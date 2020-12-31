 العالم يستقبل العام الجديد في صمت متمنياً نهاية وباء كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.01.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

العالم يستقبل العام الجديد في صمت متمنياً نهاية وباء كورونا

استقبل العالم العام الجديد في ظلّ قيود للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ أرخت بثقلها على احتفالات مليارات الأشخاص كانوا متشوّقين لوداع العام 2020 الذي سيطرت عليه الجائحة.

الكمامة والوباء رافقوا عام 2020 إلى نهايته

الكمامة والوباء رافقوا عام 2020 إلى نهايته

بعد عام صعب سجلت فيه وفاة 1,7 مليون شخص على الأقل بوباء كوفيد-19، كما تسببت طفرات جديدة في إعادة فرض إجراءات عزل، ودعت كثير من دول العالم بتوديع عام 2020 باحتفالات صامتة وألغت عدة حكومات الألعاب النارية وطلبت من الشعوب البقاء في المنازل للحدّ من الإصابات.

بينما منحت منظمة الصحة العالمية ساعات قليلة قبل دخول العام الجديد، أول موافقة طارئة لها منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 على لقاح فايزر-بايونتيك، في خطوة من شأنها تسهيل الطريق أمام الدول الراغبة في استخدام اللقاح بسرعة، وفق ما جاء في بيان للوكالة الأممية.

وكانت أول الدول التي استقبلت عام 2021 هي ساموا وكيريباتي في جنوب المحيط الهادئ، اللتان خفتت لديهما مظاهر الاحتفال، لأنهما معزولتان عن العالم بسبب إغلاق الحدود وتواجهان ارتفاع منسوب المياه

بسبب تغير المناخ. عكس نيوزيلندا التي عمّت فيها الاحتفالات بعد أن قضت تقريبا على الوباء داخل اراضيها نتيجة لسياسة صارمة عزلت فيها نفسها عن العالم تقريبا. 

تحولت سيدني، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا، إلى مدينة الأشباح مع استقبال العام الجديد. وفي العاصمة الكورية الجنوبية سول، أقيمت مراسم قرع الجرس التقليدية بدون جمهور وبُثت على شاشة التلفزيون. وعادةً ما يشاهد عشرات الآلاف من الأشخاص جرسًا برونزيًا كبيرًا في جناح بوسينجاك يدق 33 مرة لجلب الحظ. كما تم إلغاء الاحتفالات في الهواء الطلق في مدن كورية جنوبية أخرى. الهند بدورها كانت صامتة أيضا، في ظل فرض قيود على التجمعات الكبيرة وحظر التجول الليلي في نيودلهي ومومباي وتشيناي وعدة ولايات. وفي دبي، تمّ تقديم عرض خاطف للأنظار للألعاب النارية في دبي احتفالا ببدء العام في دبي، إلى جانب عرض ليزر على أعلى مبنى في العالم، برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا.

مشاهدة الفيديو 02:39

إسبانيا: كورونا تفاقم من الأزمة الاقتصادية

بوتين يقرّ بأنه عام "صعب"

في روسيا، اعترف الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب ألقاه لمناسبة العام الجديد بأن الموجة الثانية من الوباء تضرب البلاد بشدة. وقال "للأسف، لم نقض على الوباء بالكامل بعد. تستمر المعركة بلا هوادة". وكانت شوارع روسيا أكثر هدوءً من المعتاد. بينما كان هناك عرض تقليدي للألعاب النارية في موسكو.

وتواجد أفراد من قوات الأمن لمنع حشود كبيرة من التجمع في الساحة الحمراء بالمدينة وحثّ عمدة موسكو المواطنين على البقاء في منازلهم والاحتفال في دوائر عائلية صغيرة.

وفي فرنسا، قدم رائد الموسيقى الإلكترونية جان ميشال جار حفلا موسيقيا افتراضيا بينما فرضت الشرطة حظر تجوال ليلي في باريس.

برلين تحتفل بشكل هادئ

المشهد خييم عليه الصمت  فالعاصمة برلين بدت أكثر هدوء مما كانت عليه خلال السنوات السابقة، حيث سمع أصوات الألعاب النارية في العديد من أحياء العاصمة الألمانية، ولكن أقل بكثير من المعتاد. وحاول بعض سكان برلين إطلاق الألعاب النارية من منازلهم عشية رأس السنة الجديدة، بعد أن مُنعوا من  إطلاقها في معظم أنحاء المدينة، ما أدى إلى اندلاع عشرات الحرائق في أنحاء المدينة، وفق ما أعلنته مصلحة الإطفاء.

