 العالم ينعي إليزابيث الثانية | DW الأخبار | DW | 09.09.2022

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العالم ينعي إليزابيث الثانية

قادة ورؤساء العالم يعربون عن تعازيهم في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

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تعهّدت الولايات المتحدة من رامشتاين الألمانية بتسهيل مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في ظل حربها الراهنة ضد روسيا.

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بوفاة الملكة إليزابيث الثانية ، خلفها ابنها الأكبر تشارلز على الفور.

الملك تشارلز الثالث ، ملك بريطانيا الجديد 09.09.2022

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FILE PHOTO: Britain's Queen Elizabeth and Prince Philip travel to Buckingham Palace in a Semi-State Landau along the Procession Route after the wedding of Prince William and Kate Middleton in Westminster Abbey in central London, Britain, April 29, 2011. REUTERS/Phil Noble/File Photo

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FILE PHOTO: Britain's Queen Elizabeth arrives at the State Opening of Parliament with Charles, Prince of Wales, in London, Britain October 14, 2019. REUTERS/Toby Melville/Pool/File Photo

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نعى ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث والدته "المحبوبة" إليزابيث الثانية وقال إن وفاتها "لحظة حزن بالغ في العالم أجمع". ويخيم حزن عالمي بسبب وفاة الملكة، والتزمت الجمعية العامة للأمم المتحدة دقيقة صمت حداداً عليها.

Royal visit to Scotland - Day 5. The Duke of Edinburgh during a visit to the headquarters of the Royal Auxiliary Air Force's (RAuxAF) 603 Squadron in Edinburgh. Picture date: Saturday July 4, 2015. The Queen and the Duke of Edinburgh met RAF reservists during a visit to a squadron today. They met members of the Royal Auxiliary Air Force's (RAuxAF) 603 (City of Edinburgh) Squadron in the Scottish capital. The trip rounded off the royal couple's annual week-long programme of formal engagements in Scotland. See PA story ROYAL Queen. Photo credit should read: Danny Lawson/PA Wire URN:23467408

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