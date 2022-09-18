العالم يودع الملكة إليزابيث الثانية في جنازة مهيبة

بدأ الملك تشارلز ونجلاه الأميران وليام وهاري وكبار أفراد العائلة المالكة موكبا مهيبا خلف نعش الملكة إليزابيث وسط صمت ساد شوارع لندن اليوم الاثنين (19 سبتمبر/أيلول 2022)، بعد ختام جنازة رسمية أقيمت في كنيسة وستمنستر آبي.

ارتسمت الكآبة والشحوب على وجوه أقرب أقارب الملكة الراحلة إليزابيث وهم يتبعون نعشها إلى كنيسة وستمنستر في بداية مراسم جنازتها، وهي مراسم مرتبة ومصممة بدقة عالية. وتألف الصف الأول وراء النعش، الذي وضع على عربة مدفع يجرها جنود من البحرية الملكية من قاعة وستمنستر القريبة إلى الكنيسة، من الملك تشارلز الابن الأكبر للملكة الراحلة وباقي أشقائه الأميرة آن والأميرين آندرو وإدوارد.

ارتسمت الكآبة والشحوب على وجوه أقرب أقارب الملكة الراحلة إليزابيث وهم يتبعون نعشها في كنيسة وستمنستر

ووراءهم جاء الأميران وليام وهاري نجلا الملك تشارلز، وأفراد بارزون آخرون من العائلة المالكة وظهرت جليا على وجوههم مشاعر التأثر في هذه اللحظة المهيبة. وتوجه الملك تشارلز ووريث العرش ابنه الأمير وليام للقاعة معا في عربة ملكية واستُقبلا بالتهليل والتصفيق من حشود المعزين والمشيعين الذين ملأوا شوارع وسط لندن للمشاركة في مراسم اليوم.

لكن الصمت خيم تماما على الجميع لحظة خروج نعش الملكة وسار أفراد العائلة الملكية على صوت المزامير وقرع الأجراس. وحيا الملك تشارلز والأميرة آن والأميران إدوارد ووليام، وجميعهم يرتدون الزي الرسمي العسكري الملكي، النعش وهو يُرفع عن عربة المدفعية أمام الكنيسة. أما الأميران آندرو وهاري، اللذان لم يعودا من الأفراد العاملين في العائلة الملكية، فقد ارتديا سترتي حداد ولم يقوما بالتحية رغم خدمتهما من قبل في مناطق صراع مثل جزر فوكلاند وأفغانستان.

عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية احتفلت بعيد ميلادها مرتين في السنة وُلدت الملكة إليزابيث الثانية في 21 أبريل/ نيسان 1926، لكن الاحتفالات الرسمية بمولدها لا تُقام حتى السبت الثاني من شهر يونيو/ حزيران كل عام - وهو تقليد بدأه الملك جورج الثاني عام 1748ـ إذ ولد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني البارد، ولأن الطقس لم يكن جيداً للاحتفالات العامة، قرر أن يكون الاحتفال بعيد ميلاده في وقت أفضل من العام.

عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية لم تذهب إلى المدرسة قط قد يبدو هذا جذاباً للأطفال الذين يفضلون البقاء في المنزل للعب طوال اليوم ... لكن كان لدى الملكة مدرسون خاصون قاموا بتدريسها التاريخ الدستوري والقانون واللغة الفرنسية. ومع ذلك، فإنها كثيراً ما تأسف لعدم حصولها على تعليم رسمي.

عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ارتبطت بقريبها الأمير فيليب كان الأمير الراحل فيليب، دوق إدنبرة، ابن عم الملكة إليزابيث الثانية من الدرجة الثالثة، حيث كان كلاهما من أبناء أحفاد الملكة فيكتوريا. يقال إن إليزابيث وقعت في حب الأمير عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها وتزوج الاثنان في نهاية المطاف في نوفمبر 1947. لشراء المواد اللازمة لفستان زفافها، استخدمت الملكة كوبونات الحصص التموينية التي احتفظت بها بعد الحرب العالمية الثانية.

عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كان لديها مصمم أزياء شخصي أصبح نورمان هارتنيل (1901-1979) المصمم الخاص للعائلة المالكة بعد سلسلة من المهام التي كلفته بها العائلة المالكة. اشتهر بصنع ثوب زفاف الأميرة إليزابيث وملابسها للتتويج. وفقًا لمجلة "فوج" البريطانية المختصة بالموضة، ابتكر هارتنيل تسعة إصدارات من الفستان واستقرت الملكة في النهاية على واحد يضم شعارات زهرية لكل بلد في المملكة المتحدة وفي الكومونولث.

عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية إحدى جواهر التاج هي ألماسة من الهند ألماسة "كوه إي نو"، التي تعني "نور العالم" باللغة الفارسية، هي قضية عاطفية لكثير من الهنود، الذين يزعمون أنها قد سُرقت من قبل المستعمرين البريطانيين من حاكم البنجاب. تشكل ألماسة التي يبلغ وزنها 108 قيراطًا جزءًا من تاج الملكة إليزابيث الثانية وهي معروضة في برج لندن.

عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية فترة حكمها الملكي كانت أطول فترة حكم في العالم أصبحت إليزابيث ملكة في 6 فبراير/ شباط 1952 بعد وفاة والدها الملك جورج السادس. لقد حكمت لسبعة عقود، أي أطول من فترة جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا، التي شغلت المنصب لمدة 63 عاماً، من 1837 إلى 1901.

عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية لم تكن بحاجة إلى جواز سفر أو رخصة قيادة بحسب الموقع الرسمي للعائلة المالكة البريطانية، "بما أن جواز السفر البريطاني يصدر باسم صاحبة الجلالة، فليس من الضروري أن تمتلك الملكة جوازاً". ومع ذلك، فإن جميع الأعضاء الآخرين، بمن فيهم الراحل الأمير فيليب دوق إدنبرة وأمير ويلز، لديهم جوازات سفر. كانت أيضاً الشخص الوحيد في المملكة المتحدة الذي لم يحتاج إلى رخصة قيادة.

عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت تعشق كلاب كورجي كل كلب له يومه الخاص، ولكن من المؤكد أن الحيوانات الأليفة الملكية لديها أيام أفضل من نظيراتها الشائعة. بدأت علاقة حب الملكة مع كلاب كورجي في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما حصل والدها على واحدة لها اسمها "دوكي". لكن الكلبة سوزان كانت المفضلة عند الملكة، وكانت بالكاد تستطيع تحمل التخلي عنها.

عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية تم تصويرها في أكثر من 200 فيلم ومسلسل تلفزيوني وفقًا لموقع تصنيف الأفلام "IMDb"، كانت الملكة إليزابيث الثانية بطلة في أكثر من 225 فيلماً وثائقياً وروائياً ومسلسلاً تلفزيونياً. كما فازت بجائزة "بافتا" في عام 2013 "تقديراً لرعايتها البارزة لصناعات السينما والتلفزيون". في الصورة أعلاه صورة ثابتة من عرض "التاج" من انتاج شركة نيتفليكس، والذي تظهر فيه الممثلة البريطانية كلير فوي في دور الملكة.

عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية لم تكن أغنى شخص في بريطانيا تُقدر ثروة الملكية حسب مجلة فوربس بـنحو 350 مليون جنيه إسترليني (482 مليون دولار)، وتأتي هذه الثروة من استثماراتها، ومن قيمة المجوهرات والقلعتين. وتحتل إليزابيث الثانية المرتبة 372 في قائمة صنداي تايمز لأغنى 1000 شخص في المملكة المتحدة. إعداد: ماناسي غوبالاكريشنان/ ز.أ.ب



وبداخل الكنيسة، كانت تنتظر كاميلا عقيلة الملك الجالس على العرش، وكيت زوجة الأمير وليام وطفلاهما جورج (تسع سنوات) وتشارلوت (سبع سنوات) وكذلك ميغان زوجة الأمير هاري. وتبع أفراد العائلة المالكة النعش على طول ممشى الكنيسة وأظهرت لقطات تلفزيونية مقربة لوجوههم الحزن والأسى الظاهرين.

