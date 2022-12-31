العالم يطوي صفحة عام مضطرب ويستقبل سنة جديدة بتفاؤل حذر

استقبل العالم العام الجديد بحفل مزدحم في تايمز سكوير بنيويورك و بألعاب نارية في سماء العواصم الأوروبية، وسط آمال بانتهاء الحرب في أوكرانيا والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد فيروس كورونا في آسيا.

احتفال رأس السنة في تايمز سكوير بنيويورك

وبعدما بدأ عام 2023 أولا في آسيا وأفريقيا وأوروبا ، انطلقت احتفالات نيويورك بالعام الجديد بأسلوبها المعتاد حيث احتشد الآلاف تحت المطر الغزير في ساحة تايمز سكوير، وانتظروا لساعات حتى تسقط كرة تايمز سكوير الشهيرة إيذانا ببدء العام الجديد.

في الوقت نفسه، شاهد الملايين العروض الموسيقية المصاحبة لسقوط الكرة البلورية والعد التنازلي عبر شاشات التلفزيون من غرف المعيشة حول العالم.

وفي أماكن أخرى من أوروبا، زينت الألعاب النارية السماء فوق البارثينون في أثينا، وبوابة براندنبورغ في برلين، وقوس النصر في باريس حيث تجتمع الحشود في شارع الشانزليزيه لمشاهدة الألعاب النارية في العاصمة الفرنسية منذ عام 2019.

واستضافت ريو دي جانيرو حفلها الشهير، لليلة رأس العام الجديد على شاطئ "كوباكابانا" بدون قيود للمرة الأولى منذ الجائحة.

أقامت ريو دي جانيرو حفلها الشهير، لليلة رأس العام الجديد على شاطئ "كوباكابانا"

واكتست (لندن آي) "عجلة لندن" باللونين الأزرق والأصفر تضامنا مع أوكرانيا ، وشوهدت الألعاب النارية وهي تضيء سماء العاصمة البريطانية في منتصف الليل.

استقبلت ألمانيا العام الجديد واحتفل الألمان بليلة رأس السنة في طقس دافئ على غير العادة، وشهدت بعض الأماكن رياحا قوية مع الألعاب النارية. وبحسب بيانات قياس هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، كان الجو دافئا أمس خلال النهار على نحو لم يتم تسجيله من قبل في 31 كانون الأول/ديسمبر، ووصلت درجات الحرارة ظهرا إلى 20 درجة مئوية أو أكثر في بعض الأماكن، كما كان الجو معتدلا خلال فترات الليل.

وتم السماح للمرة الأولى منذ عامين بشراء ألعاب نارية للاحتفال بليلة رأس السنة بعد حظر ذلك خلال العامين الماضيين بسبب وباء كورونا، الاحتفال أمام بوابة "براندنبورغ" التاريخية كان أصغر مما كانت تشهده البوابة قبل الجائحة.

احتفال بالسنة الجديدة 2023 أمام بوابة "براندنبورغ" التاريخية في برلين كان أصغر مما كانت تشهده البوابة قبل الجائحة

منطقة الشرق الأوسط استقبلت عام 2023 بعرض تقليدي للألعاب النارية من أعلى مبنى في العالم، برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 830 مترا في دبي. وأضافت أضواء الليزر زخما إلى المشهد في هذا المعلم الشهير الذي بيّن رسائل من بينها "العناق مجددا" في إشارة واضحة إلى نهاية القيود المرتبطة بكوفيد.

ويأمل كثيرون أن يكون عام 2023 مناسبة للتخلّص من ذكريات مرتبطة بمعدّلات التضخم القياسية في كل أنحاء العالم وبأزمة كوفيد-19 الذي يصبح رويدًا رويدًا في طيّ النسيان من دون أن يختفي فعليًا.

وكان كثر حول العالم ينتظرون حلول السنة الجديدة بفارغ الصبر على أمل التخلص من العام 2022 الذي لم يكن سهلا بأي جانب من جوانبه. لكن يبدو أن العام الجديد لن يسجل قطيعة نهائية مع أزمات العام المنصرم ، وفيما لا تبدو أن هناك نهاية قريبة تلوح في الأفق للحرب في أوكرانيا ، فقد عكر ارتفاع الإصابات بكورنا في الصين الصفو العام وجعل الصينيين ليسوا في حالة مزاجية تشجع على الاحتفال. وتسود مخاوف من عودة انتشار الفيروس في مناطق أخرى من العالم .

ع.ج.م/م.س (د ب أ، رويترز، أ ف ب)