العالم يختنق جراء النفايات البلاستيكية
البلاستيك مادة رخيصة وخفيفة، وتشكل في الغالب مشكلة بيئية كبيرة. ممثلون عن أكثر من 170 دولة يلتقون في كينيا بهدف التوصل إلى اتفاق لاحتواء مشكلة النفايات البلاستيكية.
أصوات عالية
نشطاء بيئيون تظاهروا قبل انعقاد المؤتمر بأيام للفت الأنظار إلى مشكلة النفايات البلاستيكية. وبدأت في العاصمة الكينية نيروبي الجولة الثالثة من المفاوضات التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق يحد من مشكلة النفايات البلاستيكية. 175 دولة اتفقت العام الماضي على التوصل إلى اتفاق أممي ملزم بحلول العام 2024.
إعادة التدوير إجراء فعال
هدف الأمم المتحدة هو خفض التلوث البيئي الناتج عن نفايات البلاستيك حتى عام 2040 بشكل واضح. وحتى في بلدان مثل كينيا، وهي الدولة الإفريقية التي تبوأت دورًا متقدما على هذا الصعيد في عام 2017 حيث حُظرت الأكياس البلاستيكية تماما، بقيت مشكلة النفايات قائمة. أيضا بوجود أنظمة لفرز نفايات البلاستيك وإعادة تدويرها.
كميات هائلة من البلاستيك
هذه القناني البلاستيكية التٌقطت بشبكة من أحد الأنهر في كينيا. ووفقًا لمنظمة منتجي البلاستيك الأوروبية، أُنتج في العام الماضي حوالي 400.3 مليون طن من البلاستيك على مستوى العالم - أي ضعف ما تم إنتاجه في عام 2002. وفي الغالب تنتهي الطريق بالنفايات البلاستيكية في الطبيعة، حيث تشكل خطرًا كبيرا على الكائنات البحرية والطيور.
جمع نفايات البلاستيك من البحار والأنهر
ألمانيا أيضا تعاني من تلوث المياه. ففي العام 2021 تسرب عبر نهر الإلبه وحده حوالي 41,700 كيلوغرام من النفايات البلاستيكية إلى البحار. مبادرات غير حكومية تحاول مواجهة هذه الكميات من النفايات، مثل منظمة "غرين كاياك" غير الحكومية التي تؤمن قوارب الكاياك بالمجان لأولئك الذين يساعدون في تنظيف المياه من النفايات.
البلاستيك لا يتحلل بسهولة
تحلُل البلاستيك يستغرق مئات السنين وهذا هو أصل المشكلة. لذلك، مطلوب الآن تحديد إجراءات ملزمة لمواجهة ذلك، بدءا بالكميات التي يتم إنتاجها من المواد البلاستيكية وصولًا إلى تصاميم منتجات البلاستيك وانتهاءا بكيفية التخلص منها وإعادة تدوير النفايات.
الحاجة أم الاختراع
الإبداع في كينيا لا حدود له عندما يتعلق الأمر بمواجهة مشكلة النفايات البلاستيكية. هذا الرجل يصنع سفينة شراعية تقليدية من النفايات البلاستيكية. بهذا العمل يريد البحار أن يظهر الإمكانيات المتعددة لإعادة تدوير البلاستيك.
أمل لبحار العالم
كلب بحر مصنوع من نفايات بلاستيكية معروض في مدينة Camara de Lobos البرتغالية. الباحثون يأملون أن يدفع الاتفاق إلى تغير جذري في التعامل مع البلاستيك على المستوى العالمي. ويؤكد المفاوضون على أن الأمر لا يتعلق بشيطنة استخدام البلاستيك أو منعه، لكن المطلوب من الاتفاق أن يحدد كميات البلاستيك المسموح بإنتاجها. أعده للعربية: م.أ.م