 العالم العربي وقضية خاشقجي: كياسة سياسية أم اتقاء غضب الرياض؟ | سياسة واقتصاد | DW | 17.10.2018

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سياسة واقتصاد

العالم العربي وقضية خاشقجي: كياسة سياسية أم اتقاء غضب الرياض؟

رغم مرور فترة ليست بالقصيرة على اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول، إلا أن ردود الفعل العربية حيال القضية كانت في أغلبها خافتة. فما السبب وراء ذلك؟

Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (Getty Images/AFP/Y. Akgul)

مع نشر معلومات وتفاصيل بصفة يومية حول قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي يزداد موقف الدول العربية ضبابية. فالكثير منها يرتبط بشكل وثيق بالنظام السعودي سواء سياسياً أو اقتصادياً ولا يريد أحد التورط في تصريح رسمي قد يجلب له مشاكل وتوترات فيما بعد.

وبعيداً عن موقف الإعلام السعودي الذي يرى أن القضية كلها  هجوم مدبر على الدولة السعودية ضمن مؤامرة كبرى تستهدف الرياض، لا يبدو واضحاً موقف أغلب الدول العربية من القضية، اللهم إلا بعض الدول القليلة التي أصدرت بياناً يؤكد على دعم السعودية بشكل كامل كالإمارات والبحرين والأردن وسلطنة عمان ومصر:

وعلى مستويات أخرى، لم تتحرك أي من النقابات الصحفية العربية بشكل واضح حتى الآن. لكن على الجانب الآخر هناك حرب شرسة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يتهمون السعودية بالضلوع في إخفاء أو قتل الصحفي المرموق وبين مدافعين عنها.

ضباب يلف المشهد

في مقابلة له مع DW عربية، رأى الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن كون السعودية دولة ذات وزن كبير في المنطقة اقتصادياً وسياسياً، هي عوامل تدفع الكثير من الدول العربية لعدم إغضابها إن لم تكن بالفعل قد تبنت مواقف الرياض نفسها. ويضيف نافعة بأنه حتى الآن لم يصدر بيانا رسميا واحدا عن تركيا يتضمن معلومات مؤكدة بشأن القضية ما حدا بالكثير من الدول للنأي بنفسها عن الدخول في مشهد يلفه الضباب.

Ägypten Kairo Politologe Hassan Nafaa (DW/L. Ulitzka)

الباحث والأكاديمي المصري الدكتور حسن نافعة.

لكن هناك سبب آخر لضبابية المشهد دفعت أغلب الدول العربية إلى عدم الدفاع بشكل رسمي عن السعودية، فيما ترك بعضها إعلامه يقوم بتلك المهمة وهو "الاعتقاد بوجود شخصيات سعودية متورطة في حادث خاشقجي، لكن الحكومات العربية تريد الحفاظ على علاقاتها الطيبة مع السعودية ولذلك فهي تلتزم بتأييد الموقف السعودي من حيث أن السعودية حريصة على إجراء تحقيق وأنها ليست مسئولة عن الحادث" بحسب ما قال الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في مقابلة له مع DW عربية.

فيما رأى الكاتب والحقوقي الجزائري أنور مالك  أن التحقيقات الجارية لم تصل إلى نتيجة لذلك لا يمكن للدول أن تعلق على أمر لم تصدر بشأنه الدول المعنية السعودية وتركيا أي تصريح رسمي بشأنه.

حساسية قانونية وسياسية

قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي ليست كأي قضية، فوفق ما تم تسريبه حتى الآن من معلومات غير مؤكدة تناقلتها كبرى الصحف ووسائل الإعلام في العالم - ما يشير من طرف خفي إلى استنادها إلى معلومات حصلت عليها – أن الرجل تم الإيقاع به للدخول إلى قنصلية بلاده في اسطنبول وهناك جرى الاعتداء عليه وقتله وتمزيق أوصاله وفق ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الدبلوماسية الدولية بحسب ما قال الدكتور حسن نافعة

لكن الكاتب والحقوقي الجزائري أنور مالك يرى أن هناك حملة على الدولة السعودية من أطراف لديها حسابات وقامت بتسييس القضية "لهذا صارت أغلب الدول حذرة في التعامل مع هذه القضية إلى حين الفصل التام فيها".