وقد أتى حريق كبير على متجر في برلين ليلة رأس السنة. وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن النيران اشتعلت في كافة أرجاء المتجر الذي تبلغ مساحته حوالي 800 متر مربع في حي بوكوف وانهار السقف. 
وذكر المتحدث أنه تم على ما يبدو تخزين ألعاب نارية في جزء من المتجر، حيث انفجرت وتطايرت في المنطقة بفعل الحريق. 
وحتى الآن تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على النيران من الخارج. كما تم إخراج العديد من حاويات الغاز المضغوط من متجر مجاور ونقلها إلى مكان آمن. وبحسب البيانات، لم يُصب أحد في الحريق. ويشارك في عملية الإطفاء نحو مئة فرد. 

مشاهدة الفيديو 12:31

مراسلون حول العالم - سفير الخير في ألمانيا لتحقيق الأمنيات الأخيرة

واحتفلت إيطاليا بنهاية عام 2020 بشكل رقمي في الغالب في ظل حظر التجوال المفروض بالفعل. كما أصدرت العاصمة روما حظرًا للألعاب النارية يستمر حتى السادس من الشهر الجاري.

كما استقبل حوالي 21 مليون إسكندنافي في الدنمارك والنرويج والسويد العام الجديد وسط القيود. وبدأت عروض الألعاب النارية في سماء كوبنهاغن حيث وقف العديد من الدنماركيين على الكراسي أو الطاولات أو الأرائك قبل منتصف الليل بقليل للقفز إلى العام الجديد مع اقتراب الساعة 12 ليلا، وفقًا للتقاليد. وتم إلغاء الألعاب النارية في أوسلو وهلسنكي، بينما تم إطلاق الألعاب النارية في ستوكهولم فوق متحف سكانسن في الهواء الطلق، ولكن فقط للجمهور عبر شاشات التلفزيون.

بريطانيا تودع العام وأوروبا

أما في لندن التي تعاني أسوأ الأضرار، أحيت المغنية ومؤلفة الأغاني الأميركية باتي سميث البالغة 74 عاما، حلول العام الجديد بتكريم عمال الخدمات الصحية الوطنية الذين قضوا بوباء كوفيد-19، في عرض بثّ على شاشة في ساحة بيكاديلي وبالبث التدفقي على يوتيوب.

وبعد نصف قرن من الاندماج ضمن الاتحاد الأوروبي، وعند الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينيتش (منتصف ليل الخميس الجمعة في بروكسل) وعلى وقع ساعة بيغ بن، أصبح بريكست واقعا بمفعول كامل. فاعتبارًا من اليوم الجمعة الأول من يناير/ كانون الثاني 2021، خرجت المملكة المتحدة رسميا من الاتّحاد الأوروبّي.

من جهة أخرى، أصيب ثلاثة أشخاص في عملية طعن بوسط العاصمة البريطانية لندن في الساعات الأولى من اليوم الجمعة. وجاء على الصفحة الرسمية لهيئة الإسعاف البريطانية على "تويتر" أن تم نقل رجلين وامرأة إلى المستشفى بعد عمل عنف خطير في وسط لندن. وأصيب الرجلان بعدة طعنات على طريق إدغوير ، دبليو 2، بينما أصيبت المرأة بحرح في الرأس.

احتفالات حاشدة في ووهان

في المقابل نزلت حشود كبيرة إلى الشوارع في منتصف الليل بمدينة ووهان في وسط الصين احتفالا بليلة رأس السنة، والتي باتت تعرف بمهد الوباء. وكما جرت العادة، تجمع المئات أمام مبنى جمارك هانكو القديم، وهو أحد أكثر الأماكن التي يحتشد فيها الناس ليلة رأس السنة.

وكان وجود الشرطة كثيفا والسيطرة على الحشود صارمة. وشوهد أفراد أمن وهم يخبرون عددا قليلا من الحضور كان لا يضع كمامة بضرورة استخدامها. ومرت الاحتفالات في سلام وفي جو اتسم بالود والهدوء.

وجاءت الاحتفالات بعد 12 شهرا من إعلان منظمة الصحة العالمية أنها تلقت لأول مرة تقارير عن حالات التهاب رئوي مجهولة السبب في ووهان، والذي اتضح فيما بعد أنه أول ظهور يتكشف في العالم لمرض كوفيد-19. وأصبحت ووهان خالية من الفيروس إلى حد كبير على مدى شهور. وبدأت في الأيام الأخيرة في تطعيم بعض الفئات من السكان. ومن المقرر أن يصل فريق خبراء من الأمم المتحدة إلى الصين في يناير كانون الثاني 2021 للتحري لمعرفة منشأ الجائحة.

