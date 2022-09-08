العالم ينعي إليزابيث الثانية

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قادة ورؤساء العالم يعربون عن تعازيهم في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
"اليوم انتقل التاج كما كان يحدث على مدار أكثر من ألف عام إلى عاهلنا الجديد ورئيس دولتنا الجديد جلالة الملك تشارلز الثالث"، تقول رئيسة وزراء بريطانيا. ويواصل زعماء العالم تقديم التعازي بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.
أشاد قادة ألمانيا بالملكة البريطانية الراحلة إليزابيث وبمناقبها. الرئيس شتاينماير قال إنها "شكلت ملامح قرن، في بريطانيا وخارجها"، فيما وصفها المستشار شولتس بـ"نموذج يحتذى به ومصدر إلهام للملايين وفي ألمانيا أيضا".
نعى ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث والدته "المحبوبة" إليزابيث الثانية وقال إن وفاتها "لحظة حزن بالغ في العالم أجمع". ويخيم حزن عالمي بسبب وفاة الملكة، والتزمت الجمعية العامة للأمم المتحدة دقيقة صمت حداداً عليها.
تتوالى بيانات النعي من زعماء العالم بوفاة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية. وأشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بدور الأمير الراحل في المصالحة بين ألمانيا وبريطانيا. وأعلنت عدة دول تنكيس أعلامها.
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