مؤامرة على السعودية؟

USA Washington Protest von David Barrows vor der Botschaft von Saudi-Arabien (picture-alliance/AP Photo/J. Martin)

يدفع الإعلام السعودي بضلوع دول معادية للرياض في تضخيم القضية ومحاولة توريط أسماء كبيرة مثل ولي العهد في قضية تعذيب وقتل مفترض داخل هيئة دبلوماسية خارج البلاد بهدف هز عرش المملكة ولتصفية الحسابات نتيجة خلافات سياسية، وهو ما وصفه المحلل السياسي علاء بيومي في تغريدته بالـ "تهريج":

مختارات

مازال الغموض يكتنف قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فرغم تعدد الروايات عن كيفية اختفائه، إلا أن خيطا واحدا يتبلور حاليا بقوة ويتعلق بتورط مقربين من ولي العهد السعودي في اختفاء خاشقجي، حسب صحيفة أمريكية. (17.10.2018)

في قضية خاشقجي يعتزم القصر الملكي السعودي إصدار بيان رسمي يكاد لا ينفع في شيء، كما يعتبر كرستين كنيب في تعليقه التالي. فبسياستها الهازئة تعرقل العائلة الحاكمة في السعودية كل جهود التهدئة. (16.10.2018)

يقول الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية إن أغلب أجهزة الإعلام العربية اعتمدت تلك الرواية السعودية وأن موضوع خاشقجي اتخذ حجة للهجوم على الدول العربية لتجد السعودية نفسها في موقف مماثل لما حدث مع مصر بتركيز الإعلام الدولي على أحداث معينة.

أما الدكتور حسن نافعة فيرى أن هناك دولاً عربية "أطلقت أجهزتها الإعلامية للدفاع عن السعودية بشكل مطلق والحديث عن مؤامرة كونية ضد السعودية والنموذج الواضح جداً على ذلك هو النظام المصري، فأجهزة الإعلام المصرية كلها أخذت الموقف السعودي تماماً".

"دخول دول على خط المواجهة مع السعودية بشكل غير رسمي عبر التصعيد الذي تمارسه بعض الفضائيات في كل ما يتعلق بالقضية منذ بدايتها بجانب التسريبات المتتالية للإعلام التركي والتي تتهم ضمناً وعلناً شخصيات سعودية رسمية بالضلوع في القضية جعل الكثيرين يرون ما يحدث في إطار تصفية الحسابات".

algerischer Schriftsteller (Facebook/DW.Sulta5)

الكاتب والحقوقي أنور مالك

هذا ما رآه الكاتب الجزائري أنور مالك، الذي أضاف بأن ذلك من أكبر الأخطاء التي تمارس بحق القضية، مضيفاً أن "ما يقوم به الإعلام القطري به جانب لا يتماشى مع المشاعر، خاصة عند نشر أخبار عن تقطيع جمال خاشقجي بمنشار خلال استماع من قام بالجريمة إلى موسيقى".

حرج عربي

يحمل التاريخ العربي قصصاً مشابهة تمت فيها تصفية أو إخفاء معارضين سياسيين بارزين مثل قضية المعارض المغربي المهدي بن بركة الذي اختفى في فرنسا والمعارض الليبي منصور الكيخيا الذي اختفى في القاهرة والمعارض السعودي ناصر السعيد الذي اختفى لبنان.

يقول الدكتور مصطفى كامل السيد إن تورط بعض الحكومات العربية في تلك الوقائع التاريخية واحتمالات تورط الرياض في قضية اختفاء أو مقتل خاشقجي قد يكون أحد العوامل المسببة للحرج لتلك الدول للتعقيب على قضية الصحفي السعودي.

يتفق مع هذا الرأي الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الذي أضاف بأن "جميع الدول الاستبدادية في العالم صفت خصومها، لكن المختلف هنا أن الجريمة تمت على أرض دولة أجنبية وداخل قنصلية تابعة للدولة في مكان يفترض أن يكون مقدساً وبعيداً عن الشبهات تماماً وهو أمر محرج للغاية لأي دولة أن تعقب عليه".

عماد حسن

  • Jamal Khashoggi saudischer Journalist und Schriftsteller (Privat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خاشقجي من منتقدي النظام السعودي

    جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.

  • Türkei Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul (picture-alliance/AP Photo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تاريخ ومكان الاختفاء

    في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية

    منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.

  • Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تفتيش القنصلية

    مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.

  • Saudischer Journalist in Türkei verschwunden (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي

    بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة

    نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.

  • Türkei Konsulat von Saudi Arabien in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السيارة السوداء

    ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".

  • Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خطة لاستدراج خاشقجي ؟

    كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.

  • Türkei Istanbul Saudisches Konsulat (picture-alliance/AA/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تركيا تملك الأدلة

    في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.

  • Verschwinden des prominenten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السعودية تطالب بتحقيق مشترك

    قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

منذ لحظة الإعلان عن اختفاء جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض للقيادة السعودية وسيل الأخبار والتطورات حول قضيته لا يتوقف. في ما يلي أهم التطورات في قصة اختفاءه منذ دخوله مبنى القنصلية وحتى اللحظة. (12.10.2018)  

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