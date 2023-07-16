 العالم يترقب بشغف انطلاق أكبر نسخة من مونديال السيدات | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 16.07.2023

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رياضة

العالم يترقب بشغف انطلاق أكبر نسخة من مونديال السيدات

يبدو توصيف "أكبر وأفضل" الأكثر ملاءمة لوصف النسخة التاسعة من بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم وبكل المقاييس. وينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق المنافسات قي وقت شهدت فيه كرة القدم النسائية تطورا هائلا.

لم يأت قرار زيادة المكافآت في مونديال السيدات من فراغ، وإنما بعد مطالبات كثيرة من مجموعة مكونة من 150 لاعبة من 25 منتخبا

لم يأت قرار زيادة المكافآت في مونديال السيدات من فراغ، وإنما بعد مطالبات كثيرة من مجموعة مكونة من 150 لاعبة من 25 منتخبا

فيما أصبح مصطلح "أكبر وأفضل" هو الأكثر شيوعا وتكرارا في وصف كل نسخة من بطولات كأس العالم لكرة القدم التي ينظمها  الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)  على مستوى مختلف الفئات العمرية وكذلك على مستوى الجنسين، فإنه يبدو الأكثر ملاءمة حاليا لوصف النسخة التاسعة من بطولة كأس العالم للسيدات. وتنطلق فعاليات هذه النسخة يوم الخميس المقبل، بتنظيم مشترك بين  أستراليا  ونيوزيلندا، ويشارك فيها 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وبزيادة تبلغ 20 منتخبا عن حجم النسخة الأولى التي استضافتها الصين في 1991 بمشاركة 12 منتخبا فقط. ومن بين المنتخبات الـ32 المشاركة في النسخة المرتقبة.

وتخوض ثماني منتخبات فعاليات المونديال للمرة الأولى؛ وهي منتخبات أيرلندا وفيتنام وزامبيا وهايتي والمغرب وبنما والفلبين والبرتغال. ويأمل منظمو البطولة في أن يبلغ  حجم المشاهدة لفعاليات هذه النسخة رقما قياسيا جديدا  يصل لملياري مشاهد حول العالم. وارتفع التمويل الإجمالي القائم على أداء النهائيات إلى 110 ملايين دولار (84.2 مليون جنيه إسترليني)، بشكل هائل، حيث وصل لأكثر من ثلاثة أضعاف ما كان معروضًا في نسخة 2019 في فرنسا، وتحصل اللاعبات على أكثر من 44  بالمائة من ذلك المبلغ.

ولم يكن هناك سابقا أي شرط على الاتحادات الوطنية لتوزيع حد أدنى من أموال جوائز كأس العالم على اللاعبات المشاركات في المونديال. كذلك، وللمرة الأولى، سيقدم الفيفا مكافآت مباشرة للاعبات نظير مشاركتهن في البطولة، ويتزايد حجم المكافأة طبقا للمرحلة التي سيصل إليها كل منتخب في الأدوار المختلفة بالبطولة.

وتتراوح هذه المكافآت بين 30 ألف دولار للاعبة، التي سيخرج فريقها من دور المجموعات إلى 270 ألف دولار للاعبة التي سيتوج فريقها بلقب البطولة. ويمثل هذا مبلغا جيدا في وقت، يبلغ فيه متوسط راتب لاعبة كرة القدم عالميا 14 ألف دولار، طبقا لأحدث تقرير بهذا الشأن من قبل الفيفا.

 

ولكن يظل هذا المبلغ أقل كثيرا مما تم توزيعه بعد كأس العالم للرجال في أواخر 2022، والذي بلغ 440 مليون دولار (337 مليون إسترليني). ولم يأت قرار زيادة المكافآت في مونديال السيدات من فراغ؛ حيث كتبت مجموعة مكونة من 150 لاعبة من 25 منتخبا، منها إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا، إلى الفيفا في تشرين أول/ أكتوبر الماضي يطالبن بالمساوة مع اللاعبين الرجال وأن توزع 30 بالمائة من الجوائز المالية للبطولة على اللاعبات.

