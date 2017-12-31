 العالم يستقبل العام الجديد وسط حرائق غابات واحتجاجات | أخبار | DW | 31.12.2019

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أخبار

العالم يستقبل العام الجديد وسط حرائق غابات واحتجاجات

باحتفالات وألعاب نارية استقبل سكان الجزء الشرقي من الأرض انطلاقة العام الجديد. ومع حلول منتصف الليل جاء انطلاق الاحتفالات في مدن كبرى آسيوية، لكن هناك أماكن طغت فيها آثار الحرائق والاضطرابات والسياسية على الاحتفالات.

احتفال سيدني بمقدم العام الجديد 2020

احتفالات العام الجديد 2020 في ميناء سيدني بأستراليا، لم يمنع الحزن على ضحايا الحرائق من إشعال الألعاب النارية

بدأت مدن العالم في الاحتفال بالعام الجديد 2020، الذي بدأ أول أيامه بالفعل في أقصى النصف الشرقي من الكرة الأرضية. واستقبل الملايين العام الجديد بالألعاب النارية والرقص في الدول التي بدأ فيها العام بالتوقيت المحلي، لكن الظلال القاتمة لحرائق غابات مميتة خيمت على الاحتفالات في أستراليا كما عكرت الاحتجاجات في هونغ كونغ والهند صفو الجو الاحتفالي.

وكان سكان نيوزيلندا من بين أوائل من استقبلوا العام الجديد وأضاءت الألعاب النارية التي أطلقوها السماء ليلا فوق أوكلاند.

واحتشدت جموع غفيرة في ميناء سيدني لمشاهدة الألعاب النارية الشهيرة التي تٌطلق في أستراليا عشية العام الجديد. وجرى تنكيس الأعلام على جسر ميناء سيدني حدادا على أرواح 12 شخصا ضحايا لحرائق الغابات التي وقعت بشرق أستراليا.

ويبدو أن حماسة نحو مليون شخص احتشدوا على الشاطئ للاحتفال، لم تثبطها مأساة الحرائق الهائلة. وأضاء أكثر من مئة ألف سهم من المفرقعات خلال 12 دقيقة سماء سيدني أمام أنظار مئات آلاف الحاضرين في وسط المدينة منتصف ليل الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وألغت بلدات كثيرة على الساحل الشرقي لأستراليا فعاليات الألعاب النارية فيها مع تدفق آلاف السكان على الشواطئ هربا من الحرائق. وخلال الأيام الأخيرة، طالبت عريضة جمعت أكثر من 280 ألف توقيع، بإلغاء هذا الحدث احتراماً لضحايا هذه الحرائق المدمّرة. وتم الغاء عرض الالعاب النارية في كانبيرا عاصمة استراليا وضواحي سيدني الغربية بسبب ازدياد خطر الحرائق والظروف المناخية الصعبة.

وبعد أكثر من ستة أشهر من التظاهرات شبه اليومية، تحتفل هونغ كونغ بقدوم عام 2020 من خلال تجمعات جديدة مؤيدة للديموقراطية. وألغت حكومة هونغ كونغ الألعاب النارية التي تتمتع بشعبية عشية عيد الميلاد في ميناء فيكتوريا لدواع أمنية.

وأقام الناشطون سلاسل بشرية في جميع أنحاء المدينة وتظاهرات في المراكز التجارية وسيشاركون في تجمعات "إفساد ليلة رأس السنة" في الأماكن الرئيسية التي يرتادها المحتفلون.

وفي الهند قرر الآلاف أيضا استقبال العام الجديد باحتجاجات رفضا لقانون الجنسية الجديد الذي يعتبرونه تمييزا ضد المسلمين وتقويضا للدستور العلماني للبلاد.

في موسكو، سيلقي الرئيس فلاديمير بوتين خطابه التقليدي لمناسبة رأس السنة، بعد عشرين عاماً من وصوله إلى الحكم. وستحتفل المدن الروسية بعيد رأس السنة مع تفاوت التوقيت بينها بفعل مساحة البلاد الشاسعة. وسيحضر سكان موسكو عرض الألعاب النارية أمام الكرملين.