و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Australien Buschfeuer Currowan Fire Frau Haus

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    أستراليا تحترق

    نانسي وبرايان آلين يقفان أمام بيتهما في نيو ساوث ويلز في أستراليا. والرياح كانت تهب بالفحم والدخان من مناطق الحرائق والسماء بلون برتقالي. وطوال شهور استمرت حرائق الأدغال في أستراليا، حيث توفي 34 شخصا وتفحمت مساحة غابات أكبر من مساحة ايرلندا. هذه المشاهد للكارثة الطبيعية طغت على بداية عام 2020.

  • Frankfurt Gemälde erinnert an Opfer von Hanau

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    لن يُنسوا

    جاتين غولتكين وضع يده على صورة شقيقه غوكخان. فالرجل البالغ من العمر 37 عاما قُتل أثناء الاعتداء العنصري في هاناو مع ثمانية أشخاص آخرين. وبعدها قتل الجاني والدته ثم نفسه. واللوحة التي يبلغ طولها 27 مترا تم رسمها من قبل مجموعة من الفنانين على ركيزة جسر، كي تُخلد ذكراهم على الدوام.

  • Bild des Jahres 2020 I England I Patrick Hutchinson I Waterloo station

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    رمز الإنسانية

    حتى هذه الصورة أثارت المشاعر. خلال مهرجان خطابي لحركة "حياة السود مهمة" في لندن حمل باتريك هاتشينسون رجلا مصابا إلى مكان آمن واضعا إياه على كتفه. والرجل ينتمي حسب وسائل الاعلام البريطانية لمجموعة المتظاهرين اليمينيين المضادين. وفي الشبكة تم الاحتفاء بهاتشينسون الذي كان مسؤولا في الحقيقة عن أمن المتظاهرين السود.

  • Warschau Botschaft Belarus Solidaritätsmarsch

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    من أجل الديمقراطية

    مثل تمثال الحرية في نيويورك ظهرت هذه المتظاهرة في وارسو. لقد نزلت بعد الانتخابات المثيرة للجدل في بيلاروسيا إلى الشارع تضامنا مع حركة المعارضة ـ وأمسكت هاتفها كمشعل في ظلام الليل.

  • Bild des Jahres 2020 I Libanon I Raymond Essayan

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    سمفونية فوق الأنقاض

    الانفجار المدمر في ميناء بيروت لم يقتل فقط 200 شخص، بل دمر العديد من المنازل مثل بيت عازف البيانو رايموند ايسايان. وهذا الموسيقي أُصيب أيضا بارتجاج دماغي. وبالرغم من ذلك واصل العمل: ايسايان قام بالعزف على البيانو فوق الأنقاض لتسجيل فيديو موسيقي وعزف أغنية جديدة.

  • Bildergalerie | Bild des Jahres 2020 | Trump mit Bibel

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    ترامب مع الإنجيل

    هذه الصورة أثارت ردود فعل على مستوى العالم: الرئيس الأمريكي ترامب وقف وبيده نسخة من الإنجيل أمام كنيسة سانت جونس في واشنطن ربما لنيل إعجاب ناخبيه الإنجيليين. وقبل هذا الظهور بوقت قصير، أمر بطرد متظاهرين سلميين بالغاز المسيل للدموع من أمام البيت الأبيض ـ بالنسبة إلى الكثيرين عمل لا يتوافق مع التعاليم المسيحية.

  • Bild des Jahres 2020 I Dr. Joseph Varon I COVID-19

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    عناق كالدواء

    عندما دخل الطبيب جوزيف فارون قسم مرضى كوفيد 19 في مستشفى في تكساس الأمريكية، رأى فجأة هذا المريض الوحيد الذي يبكي. وحتى في يوم العطلة الأمريكي "عيد الشكر" لم يحق له استقبال زوار. وقال فقط "أريد أن أكون عند زوجتي"، كما صرح فارون للموقع الأمريكي كرون. "كان يحتاج إلى أحد يعانقه". الصورة لقيت رواجا عالميا.

  • Bildergalerie | Bild des Jahres 2020 | entgleiste U-Bahn in den Niederlanden

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    قطار مترو معلق فوق حوت

    لا، هذه ليست تركيبة صورة: قطار الميترو هذا في هولندا تجاوز حدود السكة الحديدية. والقطار الخارج عن القضبان استقر فوق تحفة فنية لحوت كبير، ولم يُصب لحسن الحظ أحد بأذى. وهذه الحادثة المثيرة شدت أيضا اهتمام الكثير من قراء دويتشه فيله.

