاسل بين 2016 و2021 قبل أن ينتقل إلى نادي الرائد. وسجل أتسو، قبل ساعات من الزلزال، هدف الفوز لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة ثابتة ضد نادي قاسم باشا (1-0) ضمن منافسات الدوري التركي. وغرّد لاعب بورتو البرتغالي وملقة الاسباني السابق بعد اللقاء "انتصار مهم للفريق. سعيد لتسجيلي في المباراة".

وخاض اللاعب آخر مبارياته الدولية الستين في أيلول/سبتمبر 2019، علمًا أنه شارك في مونديال 2014 في البرازيل ولكنه غاب عن نهائيات قطر 2022.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، رويترز)