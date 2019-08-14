العثور على امرأة اختفت 14 يوما في الصحراء!

قالت الشرطة الأسترالية اليوم الاثنين (الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2019)، إنه تم العثور على امرأة على قيد الحياة بعد أسبوعين من اختفائها مع اثنتين من صديقاتها في منطقة نائية وسط أستراليا. وقالت شرطة الإقليم الشمالي في بيان اليوم الاثنين، إنه تم العثور على تمرا ماكبيت-رايلي في حالة جيدة، بعد أن تجنبت الجفاف عبر غلي وشرب المياه الجوفية الموجودة في المنطقة.

وتم العثور على المرأة (52 عاماً) في حفرة مائية شرق منطقة "بئر ستيوارت"، جنوب "أليس سبرينجز"، مساء الأحد أثناء عملية بحث جوية. ولا تزال صديقاتها مفقودتين في المنطقة النائية الوعرة، حيث تصل درجة الحرارة إلى نحو 40 درجو مئوية. وقالت الشرطة إن عمليات البحث الجوية مستمرة في منطقة نائية جنوب "أليس سبرينجز".

وكانت ماكبيت-رايلي وصديقاتها قد انطلقن في رحلة بعد ظهر يوم (19 نوفمبر/تشرين الثاني) وعلقن بعد أن تعثرت سيارتهن في قاع نهر "فينكي". وتمكنت الشرطة من تحديد موقع ماكبيت-رايلي بعد أن عثرت على مذكرة تركت داخل السيارة، والتي اكتشفتها الشرطة بعد أن أبلغ أحد السكان المحليين بشأن مسارات الإطارات، التي تشير إلى الاتجاه الذي تسير فيه.

في المقابل، قالت المرأة إنها قلقة لدرجة الموت على صديقاتها. يشار إلى أن الشرطة الأسترالية تستخدم طائرتي "هيلكوبتر" من أجل البحث عن باقي المفقودين، حسب ما ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية.

ر.م/ه.د ( د ب أ)