العالم يطوي صفحة عام مضطرب ويستقبل سنة جديدة بتفاؤل حذر

استقبل العالم العام الجديد بحفل مزدحم في تايمز سكوير بنيويورك و بألعاب نارية في سماء العواصم الأوروبية، وسط آمال بانتهاء الحرب في أوكرانيا والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد فيروس كورونا في آسيا.
احتفال رأس السنة في تايمز سكوير بنيويورك
وبعدما بدأ عام 2023 أولا في آسيا وأفريقيا وأوروبا ، انطلقت احتفالات نيويورك بالعام الجديد بأسلوبها المعتاد حيث احتشد الآلاف تحت المطر الغزير في ساحة تايمز سكوير، وانتظروا لساعات حتى تسقط كرة تايمز سكوير الشهيرة إيذانا ببدء العام الجديد.
في الوقت نفسه، شاهد الملايين العروض الموسيقية المصاحبة لسقوط الكرة البلورية والعد التنازلي عبر شاشات التلفزيون من غرف المعيشة حول العالم.
وفي أماكن أخرى من أوروبا، زينت الألعاب النارية السماء فوق البارثينون في أثينا، وبوابة براندنبورغ في برلين، وقوس النصر في باريس حيث تجتمع الحشود في شارع الشانزليزيه لمشاهدة الألعاب النارية في العاصمة الفرنسية منذ عام 2019.
واستضافت ريو دي جانيرو حفلها الشهير، لليلة رأس العام الجديد على شاطئ "كوباكابانا" بدون قيود للمرة الأولى منذ الجائحة.
أقامت ريو دي جانيرو حفلها الشهير، لليلة رأس العام الجديد على شاطئ "كوباكابانا"
واكتست (لندن آي) "عجلة لندن" باللونين الأزرق والأصفر تضامنا مع أوكرانيا ، وشوهدت الألعاب النارية وهي تضيء سماء العاصمة البريطانية في منتصف الليل.
استقبلت ألمانيا العام الجديد واحتفل الألمان بليلة رأس السنة في طقس دافئ على غير العادة، وشهدت بعض الأماكن رياحا قوية مع الألعاب النارية. وبحسب بيانات قياس هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، كان الجو دافئا أمس خلال النهار على نحو لم يتم تسجيله من قبل في 31 كانون الأول/ديسمبر، ووصلت درجات الحرارة ظهرا إلى 20 درجة مئوية أو أكثر في بعض الأماكن، كما كان الجو معتدلا خلال فترات الليل.
وتم السماح للمرة الأولى منذ عامين بشراء ألعاب نارية للاحتفال بليلة رأس السنة بعد حظر ذلك خلال العامين الماضيين بسبب وباء كورونا، الاحتفال أمام بوابة "براندنبورغ" التاريخية كان أصغر مما كانت تشهده البوابة قبل الجائحة.
احتفال بالسنة الجديدة 2023 أمام بوابة "براندنبورغ" التاريخية في برلين كان أصغر مما كانت تشهده البوابة قبل الجائحة
منطقة الشرق الأوسط استقبلت عام 2023 بعرض تقليدي للألعاب النارية من أعلى مبنى في العالم، برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 830 مترا في دبي. وأضافت أضواء الليزر زخما إلى المشهد في هذا المعلم الشهير الذي بيّن رسائل من بينها "العناق مجددا" في إشارة واضحة إلى نهاية القيود المرتبطة بكوفيد.
ويأمل كثيرون أن يكون عام 2023 مناسبة للتخلّص من ذكريات مرتبطة بمعدّلات التضخم القياسية في كل أنحاء العالم وبأزمة كوفيد-19 الذي يصبح رويدًا رويدًا في طيّ النسيان من دون أن يختفي فعليًا.
وكان كثر حول العالم ينتظرون حلول السنة الجديدة بفارغ الصبر على أمل التخلص من العام 2022 الذي لم يكن سهلا بأي جانب من جوانبه. لكن يبدو أن العام الجديد لن يسجل قطيعة نهائية مع أزمات العام المنصرم ، وفيما لا تبدو أن هناك نهاية قريبة تلوح في الأفق للحرب في أوكرانيا ، فقد عكر ارتفاع الإصابات بكورنا في الصين الصفو العام وجعل الصينيين ليسوا في حالة مزاجية تشجع على الاحتفال. وتسود مخاوف من عودة انتشار الفيروس في مناطق أخرى من العالم .