والحقيقة أن هذه النسخة من  مونديال السيدات  تأتي خلال ما يبدو أنه فجر نقلة نوعية في اللعبة على مستوى السيدات. وفي إطار مطالبة اللاعبات بالمزيد من الاهتمام والمساوة مع اللاعبين الرجال، خاض المنتخب الكندي بطل الأولمبياد فعاليات كأس "هي تعتقد" للكرة النسائية في شباط/ فبراير الماضي كاحتجاج ضمن النزاع الجاري مع الاتحاد الكندي للعبة بشأن ما تحصل عليه اللاعبات من أموال.

مختارات

كما عبرت منتخبات أخرى عن احتجاجها بأشكال أخرى؛ ففي نفس الشهر أعلنت ويندي رينار قائدة المنتخب الفرنسي واثنتان من زميلاتها عن توقف مسيرتهن الدولية بسبب "الظروف" في المعسكر، كجزء من "تمرد" أدى لإقالة المدربة كورين دياكر لخلافاتها مع اللاعبات. وبعدها، عادت رينار واللاعبات الأخريات إلى المعسكر الفرنسي عقب تولي المدرب هيرفي رينار قيادة الفريق.

وقامت لاعبات من عدة بلدان أخرى، منها إسبانيا وجامايكا، وحتى مدرب المنتخب النيجيري، باتخاذ إجراءات أو مخاطبة الاتحادات الوطنية في بلدانهم بشأن قضايا مثل الأجور والموارد. كما أدت الرسالة المفتوحة التي وجهتها لاعبات المنتخب الإنجليزي، بطل كأس أمم أوروبا 2022، إلى مرشحي قيادة حزب المحافظين آنذاك لحزمة حكومية بقيمة 600 مليون إسترليني لتحسين توفير التربية البدنية في المدارس ومنح الفتيات فرصا متساوية في ممارسة الرياضة المدرسية.

وكانت هناك دعوات أيضا بجميع أنحاء العالم لمزيد من التمويل والبحث في مجال صحة المرأة. وتفتقد النسخة المرتقبة من مونديال السيدات لعدد من أفضل المواهب مثل الإنجليزية بيث ميد ومواطنتها ليا ويليامسون، والهولندية فيفيان ميديما، والكندية جانين بيكي، والأمريكيتين كاتارينا ماكاريو وكريستين برس، والنيوزيلندية كاتي رود وحارسة مرمى زامبيا هازل نالي، بسبب الإصابات، والتي تكون النساء معرضات لها بنسب تتراوح بين ثلاث إلى ست مرات أكثر من الرجال. كما قالت اللاعبة الإنجليزية لوسي برونز لشبكة "سكاي سبورتس" على هامش تدريبات الفريق في كوينزلاند "إنه لأمر مخز أن النساء في الرياضة عموما يجب أن يناضلن من أجل التغيير، لكنني أعتقد أنه دور يلعبه العديد من الرياضيين والعديد من النساء في المجتمع. وفي الرياضة".

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)

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    خلال بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات 2021 بانجلترا قادت "بوبي" المنتخب الألماني إلى النهائي ضد إنجلترا وأثارت موجة إعجاب وفرح في المانيا. وحتى خلال بطولة العالم في استراليا ونيوزيلندا تقود مهاجمة فريق فولفسبورغ المنتخب الألماني.

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    أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا

    أليكسيا بوتياس، اسبانيا

    اللاعبة البالغة من العمر 29 عاما فازت لتوها بدوري الأبطال مع برشلونة ضد ألكس بوب وفولفسبورغ. وفازت في 2021 و 2022 بالكرة الذهبية كلاعبة السنة. ويضاف إلى هذا التتويج الفوز بالدوري ست مرات وبالكأس الإسبانية ثمان مرات والفوز بدوري الأبطال مرتين مع برشلونة. ومايزال ينقصها لقب مع المنتخب الاسباني.

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    أسيسات أوشوالا، نيجيريا

    نجمة كرة القدم الافريقية وكذلك الفائزة بدوري الأبطال مع برشلونة (كأول لاعبة أفريقية تفوز باللقب). في 2014 كانت وصيفة كأس العالم تحت 20 عاما، وفي الختام لأول مرة لاعبة السنة في افريقيا وكذلك في أعوام 2016 و 2017 و2019 و 2022. وخلال مشاركتها الأولى في كأس العام للسيدات مع نيجيريا في 2015 بكندا انتهى بها المطاف حتى الدور الأول.

