العثور على أجزاء من حطام الغواصة تيتان بالقرب من السفينة تيتانك

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أثارت كارثة انفجار الغواصة الاستكشافية تيتان ومصرع ركابها الخمسة حالة من الحزن. وعثرت مركبة آلية تعمل عن بعد بتوجيه من سفينة على أجزاء من حطام الغواصة. وحاليا يستمر البحث عن جثث القتلى.
بعد العثور على حطام الغواصة تيتان قرب حطام سفينة تايتانيك، تحدث خبراء عن احتمالية حدوث "انفجار داخلي" لم يدم سوى أجزاء من الثانية ولم يكن باستطاعة الطاقم إدراكه أو معالجته. لغز جديد؟ أم "لعنة تايتانيك" مستمرة؟
فيما نعت الشركة المشغلة للغواصة المفقودة "تيتان" الركاب الذين كانوا على متنها، مرجحة أنهم "لقوا حتفهم بكل أسف"، أعلن خفر السواحل الأمريكي أن بقايا الغواصة التي تم العثور عليها تشير إلى وقوع "انفجار داخلي كارثي".
تستمر فرق الإنقاذ في البحث عن غواصة سياحية، اختفت خلال رحلة لموقع حطام سفينة تايتانك، وعلى متنها خمسة أشخاص من بينهم رجل أعمال بريطاني، في سباق متسارع مع الزمن، فيما تم رصد صوت "طرقات" تحت الماء قرب حطام تيتانيك.
يتضاءل الأمل بمرور الوقت في العثور على الغواصة المفقودة التي تحمل بداخلها خمسة أشخاص قرروا القيام بمغامرة لزيارة الباخرة الغارقة تيتانيك. يفترض أن ينتهي مخزون الأوكسجين من الغواصة خلال ساعات.
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