ع.ج.م/م.س (د ب أ، رويترز، أ ف ب)
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
حرب جديدة في أوروبا
الحرب الروسية على أوكرانيا كانت الموضوع الرئيسي في هذا العام: في الـ 24 من فبراير/شباط الثاني توغلت وحدات بوتين في البلد الجار، وشهد النزاع تصعيدا مستمرا، فباتت أوروبا تعيش حربا جديدة. وحتى ديسمبر كلفت الحرب حسب معطيات الأمم المتحدة 6755 ضحية على الأقل في صفوف السكان الأوكرانيين. ونحو ثمانية ملايين أوكرانية وأوكراني فروا من البلاد.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
معاناة وضحايا الحرب
يتم حمل امرأة حامل مصابة من وسط دمار مستشفى ماريوبول. وتوفيت المرأة وجنينها، والهجوم الروسي على العيادة يعد جريمة حرب. وحتى ضاحية بوتشا المتاخمة للعاصمة كييف نالت شهرة حزينة: فحسب المعطيات الأوكرانية تم العثور هناك بعد انسحاب الروس على أكثر من 400 جثة، جميعهم تقريبا كانوا مدنيين. وتنفي روسيا هذه المجزرة.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
انتفاضة ضد نظام الملالي
المرأة، الحياة، الحرية: تحت هذا الشعار يكافح الناس في إيران ضد نظام الملالي العنيف. وشرارة الاحتجاجات جاءت بعد وفاة جينا مهسا أميني التي لفظت أنفاسها الأخيرة في سبتمبر خلال احتجازها من قبل "يد شرطة الأخلاق". وخلال مراسيم دفن أميني نزعت العديد من النساء حجابهن، ما شكل انطلاقة لثورة عارمة في البلاد. وبمناسبة مرور 40 يوما على وفاتها زار الآلاف قبر أميني كما يظهر في الصورة.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
قانون الإجهاض وتراجع حقوق المرأة
في نهاية يونيو ألغت المحكمة العليا قانون الإجهاض في الولايات المتحدة وفي العديد من الولايات باتت عمليات الإجهاض محظورة. واحتجاجات شعبية تبعت هذا الحكم، وهنا تتظاهر نساء أمام مبنى المحكمة العليا. "النساء يتمتعن اليوم بحقوق أقل من أمهاتهن"، كما انتقدت الديمقراطية نانسي بيلوسي.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
صفعة العام
فضيحة أثناء تسليم جائزة الأوسكار: الممثل ويل سميث يصفع الفكاهي كريس روك فوق المنصة بعدما صدرت عن هذا الأخير نكتة حول زوجة سميث التي فقدت شعرها بسبب مرض نادر يؤدي إلى سقوط الشعر. واعتذر سميث بعدها على الصفعة.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
فيضانات مدمرة
في بداية العام عانت الهند وباكستان من موجة حر لا مثيل لها وصلت إلى 50 درجة تقريبا. وفي أغسطس عمت الفيضانات المدمرة المنطقة، وكان الوضع متأزما بشكل ملفت في باكستان حيث غمرت المياه ربع مساحة البلاد. والسبب في ذلك هو أيضا تغير المناخ الذي يتسبب فيه أيضا البشر.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
أوروبا وسط لهيب النيران
في أوروبا تسببت الحرارة المفرطة والجفاف في حرائق كبيرة للغابات كما هو الشأن هنا في جنوب غرب فرنسا. والصيف كان حارا بشكل لم يسبق له مثيل منذ بدء رصد الطقس، ما تسبب في عشرات الآلاف من ضحايا الحر. والأنهار الكبيرة مثل الراين جفت في بعض المناطق.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
تحركات نشطاء من أجل البيئة
النضال عوض اليأس: منذ الصيف تحتل منظمات مدافعة عن البيئة مثل "الجيل الخير"، و "تمرد ضد الانقراض" صدارة عناوين الصحافة بأنشطتها. إنهم يتظاهرون ويصبون عصير الطماطم على تحف فنية داخل المتاحف. ويكبلون أنفسهم في الشوارع أو المطارات لوقف حركة السير ـ كما هو الحال هنا في مطار أمستردام في بداية نوفمبر.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
تليسكوب جيمس
تليسكوب جيمس بإمكانه الكشف عن الماضي قبيل الانفجار العظيم قبل 13 مليار سنة ومشاهدة تكوين المجرات: في يوليو انطلق تليسكوب جيمس لاستكشاف بدايات الكون والغلاف الجوي للكواكب البعيدة. وأرسل صورا استثنائية تبعث آمالا باكتشافات كبرى في السنوات المقبلة. وعنونت وكالة ناسا هذه الصورة باسم Cosmic Cliffs
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
وفاة الملكة ونهاية حقبة
في الـ 8 من سبتمب/أيلول توفيت الملكة إليزابيث الثانية في قصر بالمورال في أسكوتلندا. وجلست اليزابيث سبعة عقود على العرش البريطاني. واحتفلت بالذكرى السبعين في فبراير 2022. وسجلت وفاة الملكة موجة من الحزن في العالم، وهنا يتم إضاءة الأوبرا في سيدني بصورة للملكة.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
منظر جميل ولكن..
تسطع الشمس على ملعب لوسيل في الدوحة، لكن المنظر الجميل قد يخدع. كم هو عدد العمال الأجانب الذين فقدوا حياتهم أثناء تشييد ملاعب كرة القدم؟ والجدل حول بطولة العالم هذه في قطر لم يسجل له مثيل من قبل: وفي الدولة الخليجية لا توجد انتخابات حرة ولا وسائل إعلام مستقلة والمثليون يضطهدون وحقوق المرأة مقيدة.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
أفغانستان: تدهور الوضع الإنساني وانتهاك حقوق النساء
منذ انتزاع طالبان للسلطة في أغسطس 2021 تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان بشكل ملفت: فأكثر من نصف عدد السكان لا يقدرون على توفير حاجياتهم الغذائية، مثل هذه المرأة التي تتسول مع طفلها وسط الثلوج. وتعاني النساء والفتيات بشكل خاص بحيث أنهن يخضعن للتمييز ولا يحق لهن الذهاب إلى المدارس أو الجامعات.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
الصين وشبح كورونا
جائحة كورونا حبست أنفاس العالم أيضا في 2022، وفي الكثير من البلدان تم تخفيف الإجراءات الوقائية لكن ليس في الصين، حيث تواصلت معاناة السكان بسبب استراتيجية بكين "صفر كوفيد": وتم إغلاق مجمعات سكنية بالكامل ومصابون تم إدخالهم في معسكرات. وبعد احتجاجات شعبية خففت الحكومة في سبتمبر من وطأة تلك الإجراءات.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
قفزة في سكان الأرض
في منتصف نوفمبر تجاوز عدد سكان الأرض عتبة الثمانية مليار نسمة. والجزء الأكبر من سكان العالم موجود في آسيا. ونمو السكان في العالم يتباطئ، فالنساء ينجبن أطفالا أقل كما أن متوسط العمر انخفض بسبب جائحة كورونا.