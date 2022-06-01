 العثور على أميرة قطرية سابقة ميتة في منزلها بماربيا الإسبانية | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 01.06.2022

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منوعات

العثور على أميرة قطرية سابقة ميتة في منزلها بماربيا الإسبانية

بزواجها من عم أمير قطر، كان يفترض أن تكون حياة "كاسيا" حياة أسطورية تشبه قصص عالم الخيال لكن "الحدوتة" انتهت بمأساة، فقد عُثر على جثتها في إسبانيا. ويكتنف الغموض وفاتها لذا صدرت أوامر بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

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صورة رمزية من الأرشيف لمرفأ اليخوت والمنازل في ماربيا بمنطقة الأندلس الإسبانية (22 فبراير 2010)

نقلت عدة مواقع ألمانية بينها "شبيغل" و"بيلد" عن صحيفتي "لو باريزيان" الفرنسية و"إل موندو" الإسبانية، نبأ عثور الشرطة الإسبانية على الأميرة القطرية السابقة كاسيا غالّانيو (45 عامًا)، ميتة على سرير في منزلها في ماربيا بإسبانيا صباح الأحد الماضي.

مختارات

خلص قاضٍ بريطاني إلى أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد "أساء بشدة" معاملة زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين وقرر منحها مسؤولية رعاية طفليهما وحدها. ويتوج الحكم نهاية معركة حضانة غير عادية ومكلفة للغاية في بريطانيا.

بعد 3 سنوات من الاحتجاز في سجن الحاير من دون توجيه أي تهمة لها، أفرجت السلطات السعودية عن الأميرة بسمة آل سعود وابنتها سهود الشريف. اعتقلت الأميرة وابنتها بعد أن اتخذت مواقف منددة بانتهاكات حقوقية في بلادها.

وكانت غالّانيو زوجة سابقة لعبد العزيز بن خليفة آل ثاني (73 عامًا)، وهو عم أمير قطر الحالي، الأمير تميم بن حمد. وكان عبدالعزيز بن خليفة وزيرًا للمالية في الدوحة لكنه رحل إلى المنفى في فرنسا في عام 1992. ويقال إنه يعيش الآن في باريس مع إحدى بناته.

وذكرت "إل موندو" أن ابنة غالّانيو أبلغت الشرطة أنها لم تستطع الاتصال بوالدتها على مدار أربعة أيام. ثم عثرت الشرطة على الجثة، ولم تعثر على علامات عنف بها. وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أنه صدرت أوامر بتشريح الجثة. ووفقًا للنتائج الأولية، يمكن أن تكون جرعة زائدة من المخدرات سبب الوفاة. لكن صديقا مقربا من غالّانيو يدعي أن الأميرة السابقة لم تلمس المخدرات قط، بحسب ما نقل موقع "بيلد".

نزاع على حضانة البنات

وأصبحت الأمريكية ذات الأصول البولندية، كاسيا غالّانيو، أميرة عندما تزوجت الملياردير القطري عبد العزيز بن خليفة آل ثاني عام 2004. وعاشت حياة الرفاهية والبذخ ونجوم هوليوود؛ لكن بعد ثلاث سنوات، جاء الطلاق أولاً ثم وقع نزاع مرير حول حضانة بناتهما الثلاث.

وخاضت الأميرة السابقة نزاعًا طويلا حول حضانة بناتها مع عبدالعزيز بن خليفة، ووجهت أكبر اتهام له في المحكمة قبل ثلاثة أسابيع بالاعتداء الجنسي على الابنة الصغرى التي تعيش معه. وينفي بن خليفة هذه المزاعم.

وخلال الخمسة عشر عامًا الماضية، اتهمها آل ثاني مرارًا وتكرارًا بأنها مريضة عقليًا ومدمنة للكحول. ونفت الأميرة السابقة ذلك، واتهمت الملياردير مؤخرًا بتجاهل ابنتيهما التوأمين (17 عامًا) وعدم دفع سنت واحد في النفقة لمدة عام، حسبما نقل موقع "بيلد".

ص.ش/أ.ف

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