 العالم يرحب بالعالم الجديد رغم قيود كورونا | DW الأخبار | DW | 01.01.2022

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DW الأخبار

العالم يرحب بالعالم الجديد رغم قيود كورونا

مناطق مختلفة من العالم تحتفل بالعام الجديد، رغم قيود الجائحة، احتفالات في نيويورك، وبرلين، وغوا الهندية، والإمارات.

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