العثور على امرأة اختفت 14 يوما في الصحراء!

قالت الشرطة الأسترالية اليوم الاثنين (الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2019)، إنه تم العثور على امرأة على قيد الحياة بعد أسبوعين من اختفائها مع اثنتين من صديقاتها في منطقة نائية وسط أستراليا. وقالت شرطة الإقليم الشمالي في بيان اليوم الاثنين، إنه تم العثور على تمرا ماكبيت-رايلي في حالة جيدة، بعد أن تجنبت الجفاف عبر غلي وشرب المياه الجوفية الموجودة في المنطقة.
وتم العثور على المرأة (52 عاماً) في حفرة مائية شرق منطقة "بئر ستيوارت"، جنوب "أليس سبرينجز"، مساء الأحد أثناء عملية بحث جوية. ولا تزال صديقاتها مفقودتين في المنطقة النائية الوعرة، حيث تصل درجة الحرارة إلى نحو 40 درجو مئوية. وقالت الشرطة إن عمليات البحث الجوية مستمرة في منطقة نائية جنوب "أليس سبرينجز".
وكانت ماكبيت-رايلي وصديقاتها قد انطلقن في رحلة بعد ظهر يوم (19 نوفمبر/تشرين الثاني) وعلقن بعد أن تعثرت سيارتهن في قاع نهر "فينكي". وتمكنت الشرطة من تحديد موقع ماكبيت-رايلي بعد أن عثرت على مذكرة تركت داخل السيارة، والتي اكتشفتها الشرطة بعد أن أبلغ أحد السكان المحليين بشأن مسارات الإطارات، التي تشير إلى الاتجاه الذي تسير فيه.
في المقابل، قالت المرأة إنها قلقة لدرجة الموت على صديقاتها. يشار إلى أن الشرطة الأسترالية تستخدم طائرتي "هيلكوبتر" من أجل البحث عن باقي المفقودين، حسب ما ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية.
ر.م/ه.د ( د ب أ)
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أسبوع المصالحة مع سكان أستراليا الأصليين
منذ 1998 يحتفل الأستراليون باليوم الوطني للتسامح. في 26 مايو/ أيار 1997 قام المدعي العام ميشيل لفارش بتقديم تقرير للبرلمان الاسترالي التقرير يوثق عمليات اختطاف كثيرة لأطفال السكان الأصليين، ومن هنا نشأت فكرة يوم التسامح.
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أسبوع المصالحة مع سكان أستراليا الأصليين
بين عامي 1909 و1969 اختطفت منظمات حكومية وبعثات كنسية في أستراليا ما يصل مائة ألف طفل من السكان الأصليين من أجل تنشئتهم على "قيم السكان البيض". وكشف التقرير أن من أسباب الاختطاف هو إمكانية القضاء على "العرق الأدنى" من خلال اختطاف أطفال السكان الأصليين.
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أسبوع المصالحة مع سكان أستراليا الأصليين
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أسبوع المصالحة مع سكان أستراليا الأصليين
في اليوم التالي لـ"يوم التسامح الوطني" يبدأ أسبوع المصالحة الوطني، حيث عرضت في مدينة سيدني هذا العام فرقة مسرحية في انطلاق الأسبوع عرضاً لرقصة "كوروبيي" بجوار شاطئ كوجي. وتعتبر احتفاليات شعبية وتتضمن رقصات وحفلات موسيقية وغنائية. بداية هذا الأسبوع ونهايته تجسدان إحياء لنقطتي تحول هامتين في سياسة أستراليا تجاه سكانها الأصليين.
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أسبوع المصالحة مع سكان أستراليا الأصليين
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أسبوع المصالحة مع سكان أستراليا الأصليين
ينتهي أسبوع المصالحة في الثالث من يونيو/ حزيران من كل عام وهو ذكرى ما يسمى بـ"قضية مابو"، ففي هذا التاريخ من عام 1992 قررت المحكمة العليا أن للسكان الأصليين حق أقدم في مناطق قبائلهم من المهاجرين الأوروبيين. وبهذا أقررت مؤسسة حكومية للمرة الأولى بأن القارة لم تكن مهجورة قبل قدوم المستوطنين الأوروبيين.
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أسبوع المصالحة مع سكان أستراليا الأصليين
خلال الاحتفال بأسبوع المصالحة تُرفع ثلاثة أعلام لأستراليا، ففي عام 1995 اعترفت الحكومة بعلم قبائل الأبروجينيلز (وسط الصورة) وعلم قبائل جزر توريس ستريت (على اليمين) كأعلام رسمية. وهذه المجموعتان العرقيتان ليست بينهما أي صلة قرابة.
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أسبوع المصالحة مع سكان أستراليا الأصليين
تتولى منظمة "مصالحة أستراليا" غير الحكومية التنسيق لهذا الأسبوع والإعداد له، بهدف الارتقاء بالحوار والعلاقات بين الأستراليين من أصول أوروبية والسكان الأصليين.
الكاتب: يان د. والتر/ إيمان ملوك