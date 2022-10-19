العالم يبكي رحيل "الملك" ـ ردود فعل عالمية على وفاة الأسطورة بيليه

أثار رحيل "الملك" بيليه أسطورة كرة القدم العالمية عن عمر يناهز 82 عاماً الخميس بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان موجة من ردود الفعل حول العالم.

مختارات أسطورة كرة القدم بيليه يقضي ليلة الميلاد رفقة أسرته بالمستشفى

وكتبت ابنة البرازيلي كيلي ناسيمنتو على انستغرام من مستشفى ألبرت أينشتاين حيث كان يعالج بيليه من مرض السرطان "نشكرك. نحبك بلا حدود. ارقد بسلام" ونشرت صورة اللحظات الأخيرة من حياة النجم البرازيلي فيما كانت أسرته تحيط به وتمسك بيديه.

المهاجم نيمار ، وريثه بيليه في المنتخب البرازيلي، كتب على حسابه في إنستغرام أن بيليه "جعل كرة القدم فنًا"، وأضاف "قبل بيليه، كانت كرة القدم مجرد رياضة. لقد غيّر بيليه كل شيء، وجعل كرة القدم فنًا (...)، ومنح صوتاً للفقراء ولأصحاب البشرة السوداء وفوق كل شيء: أعطى رؤية للبرازيل".

وبدوره كتب بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي على انستغرام "ارقد بسلام"، في اشارة إلى رحيل بيليه. وأرفق ميسي رسالته بثلاث صور، إثنتان منها ظهر فيهما مع بيليه، وثالثة للملك كلاعب.

وأشاد مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي بأسطورة كرة القدم مؤكداً أن "إرثه لن ينسى أبدا .. ارقد بسلام أيها الملك".

وكتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه على انستغرام، "مصدر إلهام للعديد من الملايين" و"مرجع في الأمس، واليوم وغداً"، معبراً عن "الألم الذي يعاني منه الجميع في كرة القدم حالياً".

ولخص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرث بيليه، فكتب على تويتر "اللعبة. الملك. الخلود"، فيما كتب الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري سيب بلاتر "العالم ينعي أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ وشخص رائع. لقد احتفل بكرة القدم بشكل لا مثيل له". أما رئيس الفيفا جياني إنفانتينو فكتب عبر انستغرام "بيليه‭‭ ‬‬الخالد - معنا إلى الأبد"

وفي رسالة مؤثرة، ودّع الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أسطورة بلاده، قائلاً على تويتر "لم يكن هناك رقم 10 مثله"، وكتب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على تويتر قائلاً: "كان بيليه أعظم من أنجبت كرة القدم على الإطلاق. لقد فهم قوة الرياضة في التقريب بين الناس. مشاعرنا مع أسرته وكل من أحبه وأعجب به".

وكتب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عبر موقعه على فايسبوك "ارقد بسلام أيها البطل". وأضاف مهاجم برشلونة الاسباني باللغة بالإنكليزية مرفقاً رسالته بصورة للبرازيلي باللونين الأبيض والأسود "السماء لها نجم جديد حيث فقد عالم كرة القدم بطلاً".

وخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موقعه الرسمي على الإنترنت لذكرى البرازيلي بيليه "الخالد معنا إلى الأبد". وكان فيفا قد منح بيليه لقب "لاعب القرن العشرين".

وغرّد المهاجم الدولي السابق الأرجنتيني غابريال باتيستوتا بعد خبر وفاة بيليه "شكراً على كل ما قدمته لعالم كرة القدم. ارقد بسلام ايها الاسطورة".

وبمجرد انتشار نبأ وفاة "الملك" بيليه، تذكر العديد من الأرجنتينيين رسالته عندما توفي أسطورة كرة القدم العالمية دييغو مارادونا عن عمر يناهز 60 عاماً في أواخر عام 2020. حينها كتب بيليه "فقدت صديقي العزيز والعالم أسطورة. أتمنى أن نلعب كرة القدم في يوم من الأيام معاً في الجنة".

أما الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديس المعروف بأنه من كبار مشجعي كرة القدم، فكتب "لقد رحل عنا أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ. سنتذكر دائماً تلك السنوات التي أبهر فيها بيليه العالم بموهبته". كما أعربت أندية كرة القدم الأرجنتينية عن تعازيها، بما في ذلك بوكا جونيورز وريفر بلايت.

وكتب النجم الدولي السابق والمدرب الحالي الفرنسي زين الدين زيدان على إنستغرام "الملك الأبدي بيليه"، فيما اعتبر الالماني فرانتس بكنباور، الفائز بكأس العالم كلاعب وكمدرب، أن "كرة القدم خسرت اليوم الأعظم في تاريخها".

وتأسف نادي برشلونة الاسباني عبر موقعه على تويتر "بشدة لوفاة +الملك+ بيليه أحد أفضل اللاعبين في كل العصور. معه، أصبحت كرة القدم أكبر. ارقد بسلام". وكتب حساب نادي ريال مدريد على تويتر أن "الأسطورة بيليه سيبقى في الذاكرة إلى الأبد من قبل كل محبي الرياضة وإرثه يجعله أحد أساطير كرة القدم العالمية".

وقال الدولي السابق البرازيلي رونالدو الملقب بـ "الظاهرة" بطل العالم 2002 على انستغرام عن مواطنه "فريد. متألق. فني. مبدع. مثالي. لا مثيل له (...) الأفضل على الإطلاق. العالم في حداد". واضاف "هو مزيج من الحزن والفخر الهائل للتاريخ الذي كتبه. يا له من امتياز أني أتيت من بعدك يا صديقي. إرثه يتجاوز الأجيال".

وكتب المهاجم البرازيلي السابق روماريو قائلاً: "تودع البرازيل اليوم أحد أبنائها المتميزين: بيليه، ملك كرة القدم. حصل على لقب رياضي القرن، وجعل العالم ينحني أمام موهبته، ونقل كرة القدم البرازيلية إلى عنان السماء. طوال حياته، ألهم بيليه أجيالا من الرياضيين ويستحق كل التقدير. كل التعازي لعائلته وأصدقائه".

وأشاد ماريو زاغالو الفائز بكأس العالم أربع مرات لاعباً ومدرباً والذي لعب إلى جانب بيليه في المنتخب البرازيلي: رحل أكبر شريك لي لكن ابتسامته لن تفارقني. تشاركنا الكثير من القصص والانتصارات والألقاب وهذا يترك إرثا أبديا لا يُنسى.

أما ديدييه ديشان مدرب فرنسا فكتب قائلاً: "برحيل بيليه فقدت كرة القدم إحدى أجمل أساطيرها إن لم تكن الأجمل، سيبقى خالدا مثل كل الأساطير، دفع الناس للحلم وشكل أجيالا وأجيالا من الجماهي برياضتنا.الملك سيبقى الملك للأبد.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، رويترز)