مختارات

لا يمثل الأول من يناير/ كانون الثاني تاريخاً موحداً لبدء العام لدى جميع الشعوب بل يختلف الأمر باختلاف الثقافات. المسيحيون أنفسهم مختلفون حول تاريخ رأس االسنة الميلادية. هذه نماذج لشعوب تحيي هذه المناسبة في مواعيد مختلفة. (31.12.2019)

في سابقة تعد الأولى في تاريخها، تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفال بعيد رأس السنة 2020 ضمن برنامج فعاليات لم تشهد الرياض مثله من قبل، في حين ينظر الاتجاه المحافظ لهذه المناسبة على أنها تقليدٌ للغرب. (23.12.2019)

أما في دبي، فبدأ آلاف الأشخاص بالتجمع بعد الظهر في محيط برج خليفة، أطول مبنى في العالم. ووعد منظمو الاحتفال بعرض ساحر، بينما ستعمل نافورة دبي في أسفل البرج، على تقديم "أطول عرض مائي راقص".

كما تنظّم احتفالات في مدن أخرى في الإمارات، وبينها رأس الخيمة التي تسعى لدخول موسوعة غينيس مجددا، بعد عام من تسجيلها رقمين قياسيين عن "أطول سلسلة ألعاب نارية" و"أطول خط مستقيم للألعاب النارية".

وفي باريس، يُرتقب حضور بين 250 و300 ألف شخص في جادة الشانزيليزيه الشهيرة لكن الإضراب الذي يعيق منذ أسابيع عدة وسائل النقل المشترك في العاصمة يمكن أن يفسد العيد.

وتستقبل ألمانيا العام الجديد عند بوابة براندنبورغ في برلين، وسط تنظيمات جديدة تمنع المحتفلين من إطلاق الألعاب النارية والصواريخ في الموقع الشهير والمنطقة المحيطة به.

وفي لندن، ستدقّ ساعة بيغ بن عند منتصف الليل بعد أن كانت صامتة لمدة طويلة بسبب أعمال الصيانة. وسيتم إطلاق ألعاب نارية على ضفتي نهر التايمز.

ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

  • Jahreswechsel l Silvester l Feuerwerk (picture-alliance/Bildagentur-online/Burch-McPhoto)

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    مونتريال

    رغم برودة الطقس إلاّ أن ارتداء ملابس دافئة ومشاهدة الألعاب النارية في ميناء مدينة مونتريال الكندية له متعة خاصة، إذ من المتوقع أن يجتمع حوالي 70 ألف شخص للاحتفال بليلة رأس السنة، التي يعد التزحلق على الجليد والمشي بالأحذية الجليدية جزء من هذا الاحتفال.

  • Brasilien | Silvester – Rio de Janeiro (picture-alliance/dpa/AP Photo/L. Correa)

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    ريو دي جانيرو

    قضاء ليلة رأس السنة في البرازيل؟ قد يشكل حلما ورديا للكثيرين. ففي مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مثلا تصبح الأجواء رومانسية في منتصف الليل، حيث تتطاير الألعاب النارية فوق البحر ويرمي الناس الزهور في الماء وتضاء الشموع، بالإضافة إلى الرقص على إيقاع السامبا في حفلات الشاطئ.

  • Dubai Silvester 2015 2016 Feuerwerk (Getty Images/AFP/M.Naamani)

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    دبي

    أيضاً في مدينة دبي يمكن سماع أصوات الألعاب النارية للاحتفال برأس السنة الميلادية. من الجدير ذكره أن دبي تحتفل أيضا برأس السنة الهجرية الذي سيصادف شهر أغسطس/ آب 2020. وسواء كنت من مرتادي الشواطئ أو المنتجعات الفاخرة فإنه سيمكنك مشاهدة الألعاب النارية وهي تتوسط سماء المدينة.