وفي مراسم اتسمت بالأبهة، نقل النعش المغطى بالعلم في أول جنازة رسمية في البلاد منذ عام 1965، عندما أقيمت جنازة ونستون تشرشل. واصطف عشرات الآلاف في الشوارع لمشاهدة مرور نعش الملكة من قاعة وستمنستر التاريخية حيث ظل مسجى لأيام إلى كنيسة وستمنستر القريبة. وساد الصمت متنزه هايد بارك القريب أيضا في لندن، حيث التزم آلاف الأشخاص، الذين انتظروا وتجاذبوا أطراف الحديث لساعات، السكوت لحظة ظهور نعش الملكة على الشاشات التي وضعت في المتنزه. وحضر المراسم نحو ألفي شخص من بينهم نحو 500 من رؤساء دول العالم ورؤساء الحكومات وأفراد العائلات المالكة الأجنبية وشخصيات بارزة من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة فرنسا وكندا وأستراليا والصين وباكستان.

وكان بايدن قد نعى الملكة التي رحلت عن عمر ناهز 96 عاما بعدما قضت أطول فترة بين ملوك بريطانيا على العرش وتمتعت باحترام على مستوى العالم بأسره تقريبا لخدمتها لبلادها. وقال بايدن "كنتم محظوظين بوجودها لمدة 70 عاما... وكذلك كنا جميعا".

ووسط الحشود التي توافدت من أنحاء بريطانيا ومن خارجها، تسلق البعض أعمدة الإنارة ووقفوا على الحواجز لإلقاء نظرة على الموكب الملكي. وشاهد ملايين آخرون عبر شاشات التلفزيون في منازلهم الجنازة اليوم، والذي أعلن عطلة رسمية. ولم يسبق بث جنازة لملك بريطاني على التلفزيون من قبل.

دقيقتان من الصمت

انتهت الجنازة بصمت شهدته الكنيسة والأمة لمدة دقيقتين. وبعد ذلك، بدأ نقل النعش مجددا عبر وسط لندن، حيث سيمر بمقر الملكة الرسمي قصر بكنغهام، إلى قوس ولينغتون في هايد بارك كورنر، حيث يتبعه الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة مرة أخرى سيرا على الأقدام لمسافة 2.4 كيلومتر. ومن هناك، يتم نقله إلى قلعة وندسور غرب لندن، حيث يقام قداس في كنيسة سانت جورج.

وسيتم بعد ذلك إنزال النعش في القبو الملكي، وفي وقت لاحق من المساء، في مراسم عائلية خاصة، يتم دفن نعش إليزابيث وزوجها لأكثر من 70 عاما الأمير فيليب، الذي توفي العام الماضي عن 99 عاما، معا في مقصورة الملك جورج السادس، حيث دفن والداها وشقيقتها.

ألمانيا تنكس الأعلام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية

ونكست ألمانيا الأعلام الاثنين بالتزامن مع مراسم الجنازة الرسمية لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية. وأصدرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أمرا بتنكيس الأعلام في جميع الهيئات الاتحادية، حسبما أعلنت وزارتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم. وأرفقت الوزارة التغريدة بهاشتاغ RestInPeace (ارقدي في سلام).

كما أمرت العديد من الولايات الألمانية بتنكيس الأعلام في هيئات الولايات والعديد من إدارات المدن. وتوفيت الملكة قبل حوالي أسبوع ونصف بعد حكم دام حوالي 70 عاما.

ز.أ.ب/ه.د (رويترز، د ب أ، أ ف ب)