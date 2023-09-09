 العاهل المغربي يعلن الحداد لثلاثة أيام على ضحايا الزلزال | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.09.2023

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العاهل المغربي يعلن الحداد لثلاثة أيام على ضحايا الزلزال

الملك الغربي يعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام، على ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن مصرع أكثر من 1300 شخص. فيما ستصلي المساجد في البلاد صلاة الغائب على الضحايا.

العاهل المغربي الملك محمد السادس، أرشيف (29.07.2023).

العاهل المغربي الملك محمد السادس يعلن الحداد لثلاثة أيام على ضحايا الزلزال.

قال الديوان الملكي بالمغرب، اليوم السبت، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعلن الحداد الوطني ثلاثة أيام مع تنكيس الأعلام، عقب الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد الليلة الماضية، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وذكر الديوان الملكي في بيان، مساء السبت (التاسع من سبتمبر/ أيلول 2023)، أن الملك ترأس اجتماعا مخصصا لبحث الوضع في المملكة في أعقاب الزلزال، ووجه بتعزيز  فرق البحث والإنقاذ  والوسائل اللازمة لتسريع إنقاذ وإجلاء الجرحى، حسبما أوردت وكالة أنباء المغرب العربي (ماب).

كما وجه العاهل المغربي بتشكيل لجنة وزارية لوضع برنامج عاجل لإعادة تأهيل وإعمار المناطق المتضررة، إضافة إلى تزويد هذه المناطق بالماء الصالح للشرب وتوزيع حصص غذائية وخيام وأغطية على المنكوبين.

ووجه الملك المغربي أيضا، بالتكفل الفوري بكافة  الأشخاص الذين أصبحوا بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، إلى جانب "فتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب بهدف تلقي  المساهمات التطوعية للمواطنين  والهيئات الخاصة والعمومية".

وقال الديوان الملكي إن الملك محمد السادس وجه كذلك "بالتعبئة الشاملة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بجميع مكوناتها من أجل تقديم الدعم" للمواطنين في المناطق المتضررة. كما وجه العاهل المغربي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأداء صلاة الغائب، بجميع مساجد المملكة "ترحما على أرواح ضحايا هذه الكارثة الطبيعية".

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، عن  ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد إلى 1305  أشخاص، بحسب ما أورده التلفزيون الرسمي، فيما انهمرت التعازي وعروض المساعدة من شتى أرجاء العالم، مع استمرار عمال الإنقاذ في تمشيط الحطام في بحث محموم عن ناجين.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، ا.ف.ب)

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