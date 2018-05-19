"العباية المقلوبة".. سعوديات يطلقن حملة احتجاج ضد ارتداء العباءة السوداء

أطلقت ناشطات سعوديات حركة احتجاج على ارتداء العباءة بنشر صور عبر شبكات التواصل الاجتماعي ارتدين فيها العباءة بالمقلوب. والسعودية تعد بين أشد الدول محافظة بشأن حريات وحقوق النساء حيث يمنعن في الاماكن العامة من ارتداء أي لباس آخر غير العباءة السوداء التقليدية التي تغطي كل الجسم.

واستخدمت عشرات السعوديات وسم (هاشتاغ) "#العباية_المقلوبة" لنشر صور لهن وهن يرتدين العباءة بالمقلوب. وكتبت الناشطة نورا عبد الكريم في تغريدة هذا الأسبوع "لأن النساء السعوديات يملكن إبداعا بلا حدود، فقد ابدعن شكلا جديدا من الاحتجاج". وأوضحت "أنهن ينشرن صورا لهن وهن يرتدين العباية بالمقلوب احتجاجا على الضغط الذي يجبرهن على ارتدائها". وقالت امرأة أخرى على تويتر أن الحملة عبر الانترنت التي بدا أنها تتسع منذ اطلاقها هذا الأسبوع، هي "احتجاج مدني".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في آذار/ مارس 2018 إن ارتداء العباءة ليس إلزامياً في الاسلام. لكن في الممارسة لم يتغير شيء في هذا المجال في المملكة ولم ينشر أي قرار رسمي بهذا الخصوص.

وفي مقابلة في آذار/مارس مع قناة سي بي اس الأمريكية قال بن سلمان إن "القوانين واضحة جدا وهي تنص بموجب الشريعة على واجب أن ترتدي النساء ملابس لائقة ومحترمة مثل الرجال". وأضاف "لكن ذلك لا يعني ضرورة عباءة سوداء (..) والأمر متروك بالكامل للمرأة لتقرير أي نوع من الثياب اللائق والمحترم تريد ارتداءه". ثم قال الشيخ الذي يحظى بتأثير كبير أحمد بن قاسم الغامدي إنه ليس شرطا أن يكون الأسود لون العباية.

يشار إلى أن المملكة السعودية ألغت في حزيران/ يونيو 2018 منع النساء من قيادة السيارات الساري منذ عقود. كما سمح للنساء بدخول الملاعب الرياضية. لكن بالتوازي مع هذه الاصلاحات تتالت حالات توقيف ناشطات في الأشهر الأخيرة في المملكة مع تكثيف الضغط على المعارضين. وتوجه أيضا انتقادات للمملكة لنظامها القائم على قوامة الرجال على النساء والتي تتيح للرجل ممارسة سلطة اتخاذ قرارات باسم نساء الأسرة.

ح.ع.ح/ع.ج (أ.ف.ب)