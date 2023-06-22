العثور على أجزاء من حطام الغواصة تيتان بالقرب من السفينة تيتانك

تايتانك: رصد أصوات تحت الماء خلال البحث عن الغواصة المفقودة

تستمر فرق الإنقاذ في البحث عن غواصة سياحية، اختفت خلال رحلة لموقع حطام سفينة تايتانك، وعلى متنها خمسة أشخاص من بينهم رجل أعمال بريطاني، في سباق متسارع مع الزمن، فيما تم رصد صوت "طرقات" تحت الماء قرب حطام تيتانيك.