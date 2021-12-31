العالم يرحب بالعالم الجديد رغم قيود كورونا

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مناطق مختلفة من العالم تحتفل بالعام الجديد، رغم قيود الجائحة، احتفالات في نيويورك، وبرلين، وغوا الهندية، والإمارات.
بين إلغاء الحفلات أو فرض قيود صارمة عليها ومنع الموسيقى واقتصار التجمعات على العائلة الضيقة، يستعد العالم لبدء عام ثالث مع وباء كوفيد-19، في وقت ترتفع فيه أعداد الإصابات بشكل حاد مع ظهور بصيص أمل خجول.
بين إلغاء الحفلات وتشديد القيود على التجمّعات ومنع الموسيقى وحصر التجمّعات بالعائلة الضيّقة، طغت جائحة كوفيد-19 للسنة الثانية على التوالي، على الاحتفالات بحلول العام الجديد. رغم ذلك كانت هناك احتفالات كبيرة في عدة مدن.
قلصت سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا الاحتفالات بالعام الجديد في معظم أنحاء العالم، لكن مؤشرات الإصابات والوفيات واصلت ارتفاعها الكبير. ولم تخل احتفالات رأس السنة في مناطق عديدة من العالم من حوادث مأساوية.
يستقبل العالم العام الجديد 2021 في ظل أجواء غير مسبوقة من الإغلاق وتشديد الرقابة على الحركة والتنقلات والأنشطة الاجتماعية بسبب تفشي فيروس كورونا.. فكيف تستقبل دول العالم المختلفة العام الجديد؟
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