  • Louisiana | Präsidentschaftswahlen Mutter Kind Schutzanzug

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    انتخابات في زمن الجائحة

    دانا كلارك وولدها البالغ من العمر 18 شهرا كانا ينتظران في نيو أورليانس أمام البلدية للمشاركة في اقتراع الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وتفيد كلارك بأنها لبست مع ابنها نوعا من كبسولة الحماية، لأنها لم تكن تعرف كم عدد الناس الذين سيرتدون كمامة. وهي لم ترد بذلك فقط حماية ابنها، بل التلاميذ أيضا الذين تعلمهم هي كمدرسة.

  • Bild des Jahres 2020 I Indien I Freude über Sieg von Kamala Harris in Thulasendrapuram

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    قرية هندية تصلي من أجل الانتخابات الأمريكية

    ما هي علاقة الانتخابات الأمريكية مع قرية في جنوب ولاية تاميل نادو الهندية؟ في عام 2020 العلاقة كبيرة، لأن المرشحة لمنصب نائب الرئيس، كامالا هاريس، لها جذور هندية. فجدها من طرف والدتها ينحدر من قرية ثولاسيندرابورام. والناس هناك أقاموا صلوات الشكر بعد انتصار هاريس واحتفلوا بأنها ستكون في 2021 نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

  • Dänemark | Santa Claus trifft Kinder in Blase

    عام استثنائي: صور لن ننساها من عام 2020

    تحية من نوع آخر في عيد الميلاد

    داخل كرة جليدية كبيرة يرحب بابا نويل في حديقة آلبورغ في الدنمارك بالأطفال ـ عبر كبسولة الحماية تماشيا مع إجراءات كورونا. وليس فقط بالنسبة للأطفال سيكون عيد الميلاد مختلفا هذه السنة، بل حتى الكبار وجب عليهم في كثير من المواقع التخلي عن الاحتفالات العائلية الكبيرة. ونأمل أن يعود عيد الميلاد في 2021 ليكون "عاديا"، حتى ولو بقيت الكرة الثلجية موجودة.


 

مختارات

الصين توافق على استخدام لقاح سينوفارم للوقاية من كورونا

وافقت الصين على استخدام لقاح للوقاية من مرض كوفيد-19 طورته وحدة تابعة لشركة سينوفارم للأدوية وهي شركة مدعومة من الدولة، لتصبح هذه هي أول موافقة للقاح يطرح للجمهور.  

ظهور حالات إصابة بسلالة كورونا الجديدة في ألمانيا مرة أخرى

مرة أخرى تظهر حالات إصابة بسلالة كورونا الجديدة والمعروفة بـ "السلالة الإنكليزية" في ولاية بادن ـ فورتمبرغ في جنوب غرب ألمانيا. في المقابل وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا في ألمانيا إلى أكثر من 130 ألف شخص.  

مواضيع ذات صلة

Deutschland ZDF-Silvestershow «Willkommen 2021» vor dem Brandenburger Tor

العالم يستقبل 2021 بحذر ويودع عام "كورونا" 31.12.2020

يستقبل العالم العام الجديد بشكل مختلف تماما كما عهده في السابق، فلم تتلألأ ساحات المدن الكبرى بعروض الأضواء ولم يخرج الآلاف إلى الشوارع. إنها تبعات عام لا ينسى، عام كان كـ "الجحيم" في وصف البعض، إنه عام كورونا.

Covid-19 Impfung Symbolbild

كورونا الذي لا يتعب..السلالة الجديدة تصل فرنسا وتوزيع اللقاحات متواصل 26.12.2020

لا يزال فيروس كورونا يحقق أرقاما قياسية جديدة سواء على مستوى الإصابات أو الوفيات، دون أن يستثني ادولة عن الأخرى..وفيما يعلق العالم آماله على اللقاحات تشق سلالة الفيروس الجديدة طريقها داخل أوروبا الموبوءة.

Deutschland Neujahransprache der Kanzlerin | Angela Merkel

ميركل: أوقات عصيبة على بلادنا وعلينا التفاؤل بالعام الجديد 31.12.2020

بمناسبة العام الجديد، وجهت أنغيلا ميركل كلمة ستكون الأخيرة لها على الأرجح بهذه المناسبة كمستشارة قائلة إن مواجهة كورونا "مهمة القرن". كما دعت للتوقف برهة لبكاء الموتى، وتذكر من فقدوا أحبائهم، داعية لاستقبال 2021 بتفاؤل.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  