  • BG Spielerinnen der FIFA WM Australien-Neuseeland | Marta

    أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا

    مارتا، البرازيل

    مارتا "الأبدية" تسافر في سن 37 عاما للمشاركة للمرة السادسة والأخيرة وهي فرصتها الأخيرة لانتزاع اللقب العالمي مع منتخب بلادها. وكانت مارتا توشك على الفوز باللقب العالمي خلال مشاركتها في عام 2007 . لكن الهدف الذهبي للمنتخب الألماني منع فوز البرازيل. وبعدها فشلت مارتا والبرازيل مرة في ربع النهائي (2011) ومرتين في ثمن النهائي (2015 و 2019).

  • BG Spielerinnen der FIFA WM Australien-Neuseeland | Alex Morgan

    أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا

    أليكس مورغان، الولايات المتحدة الأمريكية

    نجمة المنتخب الأمريكي تسافر مع منتخبها للدفاع عن اللقب. في 2019 خلال كأس العالم بفرنسا كانت مورغان، واحدة من بين ست لاعبات شاركن في ثلاث نهائيات لكأس العالم والأمريكيات شكلن الفريق المتألق ودافعن عن لقب البطولة لعام 2015.

  • BG Spielerinnen der FIFA WM Australien-Neuseeland | Pernille Harder

    أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا

    بيرنيل هاردير، الدنمارك

    تعد من بين أفضل اللاعبات في العالم وظلت حتى 2022 أغلى لاعبة في سوق الانتقالات. ستنتقل من فريق تشيلسي إلى بايرن ميونيخ. حظوظ المنتخب الدنماركي محدودة في كأس العالم القادمة.

  • BG Spielerinnen der FIFA WM Australien-Neuseeland | Ada Hegerberg

    أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا

    أدا هيغربيرغ، النرويج

    منذ 2014 تلعب اللاعبة البالغة من العمر 27 عاما في صفوف أولمبيك ليون وفازت هناك ست مرات بلقب دوري الأبطال. وتمكنت الفائزة الأولى بالكرة الذهبية (2018) من الوصول مع النرويج إلى النهائي: نهائي بطولة الأمم الأوروبية في 2013 خسرت النرويج أمام المانيا بهدف لصفر.

  • BG Spielerinnen der FIFA WM Australien-Neuseeland | Mary Fowler

    أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا

    ماري فولير، أستراليا

    اللاعبة البالغة من العمر 20 عاما تلعب منذ 2022 في صفوف مانشيستر سيتي وهي أمل الدفاع لدى البلد المستضيف أستراليا. وهذه المنافسة في الوطن الأم هي ثاني مشاركة لها في نهائي كأس العالم رغم صغر سنها. وبعد مشوارها الأول لصالح "ماتيلداس" 2018 كانت فولير في المنافسة التي استضافتها فرنسا في 2019 أصغر لاعبة. في ثمن النهائي ضد النرويج انتهت مسيرة الفريق الأسترالي.

  • BG Spielerinnen der FIFA WM Australien-Neuseeland | Keira Walsh

    أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا

    كيرا وولش، إنجلترا

    في 2022 عوضت وولش بانتقالها من مانشيستر سيتي إلى برشلونة بيرنيل هاردير كأغلى لاعبة في العالم (بلغ سعر الانتقال بين 400.000 و 500.000 يورو) وفازت مع إنجلترا بأول لقب في الأمم الأوروبية. وفي النهائي ضد المانيا تم تتويج وولش كأحسن لاعبة.

  • BG Spielerinnen der FIFA WM Australien-Neuseeland | Saki Kumagai

    أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا

    ساكي كوماغاي، اليابان

    اللاعبة البالغة من العمر 32 عاما هي قائدة فريق بايرن ميونيخ ولاعبة أساسية في محاولة اليابان لانتزاع ثاني لقب عالمي بعد 2011. ولاعبة الدفاع التي بدأت مشوارها الكروي في 2008 في صفوف المنتخب الياباني شاركت في الفوز باللقب في 2011 بألمانيا وأربع سنوات لاحقا شاركت في النهائي.


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