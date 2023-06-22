 العثور على أجزاء من حطام الغواصة تيتان بالقرب من السفينة تيتانك | DW الأخبار | DW | 23.06.2023

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العثور على أجزاء من حطام الغواصة تيتان بالقرب من السفينة تيتانك

أثارت كارثة انفجار الغواصة الاستكشافية تيتان ومصرع ركابها الخمسة حالة من الحزن. وعثرت مركبة آلية تعمل عن بعد بتوجيه من سفينة على أجزاء من حطام الغواصة. وحاليا يستمر البحث عن جثث القتلى.

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Undatiert // Diese von OceanGate Expeditions zur Verfügung gestellte undatierte Aufnahme zeigt das «Titan»-U-Boot des Unternehmens OceanGate Expeditions. Im Nordatlantik suchen Rettungskräfte fieberhaft nach einem Tauchboot, das mit fünf Insassen auf dem Weg zum berühmten Wrack der «Titanic» war. +++ dpa-Bildfunk +++

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June 19, 2023: Undated handout photo shows Titan, the submersible that vanished on expedition to the Titanic wreckage. A massive search and rescue operation is under way in the mid Atlantic after a tourist submarine went missing during a dive to Titanic s wreck on Sunday. Contact with the small sub was lost about an hour and 45 minutes into its dive, the US Coast Guard said. Tour firm said all options were being explored to rescue the five people onboard. Tickets cost $ 250,000 for an eight-day trip including dives to the wreck at a depth of 3,800m 12,500ft. . - ZUMAz03_ 20230619_shv_z03_642 Copyright: xOceanGatex

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ARCHIV+++ The Titan submersible, operated by OceanGate Expeditions to explore the wreckage of the sunken SS Titanic off the coast of Newfoundland, dives in an undated photograph. OceanGate Expeditions/Handout via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

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Undatiert // Diese von OceanGate Expeditions zur Verfügung gestellte undatierte Aufnahme zeigt das «Titan»-U-Boot des Unternehmens OceanGate Expeditions. Im Nordatlantik suchen Rettungskräfte fieberhaft nach einem Tauchboot, das mit fünf Insassen auf dem Weg zum berühmten Wrack der «Titanic» war. +++ dpa-Bildfunk +++

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