  • Silvester in Europa Rom (picture-alliance/dpa/V. Tersigni)

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    روما

    تعتبر ساحة القديس بطرس في الفاتيكان نقطة التقاء المسيحيين من جميع أنحاء العالم. ففي المساء الأخير من العام يترقب المحتفلون توجه البابا إلى كنيسة القديس بطرس، التي تحتضن قداس السنة الجديدة. ولهذا الغرض، يتم توفير حوالي 10.000 تذكرة مجانية.

  • Silvester in Europa Berlin

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    برلين

    تعد العاصمة الألمانية برلين من الأماكن الكلاسيكية الهامة التي يتم الاحتفال بها بليلة رأس السنة، حيث يجتمع أكثر من مليون شخص للاحتفال أمام بوابة براندنبورغ التاريخية للاحتفال بالعام الجديد، حيث تطلق الألعاب النارية وتشهد برلين أجواء احتفالية صاخبة بهذه المناسبة.

  • Silvester in Europa London

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    لندن

    في العاصمة البريطانية لندن ستدق ساعة بيغ بن الشهيرة للاحتفال بقدوم السنة الجديدة، ثم ستبدأ بعدها الألعاب النارية فوق نهر التايمز. كما أن عجلة لندن (London Eye) تسمح بمشاهدة احتفالات رأس السنة بشكل أفضل. أما من لم يحالفه الحظ بالحصول على تذكرة لركوب عجلة لندن، فإنه يستطيع الاستمتاع بأجواء الاحتفالات من الجانب الشرقي لقصر باكنغهام.

  • Silvester in Europa Madrid

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    مدريد

    صخب كبير تشهده "بويرتا ديل سول" (ساحة بوابة الشمس)، وهي الساحة التاريخية في قلب العاصمة الإسبانية مدريد. وإلى جانب النبيذ يعد العنب من الأمور الضرورية للاحتفال بليلة رأس السنة. وحسب التقاليد في إسبانيا، يتم تناول حبة من العنب مع كل دقة لساعة برج الساحة الشهيرة. كما أن العشاق يطعمون بعضهم البعض، إذ يفترض أن هذا التقليد يجلب الحظ في العام الجديد.

  • Silvester in Europa Prag

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    براغ

    يتيح "هرادشاني" أو حي القلعة إمكانية الاستمتاع بإطلالة جميلة على العاصمة التشيكية براغ، وكذلك مشاهدة الألعاب النارية في منتصف ليلة رأس السنة. وفي هذا العام، ولأسباب تتعلق بالحفاظ على البيئة سيتم استبدال عرض الألعاب النارية بعرض ضوئي.

  • Silvester in Europa Paris

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    باريس

    في "ساحة دي مارس" و"ساحة تروكاديرو" في العاصمة الفرنسية باريس، لن تكون هناك ألعاب نارية كما هو معتاد في ليلة رأس السنة. وعوضاً عن ذلك، سيتم استخدام الأضواء والليزر في برح إيفيل الشهير. أما في شارع "الشانزلزيه"، فإنه يمكن للباريسيين وضيوفهم تبادل السلام وتمني سنة سعيدة لبعضهم البعض.

  • Silvester in Europa Genf

    بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

    جنيف

    وللاحتفال في جنيف طعم آخر، حيث يتم تناول وجبة طعام من ستة أصناف مختلفة على متن سفينة، والاستمتاع بالألعاب النارية على بحيرة جنيف. واحتفالا بقدوم العام الجديد تضاء بحيرة جنيف بشكل بهيج لإضفاء السرور لدى المحتفلين. إعداد: ايل سيمون/ فريديرك مولر/ر.م


مختارات

بالصور: أجمل الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة

ساعات قليلة فقط ويستقبل العالم سنة جديدة يتوقع أن تكون حافلة بالكثير من الوقائع والأحداث. ألبوم الصور التالي يسلط الضوء على أجمل الأماكن التي يمكن الاحتفال فيها بقدوم سنة 2020. (30.12.2019)  

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